東協台商企業1000大調查：越南是台商最愛，馬來西亞、印尼未來發展潛力看好
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「我們對東協的觀念要改變。」負責執行這次調查的中華徵信所（CRIF）總編輯劉任指出，據統計，2018年至2021年間全球外人投資（IFDI）金額下降，但對東協的投資卻逆勢成長兩成，投資於東協的外國金額已超越中國，是世界第3大的投資目的地，僅次美國、歐盟，台商在東協的佈局也不再是毛利低的中低階產業。
東南亞國家協會（以下簡稱東協，ASEAN）年度峰會今（5）日於印尼首都雅加達登場，《今周刊》今日在台舉辦論壇，邀請我國新南向政策6個重點國家與會，並公布2022年「東協台商企業1000大」調查。調查顯示，上榜的千家台商近5年總營收從新台幣3.6兆元增至8.4兆元，增幅達133%，充分展現台商在東協的努力佈局，又以新加坡台商營收最高，越南上榜台商數量最多、泰國也緊追在後，這三國也是營收最高的「黃金3國」，最具發展潛力的2個國家則是馬來西亞和印尼。
「我們對東協的觀念要改變。」負責執行這次調查的中華徵信所（CRIF）總編輯劉任指出，據統計，2018年至2021年間全球外人投資（IFDI）金額下降，但對東協的投資卻逆勢成長兩成，投資於東協的外國金額已超越中國，是世界第3大的投資目的地，僅次美國、歐盟，台商在東協的佈局也不再是毛利低的中低階產業。
東協國家包括印尼、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓、新加坡、汶萊、柬埔寨、寮國、緬甸等10國，GDP為3.6兆美元，2022年經濟成長率為5.7%。台灣對東協的投資在2021年正式超越對中國的投資，今年上半年台灣對東協投資比重占18.1%，超越中國的17.6%。這次調查將各國台商的稅後淨利排序，結果營收最高的「黃金3國」為新加坡、越南、泰國，極具發展潛力的「蟄伏待起國」則是馬來西亞、印尼。
黃金3國中又以新加坡的台商總營收最鉅，占東協台商營收超過七成（71.81%）。劉任指出，新加坡小而先進，是台商資金、控股兼製造中心，也是供應鏈轉運中心，新加坡台商前3大產業為電腦製造、電子零組件批售業、一般投資，光這3個產業，台商營收就超過新台幣一兆元。
在東協千家台商中，越南台商就佔了300家。劉任表示，可見越南的確是「台商的最愛」，截至2021年，台商在越南的主要重心仍以傳統產業為主，新台幣8000億的總營收中，電子業佔不到2000億，但越南還有近60家重要的電子業工廠在興建中，預估2025年越南將成為東協台商的「電子製造重心」，營收可突破一兆元。
調查也看好印尼和馬來西亞的發展潛力。劉任解釋，這兩國都有豐富的農林漁業資源，相較於越南的缺地、缺工，馬來西亞是地大、人少，是未來台商會考慮投資的地方，馬來西亞電子產業的基礎也不錯，可作為電子產業支援中心。值得注意的是，今年調查發現印尼台商成長最多，從2017年55家增加到2021年96家，成長速度很快。劉任表示，印尼近期積極發展數位化建設，電商發展蓬勃，有廣大腹地可供台商發展。
印尼明年總統大選，駐台代表：候選人政策承諾一致，不用擔心「總統換人做」
財政部部長莊翠雲今於論壇致詞指出，台商正加速投資、佈局新南向國家，我國核准對新南向18個國家的投資金額從2019年28億美元增加到2022年53億美元，成長幅度高達90%。財政部也與東協國家簽訂租稅協定解決課稅爭議、透過公股銀行提供企業貸款，政策已陸續展現成果，去年台灣對新南向國家貿易總額為1803億美元，其中出口額為969億美元，兩者都是史上新高。
駐台北印尼經濟貿易代表處投資部主任包習理指出，台灣對印尼的投資於疫情後復甦，基本工業、採礦、漁業、食品農產品、電力和製造業等投資數字持續增加。他強調，印尼明年2月即將舉辦總統大選，但所有候選人都維持相同政策承諾，即希望創造更多的（產業）價值，因此不用擔心「總統換人做」會導致政策生變；另外，印尼未來電動車與高科技相關產業將是發展重心。
印度台北協會會長葉達夫表示，印度是G20中成長最快的經濟體，也是全球人口最多的國家（14億人口），人口年輕（年齡中位數為28歲），5億勞動人口居全球第2大，預計技術勞工將快速成長。印度也推出「Taiwan Plus」計畫，協助願意到印度投資的台灣企業。
馬來西亞投資發展局台北辦事處投資部總監韓娜指出，馬來西亞是台灣亟欲加入的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的一員，台灣則是馬來西亞第八大投資夥伴。為促進投資，馬來西亞和台灣之間的投資工作小組（IWG）每年召開會議，今年會在台舉行。韓娜也提到，馬來西亞近期推出「2030年新工業大藍圖」，將推廣經濟複雜性高的競爭力產業，並推動數位發展、淨零政策。
《今周刊》發行人梁永煌指出，近年影響國際政治、全球經貿及產業發展最重要的關鍵字，除了「COVID-19」以外，就是「中美貿易戰」、「地緣政治」與「產業供應鏈重組」，這些都將影響未來全球經貿面貌。去年美國資產管理巨頭「富達」提出「中國+1 = 東協」的說法，即認為在地緣政治風險下，所有製造大廠都應在中國以外有新的生產基地。東協國家擁有龐大的合作能力、天然資源和內需市場，還有重要的產業供應鏈， 已是全球製造業的要角。
今日這場「2023東協1000大調查暨論壇」由今周刊主辦，財政部部長莊翠雲、經濟部次長沈政祺、駐台北印尼經濟貿易代表處投資部主任包習理（ALI FAUZI）、印度台北協會會長葉達夫（Manharsin L. Yadav）、馬來西亞投資發展局台北辦事處投資部門總監韓娜（Azhana Mohamed Saleh）、馬尼拉經濟文化辦事處商務處長李安東（Anthony Rivera）、泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮（Twekiat Janprajak）、駐臺北越南經濟文化辦事處代表武進勇（VU TIEN DUNG）皆與會出席。
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核稿編輯：邱宜君
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
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數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
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本文係由國泰世華銀行邀約