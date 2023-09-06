Netflix《航海王》真人版：25個漫畫名場景對照，哪些經典角色的戲份被刪改？

文：討喜小姐

《航海王》真人版在Netflix推出8集，每集片長約1小時，目前劇情演到漫畫第九十四話，草帽海賊團已經集結了5名夥伴，也就是大家熟悉的魯夫、索隆、騙人布、香吉士和娜美。8集劇情走向不完全和漫畫相同，有許多角色被刪除不會登場，像是黑貓海賊團、騙人布海賊團的成員和太陽海賊團的小八，在目前的劇情中都沒有出現。

然而重要的關鍵劇情在真人版中都有完整呈現，也算是很有誠意，不過演員都用英文發音，就算切換成日文也怪怪的少了一點味道。以下整理航海王真人版與漫畫的25個名場景對照，經典的畫面讓人回想起多年前第一次看航海王漫畫的回憶。

場景1：海賊王哥爾羅傑宣布大秘寶在海上

航海王漫畫第一話的第一頁，就是海賊王哥爾羅傑被海軍捉到後，行刑死刑之前說的那句話「想要我的寶藏嗎？如果想要的話那就到海上去找吧，我全都放在那裡。」，讓全世界突然掀起海洋尋寶風氣，全世界開始迎接大海賊時代。不過影集將哥爾羅傑的話稍微改了一些，變成「想要我的寶藏嗎？我來告訴你們，財富、名氣、權力，我在這世上已經應有盡有，解放自己奔向大海吧！我的寶藏隨你們去找。」

Photo Credit: 《寶島少年》、Netflix 《航海王》漫畫第一話第一頁就是海賊王哥爾羅傑被行刑的畫面，台詞並不完全相同。

場景2：魯夫被發現偷吃惡魔果實

山賊老大西格出現在酒場中故意把酒瓶打破，但紅髮傑克不想起爭執被魯夫罵孬種，魯夫要離開時被紅髮傑克拉住才發現魯夫的手變長了，從敵人船上搶來的惡魔果實被吃掉了。漫畫中雖然只有簡單帶到惡魔果實被吃掉，但影集除了手被拉長的畫面，也有將魯夫吃掉惡魔果實的畫面拍出來。

Photo Credit: 《寶島少年》、Netflix 魯夫手臂被紅髮傑克拉長，被發現他把惡魔果實吃掉了。

Photo Credit: Netflix 漫畫沒有畫出他吃果實的畫面，但影集有特別演出。

場景3：紅髮傑克被海怪吃掉手臂

魯夫被山賊老大格西帶到海上之後，海中突然出現巨大海怪，外形神似巨大鰻魚，正當魯夫要被海怪吃掉時紅髮傑克突然出現救了他，紅髮傑克也因此被咬掉一隻手臂。10年後魯夫回到同樣的海域找尋當年的海怪，在使出橡膠槍之後成功把海怪打飛，也是漫畫中的第一次出拳，但影集中沒有把這段演出來。

Photo Credit: 《寶島少年》、Netflix 紅髮傑克的手臂是因為要救魯夫而被海怪咬掉，影集中的紅髮傑克也是用眼神趕走海怪。

場景4：魯夫眼睛下面的傷疤

漫畫中7歲的魯夫為了要證明自己已經可以加入海賊團，拿著刀子往自己臉上刺，也因此在眼睛下面留下了疤痕，影集中也有特別將這段演出來，而且疤痕還是由紅髮傑克幫他縫合包紮。

Photo Credit: 《寶島少年》、Netflix 魯夫眼睛下方的傷痕是自己刺的，影集演出感覺更嚇人。

場景5：紅髮傑克送給魯夫的草帽

魯夫頭上經典的草帽原先為紅髮傑克所有，因為聽到魯夫說想要成為海賊王，就將這頂帽子送給魯夫，等到魯夫成為優秀的海賊後，就會回來找魯夫並把草帽拿回來。影集中也有將紅髮傑克幫魯夫戴上草帽這幕完整呈現。

Photo Credit: 《寶島少年》、Netflix 最經典的紅髮傑克送帽子畫面，影集也取了相同的角度。

場景6：我要成為海賊王

魯夫滑著自己的小船在近海中打敗海怪之後，就在海中央大喊「我要成為海賊王」，也是之後魯夫常常掛在嘴邊的一句話。影集中在海中央大喊的畫面，也都刻意和漫畫取了相似的角度。

