2023/09/05,
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雙十國慶主視覺公布，繼「橘色惡魔」後日本「翡翠騎士」農大二高將來台演出

雙十國慶主視覺公布，繼「橘色惡魔」後日本「翡翠騎士」農大二高將來台演出
Photo Credit: 中華文化總會 FB

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延續台日友好熱潮，繼去年邀請「橘色惡魔」、橘高校於國慶展演，慶籌會與中華文化總會今年邀請有「翡翠騎士」稱號的日本關東「東京農業大學第二高等學校吹奏樂部」（農大二高）參加國慶盛會表演，展現台日堅定友誼以及青春魅力，他們預計10月6日抵台。

（中央社）雙十國慶將至，慶籌會昨（4）日表示，繼去（2022）年「橘色惡魔」日本橘高校後，今年邀請有「翡翠騎士」稱號的日本關東「農大二高」參與展演；另外，國慶活動也將包含具有潛艦國造意象的演出內容。

國慶籌備委員會昨天在內政部召開「國慶大會主題及主視覺設計」記者會，慶籌會秘書長花敬群、慶籌會大會處長曹守全出席。

花敬群指出，今年國慶主題為「民主台灣 堅韌永續 2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，透過平面構成立體視覺面向，彎曲柔軟的線段、相互交疊並延伸，代表台灣民眾溫柔而堅韌的態度，帶出台灣這塊土地的永續精神。

慶籌會祕書長花敬群公布112年國慶主視覺
Photo Credit: 中央社
雙十國慶將至，國慶籌備委員會4日下午公布國慶主視覺（圖），由慶籌會祕書長花敬群（右）主持。

花敬群也說明主視覺配色，今年國慶主視覺色彩以紅藍白「國旗三原色」為主，搭配代表海納百川的「海水藍」，加上廟宇的「磚牆紅」，及傳統野台戲常見的「戲台紅」，象徵台灣文化的深度與美學；同時整體色彩搭配與造型，呈現出「國旗在空中飄揚」時的反光效果與自信感，當國旗隨風飄揚時，隨著光影產生不同深淺色彩，象徵熱情多元、團結一致，堅韌無畏展現與守護台灣的民主價值。

花敬群並預告，今年國慶日以「民主自由、堅韌為國、相互扶持、國際友好」4大主軸規劃節目，國慶大會開場將由獲得2023年美國世界行進管樂大賽亞軍及最佳旗隊的「建國高級中學樂旗聯隊」演出。

同時，延續台日友好熱潮，繼去年邀請「橘色惡魔」、橘高校於國慶展演，慶籌會與中華文化總會今年邀請有「翡翠騎士」稱號的日本關東「東京農業大學第二高等學校吹奏樂部」（農大二高）參加國慶盛會表演，展現台日堅定友誼以及青春魅力，他們預計10月6日抵台。

展現國防自主、潛艦國造首艘原型艦將於本月底下水，花敬群在答覆媒體提問時透露，將在國慶活動中安排具有潛艦國造意象的演出；此外，今年循例將由陸軍CH-47SD契努克運輸直升機吊掛2幅巨型國旗通過總統府上空，並有「國機國造」勇鷹高級教練機衝場。

對於媒體提問今年國慶主題不見「中華民國」，花敬群表示，去年國慶主題訂為「TAIWAN NATIONAL DAY」，社會反應不錯，國慶活動標題全名就叫「中華民國各界慶祝112年國慶」，前面四字就是「中華民國」，外界不必擔憂有政治動作，「TAIWAN NATIONAL DAY」標題簡潔、民眾接受度高，因此今年繼續沿用。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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