【專訪】鄭文燦：進口調節與養雞業轉型二軌因應缺蛋，沒發國難財每顆利潤低於0.5元

鄭文燦：進口調節與國內養雞業轉型，二軌因應缺蛋

（中央社）行政院副院長鄭文燦5日接受《中央社》專訪表示，全球禽流感可能每年都有，台灣要有二軌作法因應，一是進口調節、二要讓國內養雞產業轉型，政府編列44億元，協助養雞場轉型。

因應3月以來國內缺蛋情形，農業部推動專案進口雞蛋，但近日遭質疑補助圖利特定廠商、流程不公開透明。

「這次搶蛋很難搶，我們是短單，人家是長單，怎麼跟人家搶」，鄭文燦攤開今年進口雞蛋專案，中央畜產會委託各貿易商進口資料表說，這9家貿易商可能會覺得很委屈，他們的確是幫忙政府，中央畜產會很感謝他們，政府靠貿易商去各地搶單。

鄭文燦說，當全球缺蛋時，台灣要去國外搶蛋，「我們的能力是輸人家的」，因為日本是長單、大單，日本一個月就向巴西買1300萬顆，澳洲則幾乎都被日本貿易商鎖單，所以台灣2月開始決定要從國外進口雞蛋，中央畜產會必須靠民間貿易商能力去搶單。

他說，這些貿易商幫忙政府，在最短時間內，拉抬國內雞蛋供應能力，所以這9家貿易商，在某些程度上來看，他們是要幫忙政府，才會參加專案計畫，事實上，從3月到7月也讓雞蛋價格平穩下來、供應數量達到一定水準。

鄭文燦說，搶蛋需要能力，要靠當地貿易人脈，也要有能力安排通關、檢疫與貨運，同時要有財務調度能力，政府的能力一定輸給貿易商，所以必須公私部門合作，中央畜產會才會跟這9家貿易商合作，去全球12個國家爭取蛋源，這過程應該讓大家了解，農委會當時是非常辛苦、有一場搶蛋大作戰。

另外，他認為，這個機制要保留下來，因為到了冬季，或者明年禽流感可能再來，現在禽流感是全球性現象；一樣有雞蛋供應差額，同樣必須採取進口調節，才能讓民眾吃得到雞蛋，並且讓價格平穩。

鄭文燦說，未來因應國際禽流感可能每年都有的情況，台灣要有二軌作法，一是進口調節，而且要建立基本倉儲量，讓台灣在疫情來之前有調度能力。

第二是要讓國內養雞產業轉型，鄭文燦說，必須建立具有生物安全的環控式養雞場，事實上政府編列了44億元協助養雞場轉型，希望讓蛋雞場產蛋率增加，飼養數量可以達3300萬隻到3400萬隻之間。

鄭文燦也說，希望養雞業者都能加保產物保險，保費政府出一半，因為一旦發生禽流感，現行政府補償農民6成，若加上產物保險，至少可以再獲得2成的保險補償，藉此提高蛋農承擔風險能力，希望蛋雞產業維持韌性，將來採雙軌制處理雞蛋問題。

Photo Credit: 中央社 針對在野黨質疑台灣從國外進口雞蛋議題，行政院副 院長鄭文燦5日強調，貿易商與中央畜產會公私部門 合作解決缺蛋問題，沒有發國難財，每顆雞蛋利潤在 新台幣0.5元以下。中央社記者王飛華攝 112年9月5日

鄭文燦：公私合作搶蛋沒發國難財，每顆利潤低於0.5元

（中央社）在野黨質疑台灣從國外進口雞蛋議題，行政院副院長鄭文燦5日接受《中央社》訪問，還原當初進口雞蛋過程。他強調，貿易商與中央畜產會公私部門合作解決缺蛋問題，沒有發國難財，每顆雞蛋利潤在新台幣0.5元以下。

鄭文燦說，過去台灣雞蛋的消費量平均一天要11萬到12萬箱，每箱200顆，也就是說，每天2200萬顆到2400萬顆之間；過去採取自給自足策略，國內蛋雞約維持在3300萬隻到3400萬隻之間。

不過，鄭文燦表示，從去年底開始，禽流感全球大流行，再加上氣候寒冷、俄烏戰爭造成國際飼料價格高漲，很多蛋雞場退出，日本也因為禽流感嚴重，去年11月下令停止雞蛋出口，台灣無法像過去一樣向日本調度，今年2月政府開始研議，若缺蛋超過10%以上，必須啟動專案進口。

鄭文燦翻出數據解釋，當時雞蛋產地價格約一台斤40.5元到42.5元間，但黑市價格已到一台斤90元，為滿足國內雞蛋供應，價格穩定，讓大家買得到也買得起，因此2月24日農委會公告雞蛋專案進口辦法。

他說，當時希望快速取得蛋源，所以陸續把蛋源許可國家開放到12個，希望透過公私部門合作，也就是中央畜產會、台農發，跟貿易商合作，以最快速方式取得蛋源。

鄭文燦說，一般雞蛋供應是長約，台灣這次搶蛋是短約，勢必要跟日本商社競爭，取得蛋源不容易，當時澳洲主要農場都跟日本簽好約，能提供給台灣的量非常少。

他說，一開始參加雞蛋進口座談會廠商有38家，後來只有20家洽商，最後遴選只剩9家，因為廠商必須符合4條件，首先是過去要有雞蛋出口至日本、新加坡等國的貿易能力；其次是要拿得到出口國檢疫證明與衛生證明文件；第三是CIF到岸報價必須合理，落在價格區間；第四則是3月底要有第一批訂單。

「事實上，我們等於是壓縮了這個時間，本來要3個月到5個月才能安排雞蛋進口，我們壓縮到1個月到2個月之間就必須要進口」，鄭文燦說，由農委會中央畜產會購買進口蛋後，以當時的市價提供給消費者，中間的價差約3.8元是由政府吸收，政府用了約5.7億元，3月到7月總共進口1億4882萬顆，這大約是台灣6天需要的量，這措施也讓黑市消除，蛋價穩定。

針對外界質疑雞蛋空運費用高昂，鄭文燦說，初期因為要搶蛋、快速供應，早期約有537萬顆是採空運，空運運費非常高，但這只占總量3.6%，5月以後就完全用海運，降低價格。

至於有人指這次雞蛋進口廠商獲得暴利，鄭文燦說，大家去看補貼成本，有關稅30%、營業稅5%、管銷成本，合約也明定行政成本手續費上限是8%，因此實際上每顆進口雞蛋利潤絕對不到0.5元。

鄭文燦強調，貿易商是與政府合作，才能在最短時間內進口到這些數量。