因國際賽成名，因傷快速殞落：從陳金鋒到高國輝，永遠到不了的200轟
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2023年9月4日，高國輝宣布季後退休，200轟也成了永遠不可能的數字。回首一望，「小陳金鋒」這個外號似乎不是恩賜，而是詛咒，讓高國輝的生涯走上跟陳金鋒一樣的道路。
文：一貫三
2016年9月18日，高國輝在陳金鋒引退賽上，打出中職生涯百轟，更以少了快100場的驚人速度，刷新陳金鋒原先保持的中職史上最少場數百轟紀錄。除了向陳金鋒致敬外，彷彿也在宣告，陳金鋒沒能達到的中職兩百轟，由「小陳金鋒」完成。
但2023年9月4日，高國輝宣布季後退休，200轟也成了永遠不可能的數字。回首一望，「小陳金鋒」這個外號似乎不是恩賜，而是詛咒，讓高國輝的生涯走上跟陳金鋒一樣的道路。
高國輝頭一次被冠上「陳金鋒接班人」時，年僅19歲，他還姓羅，還沒出國，還在台北體院打球。總教練高英傑當時說「體型、臂力、揮棒速度各方面都是一流，可以追上陳金鋒的水平」，就連他自己受訪時，都說自己的揮棒是學陳金鋒的。
他升上大四那年，終於確定出國，跟水手以18萬美金簽約。雖然他沒有跟陳金鋒一樣，一去就打出屠殺級的成績，但也穩定往上升，直到他決定跟隨陳金鋒的腳步「為國爭光」。
當然，如果他沒有回來打八搶三，可能台灣球迷不知道何時才會認得他的名字。我相信絕大多數的球迷，都是在他六局下對加拿大打出那發超前三分砲後，才永遠記住了他的名字，也永遠記住蔡明里主播那句聲嘶力竭的：「羅國輝，我愛你！」
但，轉頭看看他2007年，在1A打出宰制級的成績。總會讓人忍不住想，如果他沒有回來打八搶三，如果他沒有去打北京奧運，如果他2008年沒有動刀，是不是一切都會不同？
2009年，2010年，他在打亞運時扭傷，結果還得在準決賽帶傷上陣。2011年，他又參加僅是表演賽性質的MLB全明星台灣大賽，他直接滑斷了腳，錯過整個2012球季。可以說，他因此決定回到台灣，加盟中華職棒。
一切的一切，都跟陳金鋒如此相像。「十年金鋒，有求必應」的背後，是那些年他傷了又傷。2008「帶陳金鋒去北京」，2010廣州亞運銀牌的背後，也是高國輝一次又一次的傷痛。
當時的報紙說：
「羅國輝左手腕傷史已經有一段時間，但為了一圓替中華隊效力的夢想，治療時間不斷延後，去年（2007）11月世界杯棒球賽、今年（2008）3月八搶三資格賽及北京奧運，幾乎都是抱傷上陣。」
是啊，「為國爭光」，為國爭光又如何？
然後，他變成現在大家熟知的「高國輝」，被義大在2012年季後選秀會上，以第二輪第一指名挑中。2013年，他正式進入中職的第一個球季，就打出.350/.411/.566的成績，雖然僅有14轟，但彷彿是在宣告，之後中職由他統治。
結果，2014年季前他又開刀，原本說是全季報銷，結果他硬是只休息了半年，就在七月復出。更讓人不可置信的是，他僅打了半個球季，就打出18轟，成為前無古人，後也難有來者的「半季全壘打王」。每10.44個打數就能打一支全壘打的紀錄，後人也難以企及。
最誇張的是，這竟然不是他在中職的頂點。
2015年，他終於健康出賽，只是3月打了6場，他還沒有開轟。一直到第9場比賽，他才打出該季首轟，以前一年的進度來講，似乎「慢」了一點。雖然他很快就「趕進度」，到4月底出賽28場，就打出8支全壘打，不過那個時候，還沒有人知道這只是紀錄的起點。
上半季結束時，他一共打了19轟，差不多就是每3場轟一發。這時候才有人發現，會不會布雷的紀錄，真的有挑戰者？甚至，如果再快一點，有沒有可能碰到夢幻的「40」？
到了7、8月，他手感似乎冷卻了些，開轟的進度慢了一點，兩個月出賽28場，「僅有」7轟。雖然還是很多，可是又會讓人覺得，以這樣的進度，剩下32場，要打8支，好像有點困難。
結果，這僅是他狂飆前的暖身。到了9月20日，他在桃園棒打許銘傑，單季33轟出爐，破紀錄僅是時間問題。等了幾天，在義大的澄清湖主場，面對廖文揚的失投速球，他毫不客氣，一棒拉上左外野觀眾席，中華職棒的單季全壘打紀錄，正式寫上他的名字。
10月7日，他打出個人第39轟，這時義大還剩五場比賽，單季40轟似乎唾手可得。誰知道，之後五場，他連長打都沒打出來，何況是全壘打。是的，他突破了單季全壘打紀錄，是的，他連續兩年全壘打王。只是，美好中總帶有那麼一點遺憾，如果巔峰時期的高國輝，都打不到單季40轟，那中職還有誰能做到？
但是，2015年季後，他又加入12強中華隊。雖說傳出了那記經典的外野阻殺，但也讓人想問，這會不會也是他後來不停受傷的伏筆？
2016年，他不僅在陳金鋒面前，達成生涯百轟，達成的場數更是不可思議的364場。如果2016年9月18日，有個人來跟你說，高國輝不會達成中職一軍200轟，你一定會覺得他瘋了。誰能知曉，傷病悄然來到。
如果他季前沒有去打2017年的經典賽，該有多好？但世間沒有如果，棒球之神也從未對任何人留情。2017-19年，他就是在「受傷－復健－復出－又受傷」的循環中度過。
他真的跟陳金鋒很像，那流暢無比的揮棒，也都是一個純粹的長打者，就連代打打不好這一點，也跟陳金鋒很像。他們也都曾被認為無所不能，結果都為了國際賽，生涯快速殞落。
2020年，他終於健康歸來，打出另一個20轟賽季。東山再起的眼淚，至今仍然讓人動容。你以為他可以再創另一波高峰，誰知這是他生涯最後的波紋。2021年，即使彈性係數下調，即使他已滿35歲，他還是扛出了12轟。但2022年、2023年，富邦再也沒有他的位子。就像陳金鋒一樣，即使他想證明自己還能打，但球隊已經不願意給他機會。
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
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范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
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楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
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目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
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朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com