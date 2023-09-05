中國誇稱保護文物自打臉，山西古蹟「明代三十二長城」被攔腰斬斷
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《美國之音》（VOA）1日報導，曾名列全球百大收藏家之列的聯華電子創辦人曹興誠表示，古文物代表的是一個文明曾有過的真善美。他說，但中共現為了保萬年執政，仍製造排外的仇恨感，也不檢討往昔破壞文物的歷史或立法禁絕仿冒，根本沒資格索討中國文物。
（中央社）《北京日報》4日報導，由於施工方貪圖節省路程，攔腰斬斷位於山西的省保古蹟「明代三十二長城」；此前中國官媒基於保護文物，指控大英博物館是「贓物接收者」，並要求無條件歸還國寶。
報導說，山西朔州右玉縣境內，著名的三十二長城是明長城的其中一段，得名於明長城進入右玉境內的第32個烽火台，屬於省級保護文物，因雄渾遼闊的古代邊塞風光聞名遐邇，具有重要的保護和研究價值。
8月24日下午4時20分許，右玉縣公安局指揮中心接獲報案，楊千河鄉境內的三十二長城被挖開一個缺口。
經查，犯罪嫌疑人鄭某和王某在三十二長城附近施工時為節省路程，使用機具對明長城的完整性和文物安全造成不可逆的破壞。
目前兩人已被刑事拘留，全案正由警方偵辦中。
《北京日報》披露上述消息前，中國官媒《環球時報》8月27日刊發社評文章「請大英博物館無償歸還中國文物」指出，目前大英博物館內收藏的中國文物約2萬3000件，其中約2000件長期展示。
像是「女史箴圖」的唐代摹本、三彩羅漢像、商周青銅器、魏晉石佛經卷，究竟如何落入大英博物館，具體過程難以追溯，並抨擊大英博物館是「贓物接收者」，呼籲館方歸還藉非正當管道取得的中國文物。
《美國之音》（VOA）1日報導，曾名列全球百大收藏家之列的聯華電子創辦人曹興誠表示，古文物代表的是一個文明曾有過的真善美。
他說，但中共現為了保萬年執政，仍製造排外的仇恨感，也不檢討往昔破壞文物的歷史或立法禁絕仿冒，根本沒資格索討中國文物。
曹興誠更指出，中國博物館的管理也大有問題，時有監守自盜的醜聞，例如，廣州美術學院圖書館曾爆發館長以自己臨摹贗品調包的方式，竊據館藏張大千、齊白石等名家的143幅畫作。
他說，中國人看文物不談價值和作用只重所有權，因此對20世紀初浙江籍古董商盧芹齋的評價，仍停留在漢奸惡名。
曹興誠表示，但若非盧芹齋在歐美辦沙龍、寫書研究、推廣中國古文物，根本無法讓當時對中國人印象極差的西方人，慢慢學會尊重和鑑賞中國文物。
此外，根植於歐陸的華文媒體《歐洲之聲》（Sino Euro Voices）發行人廖天琪去年7月間發表「被掠奪的文化遺產應當物歸原主嗎？」指出，中共別忘記文革時期紅衛兵的破壞。
廖天琪指出，文革時期，紅衛兵在全國對歷史文物的打砸搶所造成的損失，遠遠甚於當年帝國主義的掠奪，並說貧窮落後的國家對於文物和藝術沒有足夠認知，也沒有能力去維護。
她說，但願中共政權汲取教訓，不要如老毛（已故中共領導人毛澤東）所說：「文化大革命這樣的政治運動要七八年再來一次。」那就不僅千萬人頭落地，所有的中華文物將再度遭到致命的洗劫。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
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