保存其他南島語「丟失的現象」，越來越多證據指向南島語發源地是台灣

採訪撰文：田偲妤

美術設計：蔡宛潔

藏在語言中的南島語族發源之謎

南島語族發源自何方？是學界長期探索的焦點，在眾多研究領域中，語言學界為分布在南太平洋與印度洋諸島的族群確立關係，分類命名為南島語族（Austronesian-speaking peoples） 。除此之外，還有許多語言證據指出，南島語族可能是從台灣擴散出去。

中央研究院「研之有物」專訪院內語言學研究所張永利研究員，為我們深入分析，台灣南島語保存哪些其他南島語「丟失的現象」，可以藉此重建南島語族的發展源頭與遷徙路徑。

南島語族的發源地究竟在何方？目前已有越來越多證據指出，南島語族可能是從台灣出發，遷徙至廣大的南太平洋與印度洋島嶼開枝散葉。

考古學家在台灣、呂宋島、大洋洲等地出土相似的陶器碎片，經年代鑑定後發現，最早的繩紋紅陶陶器來自5、6000年前的台灣大坌坑文化。植物學家則對各地的構樹樣本進行分子親緣分析，發現南太平洋島嶼的構樹應源自台灣，推測先民帶著樹皮衣材料構樹，自台灣遷徙至南太平洋諸島。

除了上述證據，還有一樣活在生活周遭的非物質遺產，能作為南島語族「出台灣說」的有力證據，那就是台灣原住民族正在使用的「語言」！

中研院語言學研究所是研究與推廣「台灣南島語」的重要基地，走進語言所典藏豐富研究著作的展覽室，投身台灣南島語研究近30年的張永利研究員，與我們熱情分享語言學家的工作。

各地南島語言的特徵與變遷，是語言學家長期探索的問題，多年來一位位研究者深入原住民族部落，用羅馬拼音一字一句記錄部落長者的口語發音，經由比較台灣與其他地區南島語言的關連與特徵，南島語族的發展源頭與遷徙路徑就在歷代語言學家的重建下現形。

圖片來源：研之有物 中研院語言學研究所張永利研究員，投身南島語言研究近30年，與我們熱情分享語言學家的工作。

上帝送給台灣的禮物！從同源詞發現5000年台灣南島語

南島語族是總人口數近4億人的龐大族群，其分布範圍北到台灣、南到紐西蘭、東到復活節島、西到馬達加斯加。台灣是南島語族分布的最北界，目前官方認定的原住民族共有16族，每個族群都有自己的語言，在整個南島語族10個主要語言分支中，台灣南島語就佔了9個分支，其語言多樣性與存古性為世界少見。

圖片來源：研之有物， 資料來源：Blust,1999: 45 南島語族10個主要語言分支，台灣南島語就佔了 9個分支，其語言多樣性與存古性為世界少見。

「曾有外國學者讚嘆：南島語言是上帝送給台灣的禮物！」張永利逐步分析台灣南島語的珍貴之處：「考古和語言證據推估，台灣南島語至少有5000年歷史，而麻六甲海峽附近國家使用的馬來語只有2000多年而已。此外，台灣南島語還保留一些其他語言丟失的現象。」

所謂「丟失的現象」正是語言學家證實台灣南島語較古老、可能是南島語族早期祖居地的關鍵證據。藉由歷史語言學方法比較南島語言之間的親緣關係與發展先後，丟失的現象慢慢浮現，成為值得研究的案例。

首先，語言學家特別構擬出一套「原始南島語」作為比較標準，音韻、構詞、句法越接近原始南島語者，就越有可能是族群發源地。

要構擬出原始南島語並不簡單，語言學家無法穿越時空回到5000年前，必須集結全球語言學家的力量，深入各個南島語族聚落採集語言材料，再從中找出語音、語意相似的「同源詞」做比較。由於語言變化的過程經常發生「由繁趨簡」現象，因此發音越複雜的語言通常越古老，語言學家再從較古老的語言構擬出原始南島語。

張永利舉同源詞「眼睛」為例，說明台灣南島語較為古老的原因。眼睛的原始南島語是「maCa」（大C的發音為ts複合音，同注音符號 ㄗ），而台灣的排灣語是「maca」，其發音與原始南島語相同。

再看看馬來語的眼睛是「mata」，ts複合音明顯簡化成t，發生語言「由繁趨簡」的現象，證明台灣南島語比馬來語更古老。

圖片來源：研之有物 ；資料來源｜張永利 從同源詞「眼睛」的語音變化可發現，排灣語、鄒語較接近原始南島語，而賽夏語、馬來語的發音出現簡化現象，從中可看出族群發展的先後順序。

張永利進一步解釋，為何「由繁趨簡」現象可看出語言發展的先後順序：「有人可能會質疑，為什麼語言不是從簡單變複雜，發音由t變成ts？如果是這樣你要解釋，多出來的s音是怎麼無中生有。這就如同人類社會的變遷，從複雜變簡單通常有跡可循，但無中生有需要創新的力量，從來不是簡單的事。」

跨時空的語言印記，重建南島語族原初生活環境

同源詞還可以重建南島語族原初的生活環境。根據語言學家的觀察，能成為同源詞的單字通常是日常使用的基本詞彙，例如爸爸、媽媽等親屬稱呼、數字1到10，或是眼睛、頭、手、腳等身體部位。

因此，如果還能發現動物、植物、生活器具的同源詞，代表這些事物是曾經長時間存在的文化，才得以跨越千年時空在語言中留下印記，成為一窺南島語族原初生活環境的線索。

語言學家從原始南島語、原始排灣語、原始泰雅語、原始鄒語彙整出100個基本同源詞，當中包含許多指稱農作物、野生動植物、生活日用品的字詞：

圖片來源：研之有物；資料來源｜何大安與楊秀芳, 2000:17-22 原始南島語同源詞反映之自然與文化特徵

從上述同源詞可推測，原始南島語族應該是以稻作維生，擅長紡織與編織技藝，生活周遭可見「露兜樹、甘蔗、藤」、「河鰻、田鼠、蒼蠅」等主要分布在亞熱帶地區的動植物。這些同源詞所反映的自然與文化特徵，對解答南島語族發源地問題具有相當大的啟發。

此外，從某些同源詞的語意轉變還可看出指稱的是外來事物。例如鄒語的「水牛」叫作「’ua chumu」，「chumu」是指「水」，但「’ua」最初並不是指「牛」，其真正的意思是「鹿」。換句話說，水牛應該是外來物種，推測鄒族先民看到外來的牛，跟鹿一樣都是四隻腳的大型哺乳類動物，因而發生「指鹿為牛」的情形。

古老的焦點系統：聽第一個字就知道重點是什麼