Netflix《航海王》真人版：魯夫揍克比看似無厘頭，其實是很有愛的一拳
我們想讓你知道的是
克比一開始不敢說出自己的夢想，因為他說「很傻」，那魯夫為何揍他呢？魯夫揍他一拳之後說，「誰叫你犯傻？」、「快說吧！」看起來有點無厘頭的舉動，劇情也只有這樣帶過，但我覺得這一拳很有意思，我也猜測了幾個原因。
文：禽獸姐的萬應室
（防雷聲明：有第一集的微雷，不介意再看）
可能是年紀到了，開始注意主角之外，對很多人來說或許相對普通的角色，在我眼中卻閃閃發光。
看了真人版《航海王》第一集，魯夫遇到的第一個朋友——克比，這個我看漫畫早已忘記的角色；卻在這次看影集時，讓我忍不住留意了他為自己「做決定」的心路歷程。而做決定為什麼這麼重要？後面會說明。
獲得自由，也是茫然的開始
克比本來是一艘海賊船上的打雜工，但長期受到霸道船長的虐待、囚禁和控制。
直到魯夫拯救他之後，他雖然獲得了自由，卻也在某個夜晚陷入茫然的說：「但那時候我知道我是誰，現在反而不知道了」。
他說不知道自己是誰，其實說的是「不知道該往哪裡去」。
這很像許多小孩成長、脫離了家庭之後，雖然獲得了自由，也意味著要自己決定往哪裡走、成為怎麼樣的人，落入的迷惘。
縱然在他心裡，有個埋藏多年的夢想是成為海軍，但他一方面覺得自己有這個夢想「很傻」；二方面是他以為海軍應該保護弱小，但當在酒吧看到一位海軍竟然欺負一個小女孩，還是索隆出面保護，一時之間衝擊了他本來的世界觀。
他忍不住懷疑自己，也回想起囚禁他的前船長對他說的話，「你對這世界太一無所知了。」所以他掉入了「不知道該成為誰」的困惑中。
魯夫說，就像海賊有好有壞，海軍也是有好有壞啊，說完又說，「你會是好的那種。」
從渴望被保護，到決定保護他人
當魯夫準備再次啟航時，克比做出了選擇。
他揍扁那個還在放狠話的惡霸海軍，然後對魯夫說「我不跟你走了」，「在我們認識以前，我什麼事都是別人幫我做決定，現在我要去做我想做的事。」
他還是要成為海軍，但不是欺負善良百姓的那一種，而是能夠保護無助之人的那一種。
最初他對魯夫透露想成為海軍的原因，是為了想保護那些「無力保護自己的人」，其實他渴望保護的人，很可能正是脆弱的自己；也可以說，他曾經希望自己能被這樣保護。
不過時光不可逆，而且他也受到了幫助，獲得自由，他決定從「想被人保護」→「想保護他人」，做出了選擇，再化為行動之後，就不是脆弱無力的自己了。
做選擇、做決定是一件不容易的事，要再化為行動更困難；但能做這件事的時候，意味著我們願意從「被動」轉變為「主動」。
現在常常聽到人們會說，「小孩子才做選擇，我是大人我都要」，但其實能做出選擇，才是真正的有力量。
躲在「我都要」的模糊地帶，其實是以「貪婪」包裝著害怕錯失任何一邊好處的恐懼，是不願意做選擇、不願為選擇負責；而什麼都想要，往往會造成什麼都做不了、卡住的窘境。
魯夫揍克比一拳的原因？
克比一開始不敢說出自己的夢想，因為他說「很傻」，那魯夫為何揍他呢？
魯夫揍他一拳之後說，「誰叫你犯傻？」、「快說吧！」
看起來有點無厘頭的舉動，劇情也只有這樣帶過，但我覺得這一拳很有意思，我也猜測了幾個原因：
1. 魯夫在打醒克比：這拳打的可能是「你再不說，才是真的傻！」他知道克比可能很膽小、沒有自信，但相信克比絕非無能之人，所以這一拳算是激將法，要他勇敢地說出來，就像他自己總是大大方方說要成為「海賊王」一樣，雖然被外人嘲笑，他還是理直氣壯的大聲說。因為說出口，是對自己的承諾，轉化為行動去顯化它，而不是放在心裡葬送為「永遠的夢想」。
2. 克比真的犯傻：克比說自己的夢想可能很傻，被揍一拳，吃驚的說「你打我幹嘛？」魯夫說：「誰叫你犯傻！」
對魯夫來說，藐視自己的夢想，或認為自己配不上夢想、認為夢想不可能達成，這些都是「犯傻」的行為沒錯。
因為他自己就常常被笑，但他從來不藐視自己的心願，更不會認為自己不配，也真心相信夢想可能達成。所以，既然克比犯傻，犯傻的代價就是接受懲罰啊，那就吃一拳吧！
3. 克比害怕犯錯：如果我們把「犯傻」解讀成一種「犯錯」，克比可能認為懷抱這個夢想的自己「是錯的」，或是害怕達不到夢想也算是一種心理上的「怕犯錯」，那犯錯的代價頂多就是失敗，所以同上，「那就吃一拳吧！」吃完一拳，總可以說出夢想了吧？
無論如何，魯夫這一拳都是很有愛的一拳，喚醒了克比的意識，展開了後續的行動。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：【真人版航海王】克比的選擇：從被保護到保護他人
延伸閱讀
- Netflix《航海王》真人版8/31上線，「草帽海賊團」誰來演？尾田榮一郎怎麼看？
- 大家本來就對Netflix《航海王》期待不高，所以只要表現尚可好像就能接受
