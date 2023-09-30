【書評】吳曉樂《那些少女沒有抵達》：吳依光曾在十七歲時差點走入死亡，我自己的人生軌跡跟她十分相似
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理論上這本書的主題有兩個，一個是學校裡青少女同儕之間複雜的人際關係，另外一個是母女錯綜複雜的情感糾葛，但我覺得作者對於這兩個主題的回答都太簡單了，不像是真的有經歷過箇中滋味的人，做田野調查的時候也沒有把最核心部分的情感挖出來。
文：多明卡
打從《你的孩子不是你的孩子》起，吳曉樂的創作就多半以教育、家庭為主題。這確實是台灣、甚至亞洲文化的一大主題，需要更多人花費心思、筆墨去處理，不過儘管我也很欣賞她的《你的孩子不是你的孩子》，卻對她後續的創作沒有太大的興趣，可能因為是類似的主題，而我總認為與其執著在解決困境，不如換個環境比較快。
剛剛出版的這本《那些少女沒有抵達》書封設計得很吸引人，白衣黑裙的少女站在階梯的頂端，周圍是高樓與紛飛的蝴蝶，說明了這是個關於少女終結自己生命的故事。這樣的故事其實在許多人的青少年時期都曾經發生過，無論是否成功長大，在毛毛蟲羽化成蝶的過程中，總是有許多疼痛。這本小說既是一本解謎之書，也是一本回答之書——物質豐饒、自由度大增的年代，為什麼仍然有這麼多青少年自殺？長大成人之後的人，難道真的度過了青少年時期的各種問題？
第一個謎：蘇明絢之死
這本書的故事第一條主軸是解開蘇明絢的死亡之謎。總是陪伴有憂鬱、自殘傾向的同學鍾涼，看起來很「正常」的少女蘇明絢，突然在放學後從學校七樓一躍而下，失去了生命。
面對這個擁有多重意義的危機，身為導師的吳依光立刻被捲入各種情緒漩渦和人際壓力之中。她要處理「學生自殺」對學校帶來的公關危機、「身為導師的失敗」班級經營的危機、「身為女兒的失敗」母親無所不在的監視目光。儘管她生性消極，卻在種種力量的作用下開始追尋起「真相」——看似活潑開朗的少女，為什麼會選擇結束自己的生命？
作者選用「老師」的視角撰寫女高中生的故事，去理解網路原生世代、一出生就暴露在社群媒體環境裡的青少年，會成長出什麼樣的人格。老一輩的人很習慣「人格一致」和「在人前表現自我」的狀態，但是現在的青少年習慣在現實世界隱藏，在網路世界切換多重身份，把自己切碎成多種面向，但矛盾的是在隱藏的同時卻又希望別人能找到自己、讀懂自己。
班導吳依光原本以為問題在班上的人際關係之中，沒想到她的社團、家庭、朋友圈都各有隱情（不劇透），找到後來，究竟誰該為她的死負責呢？或許其實真的沒有什麼原因，有太多的理由可能造成她的悒鬱，不是因為痛苦到極致而選擇死亡，而是因為不想再感覺到痛苦而走向死亡。
對高中生來說，困難的地方在於他們被認為是有力的、有未來的，但是與期望相悖的是，他們在逐漸成長的過程中認識到自己身邊世界的形狀，自己能做的事情其實很少，總是要滿足他人的期待，自己的自我是在不斷被否定的過程中建構的。幾乎所有的青少年都是這樣，但是為什麼有人活了下來，有人被永遠留在十七歲？
第二個謎：吳依光之生
比起蘇明絢，敘述者的吳依光，才是本書真正的主角。她是一個有許多層次的角色，三十五歲，從第一志願的女中畢業，在母校教書，與在大學教書的丈夫因相親結婚，除了沒有孩子之外，她表面上看起來就是「樣板女老師」應該要有的模樣。她在學校害怕動輒得咎，作風保守無趣，總是顧慮他人的眼光。她並不是那種充滿教育熱忱的人，而是在母親的敦促下不得不從事教職，放棄了自己的人生。她羨慕自己的同事擁有適合當老師的人格與熱情，但是並不會想要改變自己，只是因循苟且，隨波逐流。
這樣吳依光也曾在十七歲時差點走入死亡，她很早就意識到母親對於自己人生的控制，即便考上第一志願，母親對她也永遠是批評否定大於理解關心。她感覺母親心中永遠有一個「比較成功」版本的她，自己再怎麼努力都達不到母親的要求。而母親總是能冷酷的找到她心中脆弱的一面，利用她珍視的一切作為人質，找到施力點強迫她就範。小學的時候是與朋友共同畫的漫畫，國中的時候是偷偷喜歡的男孩子，高中的時候是想要追求個性、追求自我的願望。吳依光在高中的時候看透了這些，她差一點就死了，但是記得她十八歲生日、特地從美國返台祝賀她的阿姨扭轉了一切，一不小心她就跨過了十八歲，成長為大人。
但是成為大人的吳依光並沒有在追求自我的道路上成功，從十八歲到二十幾歲的年代，她努力的追尋自己想要的一切，結果卻是充滿挫折，彷彿證明了母親的英明正確。於是她選擇了放棄自我，按照母親的要求矯正自己的人生軌跡，成為老師，與大學年輕教授相親結婚，過著相敬如賓的樣板生活。
在追尋蘇明絢的死亡之謎的同時，吳依光儘管用「大人」的眼光審視眼前的年輕孩子，卻也同時喚醒了自己沈睡已久「自我」，當年那個會細小反抗母親的統治，會努力追尋想要的事物的自己。她發現自己不見得要做到別人眼中的完美，面對年輕的學生，有時候真實反而比完美更能打動人。也許不像同事那麼充滿熱誠、那麼適合教育，但是她可以成為一個比較真實的老師。她也發現自己婚姻的脆弱，她跟丈夫謝維哲只是兩個逃避的共犯，丈夫有他的情感需求，她也想要愛，他們不能繼續假裝無事，躲在這個婚姻防空洞裡。
吳依光已經三十五歲了，經歷過這段探尋，她選擇重新開始，成為一個真正過著自己人生的人。
對這本書的看法
我大概花了一天半左右的時間把這本書讀完，儘管在文字節奏和情節安排上，可以感覺到作者這十年來的累積，但是在這個主題的理解上，我對於作者寫出的答案依舊不是很滿意。這是一本很適合改編成電視劇的小說，甚至可以說，這本書應該要被改編，修剪掉劇情bug，用演員的演技和情節來鋪陳劇情，會比現在「內心戲」為主的形式，更能感受到故事的力量。
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
我們想讓你知道的是
現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
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