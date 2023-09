【2023台北國際媒體論壇】國際媒體大師齊聚，探索媒體新樣貌，重新定義媒體生態圈

我們想讓你知道的是

2023年11月1日,台北國際媒體論壇將在華南銀行總行大樓國際會議中心舉行。論壇以「Media Outside The Box:A Platform For Asian Voices|重新定義媒體生態圈」為主題,邀請國內外數位媒體、短影音媒體、內容平台等行業專家,分享創新經驗與成功案例。