- Netflix《航海王》真人版：海賊迷會覺得自己記憶錯亂，如果帥就贏了那索隆直接拿冠軍
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
Tags：
原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
不難看出消費者除了在乎銀行是否能提供完善保護及驗證措施之外，也十分重視銀行 App 是否主動並積極地進行防護、更新，排除潛在的風險。特別是在現今銀行 App 眾多且使用相當普及的狀況下，消費者操作時的便利性及安全性固然重要，也需提供更積極完善的資安的服務，才能受到更多的青睞。
兼顧便利與安全的優先選擇：國泰世華 CUBE App
以受到網友熱推的國泰世華 CUBE App 為例，不僅提供多元且個人化的金融服務，針對保護消費者資料的安全防護系統也同樣不馬虎。在登入機制、轉帳驗證、視訊服務、預防詐騙等方面，確保用戶在擁有流暢使用體驗的同時，還能享有全面的資安防護。
要將豐富的個人金融服務一站結合到 CUBE App 內，資安防護端具有許多貼心安全的機制。以下一起來了解這些網友超熱推的好用服務背後，同時也讓人安心的安全規劃
1. 登入安全再進化！兩步驟驗證Ｘ自動安全健檢
國泰世華 CUBE App 的「登入兩步驟」驗證服務機制，是當使用者使用陌生裝置進行登入時，必須經過第二道驗證檢核，以提供額外的安全保障。國泰世華 CUBE App 還會自動為每個帳戶「安全健檢」，檢測用戶設備狀態，進一步建議相對應措施，讓使用者能把關自己帳戶的使用安全性。
2. 登入歷程一把抓！專屬的安全守門員通知帳戶與用卡動態
在用戶最常使用的「登入」與「刷卡」功能上，用戶只要點點手指，CUBE 網銀、CUBE App 與智能投資的跨平台的登入紀錄一目瞭然，讓用戶能隨時掌握自己的帳戶安全狀態。
不光如此，國泰世華銀行也建立了異常警示機制。CUBE App 有兩種「安全守門員」，一是登入安全守門員，發現有異常登入行為時(例如來自新裝置或新地區的登入嘗試)，會立即提醒您保護帳戶。此外，如果偵測到刷卡金額、刷卡地區異常，則會有異常交易警示通知，即時主動通知用戶，讓你在第一時間反應，做你的交易安全守門員。
3. 人臉辨識強化資安防護，轉帳交易安全再進化
在使用者最在乎的「轉帳交易」上，國泰世華於 CUBE App 導入人臉辨識驗證機制，讓用戶在 App 進行轉帳時可選擇以人臉辨識驗證完成交易，當系統即時比對「辦理交易的人臉」與用戶留存在銀行的人臉資訊兩者間的「臉部多點特徵值」的吻合後，交易才會完成。這樣的直接辨識技術，不僅比輸入高強度密碼更有效率，也防止密碼外洩遭盜用的風險，強化了交易安全便利，又能嚴防盜用、降低異常交易的可能。
從國泰世華銀行主動在轉帳的驗證安全上，提供的技術防護，不難看出消費者對於銀行是否能「主動提供保護措施」有更高的在乎度，希望能在日常操作上有更高的安全性，享受完善的入侵防禦系統等防護措施。
4. 數位申辦免出門！視訊服務便利又安心
現在，你只需要確認好手機前鏡頭與音訊設備正常，並備妥身分證正本，於營業日早上 9 點至晚上 8 點，透過臨櫃或線上視訊註冊確保為本人後，就可透過國泰世華 CUBE App 後訊服務開立/升級數位存款帳戶、申請/重設網銀密碼、開啟/設定約定帳號…等業務，享受數位化的便利與安全，省下許多排隊時間！
5. 向金融詐騙 say NO！手機/電子郵件檢核
國泰世華銀行2021年起陸續推出個人手機門號/電子郵件唯一性檢核機制，讓客戶的資料保護與交易安全再升級。透過比對客戶個人手機門號/電子郵件是否有與他人共用的情形，避免不合理共用關係可能衍生的風險，除了不再提供留存與他人相同的手機門號或Email外，在帳戶/信用卡/貸款申辦與轉帳交易等服務也開始管控不合理的資料共用狀況。其中個人手機門號檢核更導入Mobile ID行動身分識別服務，用以確認門號為客戶本人所有，藉由手機實名制，防堵多人共用同一手機門號、保障客戶金融資產之安全。
想要的、需要的，國泰世華 CUBE App 都幫你想到了
綜觀 CUBE App 的科技安全防護，為使用者資料安全提供了強大的保障，在提供優質的金融服務體驗的同時，用戶的個人資料得到全面保護，降低了未經授權訪問和詐騙風險。
數位金融的多元體驗，必須要以保障使用者金融資產的安全性為優先；便利的背後，需要有全面性的資安機制支持。無論是快速且安全的登入方式、多元的數位業務辦理，或是實名制通訊資訊確認，安全性和便利性是用戶的第一考量。國泰世華銀行為滿足用戶對金融服務的期待，不只便捷領先，更可靠安全。那些消費者可能沒預期到的，也都照顧到了。
小孩子才做選擇，方便和安全，大人們通通都要。
本文係由國泰世華銀行邀約