2023/09/05,
印太

韓國教師不堪家長頻投訴輕生，全國教師抗議「恐龍家長」串聯罷課

韓國教師不堪家長頻投訴輕生，全國教師抗議「恐龍家長」串聯罷課
韓國教師團體9月4日在國會前集會，表達教師面臨「恐龍家長」的壓力｜Photo Credit: GettyImages

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28歲教師金珍瑞（Kim Jin-seo，音譯）在一場抗議活動中說，經歷兩次特別咄咄逼人的投訴後，她也想過自殺，後來不得不請假3個月。一次是她要求一名干擾秩序的學生在洗手間反省5分鐘；一次是她通知一名學生的家長，說他們的孩子打架。校方兩次都強迫她道歉。

（中央社）韓國許多教師4日準備罷課，參與示威集會，要求自身權利獲得更好保障，同時抗議所謂「恐龍家長」的騷擾，聲稱已有一些教師不堪其擾而選擇結束生命。

綜合《路透社》與《英國廣播公司》（BBC）報導，今（2023）年7月初，23歲的小學教師李敏素（Lee Min-so，音譯化名）在日記裡提到，她被工作壓得喘不過氣，「想要放棄」。兩週後，同事發現她陳屍在教室儲物櫃裡，顯然是自殺。

李敏素的表哥說，她才教了一年多的書，當初是跟隨母親腳步踏入杏壇，實現了兒時夢想，她一直很喜歡小孩。

這位表哥在數百則日記、工作日誌和簡訊中尋找線索，發現李敏素自殺前的數月間，不斷接到家長各種投訴。最近的事件是一名學生用鉛筆劃傷同學的頭，她也因此陷入家長的深夜電話和簡訊惡夢中。

李敏素自殺身亡的報導傳開後，各地公立學校教師的抱怨聲浪急遽升高，他們抱怨遭受學生和家長不當對待，例如管教學生卻被控虐童。

28歲教師金珍瑞（Kim Jin-seo，音譯）在一場抗議活動中說，經歷兩次特別咄咄逼人的投訴後，她也想過自殺，後來不得不請假3個月。一次是她要求一名干擾秩序的學生在洗手間反省5分鐘；一次是她通知一名學生的家長，說他們的孩子打架。校方兩次都強迫她道歉。

許多教師揚言4日要請假抗議。政府和學校一邊忙著避免課程受到嚴重影響，一邊承諾採取法律行動，為教育工作者提供更好的保障。

目前還不清楚會有多少教師罷課，但當地媒體報導，預料全國可能有數十所學校會因教師罷課而停課。

當局警告，教師的集體罷課行動違法，可能祭出懲戒措施。

主導抗議行動的組織「團結一心」（Everyone Together As One）透過聲明表示：「我們會保護他們（教師），並做出改變，不要再有下一個老師選擇自殺。」這個組織提到，韓國教師工會並未參與策劃4日的活動。

韓國總統尹錫悅的辦公室表示，尹錫悅4日指示官員傾聽教師的訴求，盡力保護他們的權利。

李敏素死後，全國教師每週末都替她守夜悼念、舉行示威活動，本月2日在韓國國會附近的集會有多達20萬名教師參加。

政府數據顯示，截至今年6月的6年間，韓國有100名公立學校教師自殺，其中57人在小學任教。

根據「經濟合作暨發展組織」（OECD）資料，在已開發國家中，韓國的自殺率最高，每10萬人口就有超過20人自行結束生命。

韓國教育部承諾，將防止教師因正當教育活動而受到懲罰，並改善教師和學生家長之間的溝通。

根據政府計畫，其中一項措施是讓教師們有權不接聽家長打到他們私人手機上的電話。

教育部透過新聞稿表示：「在過度強調學生權利、卻未尊重教師權利的同時，不分青紅皂白的虐童通報數量一直在增加…我們會支持教師，讓他們專注於教育，不用擔心接到那些不問情由的虐童投訴。」

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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