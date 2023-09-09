Netflix《航海王》真人版：魯夫揍克比看似無厘頭，其實是很有愛的一拳

文：禽獸姐的萬應室

（防雷聲明：有第一集的微雷，不介意再看）

可能是年紀到了，開始注意主角之外，對很多人來說或許相對普通的角色，在我眼中卻閃閃發光。

看了真人版《航海王》第一集，魯夫遇到的第一個朋友——克比，這個我看漫畫早已忘記的角色；卻在這次看影集時，讓我忍不住留意了他為自己「做決定」的心路歷程。而做決定為什麼這麼重要？後面會說明。

獲得自由，也是茫然的開始

克比本來是一艘海賊船上的打雜工，但長期受到霸道船長的虐待、囚禁和控制。

直到魯夫拯救他之後，他雖然獲得了自由，卻也在某個夜晚陷入茫然的說：「但那時候我知道我是誰，現在反而不知道了」。

他說不知道自己是誰，其實說的是「不知道該往哪裡去」。

這很像許多小孩成長、脫離了家庭之後，雖然獲得了自由，也意味著要自己決定往哪裡走、成為怎麼樣的人，落入的迷惘。

縱然在他心裡，有個埋藏多年的夢想是成為海軍，但他一方面覺得自己有這個夢想「很傻」；二方面是他以為海軍應該保護弱小，但當在酒吧看到一位海軍竟然欺負一個小女孩，還是索隆出面保護，一時之間衝擊了他本來的世界觀。

他忍不住懷疑自己，也回想起囚禁他的前船長對他說的話，「你對這世界太一無所知了。」所以他掉入了「不知道該成為誰」的困惑中。

魯夫說，就像海賊有好有壞，海軍也是有好有壞啊，說完又說，「你會是好的那種。」

從渴望被保護，到決定保護他人

當魯夫準備再次啟航時，克比做出了選擇。

他揍扁那個還在放狠話的惡霸海軍，然後對魯夫說「我不跟你走了」，「在我們認識以前，我什麼事都是別人幫我做決定，現在我要去做我想做的事。」

他還是要成為海軍，但不是欺負善良百姓的那一種，而是能夠保護無助之人的那一種。

最初他對魯夫透露想成為海軍的原因，是為了想保護那些「無力保護自己的人」，其實他渴望保護的人，很可能正是脆弱的自己；也可以說，他曾經希望自己能被這樣保護。

不過時光不可逆，而且他也受到了幫助，獲得自由，他決定從「想被人保護」→「想保護他人」，做出了選擇，再化為行動之後，就不是脆弱無力的自己了。

做選擇、做決定是一件不容易的事，要再化為行動更困難；但能做這件事的時候，意味著我們願意從「被動」轉變為「主動」。

現在常常聽到人們會說，「小孩子才做選擇，我是大人我都要」，但其實能做出選擇，才是真正的有力量。

躲在「我都要」的模糊地帶，其實是以「貪婪」包裝著害怕錯失任何一邊好處的恐懼，是不願意做選擇、不願為選擇負責；而什麼都想要，往往會造成什麼都做不了、卡住的窘境。

魯夫揍克比一拳的原因？

克比一開始不敢說出自己的夢想，因為他說「很傻」，那魯夫為何揍他呢？

魯夫揍他一拳之後說，「誰叫你犯傻？」、「快說吧！」

看起來有點無厘頭的舉動，劇情也只有這樣帶過，但我覺得這一拳很有意思，我也猜測了幾個原因：

1. 魯夫在打醒克比：這拳打的可能是「你再不說，才是真的傻！」他知道克比可能很膽小、沒有自信，但相信克比絕非無能之人，所以這一拳算是激將法，要他勇敢地說出來，就像他自己總是大大方方說要成為「海賊王」一樣，雖然被外人嘲笑，他還是理直氣壯的大聲說。因為說出口，是對自己的承諾，轉化為行動去顯化它，而不是放在心裡葬送為「永遠的夢想」。

2. 克比真的犯傻：克比說自己的夢想可能很傻，被揍一拳，吃驚的說「你打我幹嘛？」魯夫說：「誰叫你犯傻！」

對魯夫來說，藐視自己的夢想，或認為自己配不上夢想、認為夢想不可能達成，這些都是「犯傻」的行為沒錯。

因為他自己就常常被笑，但他從來不藐視自己的心願，更不會認為自己不配，也真心相信夢想可能達成。所以，既然克比犯傻，犯傻的代價就是接受懲罰啊，那就吃一拳吧！

3. 克比害怕犯錯：如果我們把「犯傻」解讀成一種「犯錯」，克比可能認為懷抱這個夢想的自己「是錯的」，或是害怕達不到夢想也算是一種心理上的「怕犯錯」，那犯錯的代價頂多就是失敗，所以同上，「那就吃一拳吧！」吃完一拳，總可以說出夢想了吧？

無論如何，魯夫這一拳都是很有愛的一拳，喚醒了克比的意識，展開了後續的行動。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：【真人版航海王】克比的選擇：從被保護到保護他人

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