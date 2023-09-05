拜登派賀錦麗參加東協峰會，外交人士：錯失與印尼加強外交關係的良機
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觀察人士們批評拜登總統派賀錦麗代替他前往雅加達的決定是錯失了與東協最大經濟體印尼加強外交關係的良機。隨著佐科威總統的政府將「經濟外交」作為其外交政策的首要目標，印尼已被視為逐漸向中國的勢力範圍靠攏。而在G20峰會之後，拜登將前往越南河內，預計將美越關係從目前的「全面夥伴關係」升級。
文：維達庫斯瓦拉
美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的飛機週一（9月4日）在阿拉斯加停留補充燃料，她將前往雅加達與東南亞國家協會（ASEAN）領導人會面，參加由即將卸任的東協主席國印尼主辦的峰會。
她此行正值該地區緊張局勢加劇之際，中國最近公佈了一份有爭議的領土地圖，引起了印度、越南、台灣、馬來西亞和菲律賓的憤怒。預計賀錦麗將在與東協領導人的會晤中談及中國政府所謂的「虛假海事主張」問題。
美國國家安全委員會發言人John Kirby上週五在接受《美國之音》（VOA）採訪時說：「她不會迴避談論我們作為太平洋大國的責任。我們的七個條約聯盟中有五個在印太地區，所以副總統一定會明確表示美國嚴肅對待這些責任。」
賀錦麗自上任以來已多次訪問該地區，但這是她第一次訪問印尼，印尼自2015年以來一直是美國的「戰略夥伴」，也是拜登政府印太戰略的重要參與者。上週，印尼與美國、澳大利亞、日本、新加坡、英國和法國舉行了一年一度的大規模「超級神鷹之盾」（Super Garuda Shield）實彈軍事演習。
今年8月，印尼國防部長普拉博沃（Prabowo Subianto）和美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）宣布，兩國將利用美國武器提高印尼的防禦能力。
威爾遜中心（Wilson Center）研究員、《東協旺客》（ASEAN Wonk）周刊創辦人普拉桑特·帕拉梅斯瓦蘭（Prashanth Parameswaran）說，美國在南中國海採取前沿做法的勢頭很好，特別是考慮到中國最近公佈了最新的領土地圖，以及中國海岸警衛隊向一艘試圖為爭議島礁上的軍事哨所補給的菲律賓船隻發射水砲。
帕拉姆斯瓦蘭告訴《美國之音》：「美國在南中國海問題上的前沿做法將與印尼今年在擔任主席國期間對這一問題的更多關注和舉措--如新的地區海洋展望和推進東協的印太願景--相一致。」
然而，東協堅持基於共識的決策、不結盟和不干涉他國內政。觀察人士們說，這些原則導致該組織在解決本週會議的焦點地緣政治問題——南中國海爭端、緬甸危機和烏克蘭戰爭——時模棱兩可，效果不佳。
戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）兼職研究員陳碧（Bich Tran）說，如果期望東協解決這些問題，那麼東協可以說是沒有多少相關性的。
她對《美國之音》說：「但要記住的是，東協在其成員國之間維持了和平。從這個意義上說，東協仍然是有相關性的。」
在該國逗留的三天時間裡，賀錦麗還將出席東亞峰會，該峰會匯集了東協及其合作夥伴——美國、中國、俄羅斯、澳洲、印度、日本、紐西蘭和韓國。
拜登錯失良機？
觀察人士們批評拜登（Joe Biden）總統派賀錦麗代替他前往雅加達的決定是錯失了與東協最大經濟體印尼加強外交關係的良機。隨著佐科威（Joko Widodo）總統的政府將「經濟外交」作為其外交政策的首要目標，印尼已被視為逐漸向中國的勢力範圍靠攏。
不願透露姓名的外交人士在接受《美國之音》採訪時說，雅加達對拜登的決定感到失望，尤其是在雅加達採取措施使東協的會議日程與美國總統出席在印度新德里舉行的G20（二十國集團）峰會的行程保持一致，以此希望確保拜登出席會議之後。
在G20峰會之後，拜登將前往河內，預計他將在那裡把美越關係從目前的「全面夥伴關係」升級。因未被授權公開發言而不願透露姓名的外交消息人士告訴《美國之音》，越南已同意跳過「戰略夥伴關係」地位，轉為「全面戰略夥伴關係」，這將使美越關係與越南和中國及俄羅斯的關係看齊。
越南此前曾因擔心中國的潛在反擊而對提升兩國關係猶豫不決，儘管作為一個共產主義國家，且在意識形態上與北京保持一致，面對北京在與河內的南中國海領土爭端中日益強硬的態度，越南別無選擇，只能使外交關係多樣化。
拜登在8月的一次競選招待會上說：「它們希望建立關係，因為它們希望中國知道它們並不孤單。」
賀錦麗預計將於週四離開雅加達，週五抵達華盛頓，拜登則將前往新德里。
本文經美國之音授權轉載，原文發表於此
原標題：副總統哈里斯在地區緊張局勢升級之際前往東盟峰會
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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