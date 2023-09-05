中國地方財政惡化，70萬農村欠債近新台幣4兆
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中國媒體《第一財經網》6月間報導，據官方和證券業者統計，今年前5個月，地方政府發行債券總額累計達人民幣（下同）3兆5000億元（約新台幣15兆元），比去年同期增加6.6%，凸顯中國地方財政持續惡化。報導指出，不難發現，今年以來地方藉由再融資債券籌錢驟增，而再融資債券向來用於償還到期債務本金，即「借新還舊」，並說今年是中國地方政府的債券償債高峰期，預計到期償還金額約3兆6500億元。
（中央社）中國「小村大債」已成為不容忽視的問題，官方調查顯示，截至2019年上半年，中國70萬個行政村的債務總額已達人民幣（下同）9000億元（約新台幣3兆9490億元），各村平均負債達130萬元。
中國《新聞周刊》4日報導，中國村級債務分布範圍極廣，從南到北，從西到東，無論是發達地區，還是欠發達地區，幾乎都背負著村級債務，不少村莊債務近百萬，負債最嚴重的村莊，只有一、兩千人，負債卻達數千萬。
報導說，「小村大債」可說是中國實施鄉村振興的「攔路虎」，至於債務的形式可分為「傳統村級債務（舊村級債務）」、「建設性債務」與「經營性債務」，後兩者可歸納為新村級債務。
傳統村級債務是因當局2006年取消農業稅之前形成的集體欠債，因往昔不少農戶繳稅難，全靠各村集體為農戶墊付，若干農戶條件改善雖還清欠稅，但還不了的積欠至今。
據武漢大學社會學院教授桂華的專文「村級債務的『堵』與『疏』」指出，農村稅費改革前，中國村級債務規模約為3600億元。
至於新村級債務中，建設性債務主要是各類拖欠的工程尾款，主要是無息債務，債權人包括工程包商等，屬於私人性質。
經營性債務主要是向當地農商行、信用社的貸款，還有向「先富起來的村級精英」的借款，通常是計息債務，因此經營性債務比建設性債務更棘手。
武漢大學社會學院教授、中國鄉村治理研究中心研究員呂德文指出，建設性債務不會增長，但經營性債務可能會造成連串的連鎖反應，當地為活絡經營項目有可能持續投入，以致債務越滾越大。
無論是哪種形式的積欠，窮困的中國村莊都償還不易，據中國農業農村部數據，截至2019年底，排除江浙滬、珠三角的省份，中國很多農村集體經濟年收入不及10萬元，甚至絕大多數僅約莫5萬元。
即因如此，經濟條件欠佳的村莊，只好由村幹部找有能力的人幫忙調度資金擺平眼前的難關，此舉被村幹部稱之為「化緣」。
與此同時，為了化解債務，不少村莊仍繼續「跑項目」（申辦開發案）。呂德文說，這是因村莊沒能力賺錢化解債務，只能藉由跑新項目取得資金還舊項目的債。
他說，由於申請越多，意味著村子要配套的資金越多，於是陷入惡性循環，也就是當局投入越多，專項資金下達越多，村級債務就越多，並疾呼：「形式主義的工程就不要再搞了。」
另據中國媒體《第一財經網》6月間報導，據官方和證券業者統計，今年前5個月，地方政府發行債券總額累計達人民幣（下同）3兆5000億元（約新台幣15兆元），比去年同期增加6.6％，凸顯中國地方財政持續惡化。
報導指出，不難發現，今年以來地方藉由再融資債券籌錢驟增，而再融資債券向來用於償還到期債務本金，即「借新還舊」，並說今年是中國地方政府的債券償債高峰期，預計到期償還金額約3兆6500億元。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html