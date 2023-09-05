2023/09/05,
歐洲

歐洲狼8年增加6000隻：農民抗議威脅家畜與人類，歐盟擬重審狼受保護地位

歐洲狼8年增加6000隻：農民抗議威脅家畜與人類，歐盟擬重審狼受保護地位
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狼群在歐洲多處地區回歸，對家畜及人類造成威脅，引起農民的反抗。農民認為狼群數量已有顯著成長，不再是需受保護的對象，要求歐盟執委會重審狼現今受保護的地位，並希望享有獵殺狼的權利。然而也有反對聲浪認為狼仍然瀕臨絕種，比起直接獵殺，更應以電網等預防措施為佳，而歐盟預計將在未來6個月內根據新數據決定新提案。

近日，狼這一肉食動物的顯著回歸引起了歐洲農民的抗議，因為他們飼養的牲畜成了狼群的獵物。作為回應，歐盟將對狼在歐洲大陸的保護狀態進行審查，預計將在未來6個月內依據新數據決定一項新提案。

狼在歐洲地區的群聚可能危害家畜與人類

去（2022）年9月，一隻狼闖入德國西北部一處戒備森嚴的闈場，殺死了歐執委會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）心愛的小馬多莉。此後，這就成為她最關心的議題之一。根據《衛報》《政客》，馮德萊恩表示，狼在歐洲一些地區的集中程度已經對家畜造成了真正的威脅，也可能潛在地對人類造成危害。

馮德萊恩昨（4）日宣布，現在歐盟應對狼群回歸的工作進入了「一個新階段」，並要求當地社區、科學家和所有有關單位，提供有關狼所造成影響的數據。並表示，她將敦促地方和國家當局在必要時採取行動，而事實上，現行的歐盟法律已經允許他們這樣做。歐盟委員會現正邀請所有相關的利益單位提交關於成員國過去經驗的數據，並尋求能在狼群數量與與現保護狀況如何被實際實踐上，進行數據的更新。

而隨著對狼的投訴案與抱怨不斷增加，一些農民組織開始呼籲應享有獵殺他們的權利。磋商程序隨之展開，旨在平衡野化狼群使之重歸荒野的利益、商業性農業與公共衛生問題。

歐洲地區的狼曾一度在獵殺到瀕臨絕種，但在1950年代，各國開始給予狼隻保護。目前幾個地區的狼群數量正在成長。歐盟委員會表示，狼最近重返那些過去長期以來沒有狼的地方，這將日益加劇當地農業與狩獵社群間的衝突，尤其是在那些尚未廣泛實施防止狼攻擊家畜措施的地區。

農民呼籲重審狼受保護地位，並提倡應享有獵殺權

根據1992年頒布的《歐盟棲息地指令》（EU Habitat Directive）與《歐洲野生動物及自然棲地公約》（Bern Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats），狼是受嚴格保護的物種，這表示狼是禁止捕殺的。但農民相繼抱怨狼的數量已大幅增加，早已不再需要這種保護，且據歐盟農業聯盟（Copa-Cogeca）估計，狼的數量已從2013年的1萬2000多隻，增加到了去年的1萬8000多隻。

相關狩獵和農業協會長期以來一直在呼籲歐盟重審狼的受保護地位，允許他們捕殺更多的狼，並認為農民現在在保護家畜方面已承受了巨大壓力。農民希望執委會能修改歐盟棲息地指令，以反映狼數量的增加，特別是在斯堪的納維亞半島和中歐的高山和森林地區。

然而環境保護主義者認為，與其修改法律讓農民可以獵殺狼，不如讓他們採取電網等預防措施。且根據歐盟棲息地指令，除包括生命威脅在内的某些例外情况，蓄意捕殺狼是非法的。但歐盟執委會亦表示，目前仍需要更新2018年最後一次大數據調查的資料。且歐盟各國的環境部長們多數仍希望執委會能維護狼的地位，指出狼仍是一瀕危物種，降低其保護地位將危及該物種的長期復原。

歐盟過去曾針對捕殺狼群的瑞典提起了一項未決的侵權訴訟，但該訴訟已持續十多年，導致歐盟監察員於今年夏天啟動調查，以了解為何耗時如此久。而在2013年到2018年，歐盟支持了一項旨在改善狼群與農民之間共存狀况的計畫，該計劃以量身定制的策略保護家畜，包括使用圍欄、看門犬和驅趕聲波等裝置。

在未來6個月內，歐盟將利用各個農民組織、野化專家和國家環境部門提供的新數據來提出建議。歐盟執委會表示，將會根據收集到的數據決定一項提案，酌情修改目前歐盟內部對狼的保護狀況。並更新法律框架，根據狼此一物種的發展狀況給予靈活、彈性的應變空間。

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核稿編輯：楊士範


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