Photo Credit: 《寶島少年》、Netflix 整部漫畫中最常出現的一句話，影集的視角看不太到臉。

場景7：被揍的女海賊鐵棒亞爾莉塔

長大後的魯夫在海上遇到的第一個海賊就是女海賊亞爾莉塔，也同時在海上交了第一個朋友克比，在亞爾莉塔要攻擊魯夫時，他使用出了橡膠槍一拳就把亞爾莉塔打飛，也是魯夫首次將橡膠槍打在人類身上。

Photo Credit: 《寶島少年》、Netflix 魯夫第一次用橡膠槍打人，也是在這艘船上與克比成為朋友。

場景8：被綁住的羅羅亞索隆

魯夫為了陪克林去海軍總部因此遇到被綁在木頭上的羅羅亞索隆，魯夫二話不說就幫他鬆綁並幫索隆取回刀，索隆與魯夫聯手和海軍上校斧手蒙卡對戰後，正式成為魯夫的同伴。

Photo Credit: 《寶島少年》、Netflix 被綁住的索隆，姿勢和漫畫相同。

場景9：第一個惡魔果實敵人小丑巴其

小丑巴其是航海王漫畫中除了魯夫之外的第一名登場的惡魔果實能力者，造型就像是穿著海賊服裝的小丑，小丑巴其和紅髮傑克都曾在海賊王哥爾羅傑船上當見習生，在漫畫後期依舊是很重要的角色，除了曾擔任王下七武海之一，和之國篇後甚至成為四皇之一。

Photo Credit: 《寶島少年》、Netflix 漫畫與影集第一個出現的惡魔果實能力者，後面劇情也會在次出現的小丑巴其。

場景10：四分五裂的小丑巴其

漫畫中小丑巴其與魯夫、娜美、索隆對戰後，當巴其使出四分五裂零件集合，才發現身體的大部分都被娜美綁起來，因此出現了縮小版的巴其，影集中則是魯夫、娜美和索隆分別將他的身體關到寶箱中，過程雖然不太一樣但結果相同。

Photo Credit: 《寶島少年》、Netflix 小丑巴其身體被綁住後，集合時只剩下這些部分。

場景11：前進梅利號

在漫畫中一開始3人是搭乘娜美偷來的小船，後來在西羅布村中遇到可雅的管家，官家設計製造了一艘梅利號，船首是和管家有著同樣髮型的羊頭，在草帽海賊團打敗黑毛海賊團後，可雅便把傳送給他們。影集中刪除了黑貓海賊團的戲份，直接讓魯夫與黑貓海賊團前團長管家對戰，之後可雅便把船送給魯夫。

Photo Credit: 《寶島少年》、Netflix 前進梅利號取名來自可雅的管家梅利，船首是羊頭。

場景12：歪歪扭扭的草帽海賊旗

魯夫獲得前進梅利號後，就自己畫了草帽海賊旗，歪歪扭扭的骷髏頭讓團員都傻了眼，接著騙人布又重新畫了代表騙人布的海賊旗，在影集中也有演出這段插曲。影集最後有出現騙人布畫的海賊旗，掛在前進梅利號的畫面。

Photo Credit: 《寶島少年》、Netflix 魯夫繪製的海賊旗，歪歪扭扭的被團員嫌棄。

Photo Credit: Netflix 後來船上掛的海賊旗，是由騙人布重新繪製的。

場景13：海上餐廳芭拉蒂

魯夫為了尋找海上的廚師而前往海上的餐廳，海上餐廳巴拉蒂不只很接近偉大的航道，鷹眼男也常常在那邊出沒，海上餐廳巴拉蒂外觀就像一條魚，影集中可以看到魚嘴張開的地方是戶外用餐區，草帽海賊團也是在這裡與香吉士相遇。

Photo Credit: 《寶島少年》、Netflix 影集中的海上餐廳比漫畫更華麗，魚嘴的地方是戶外用餐區。

場景14：世界最厲害劍客鷹眼密佛格的小刀

在海上餐廳巴拉蒂中草帽海賊團遇到的鷹眼男，就是世界最厲害劍客鷹眼密佛格，索隆在在這邊與鷹眼約戰，鷹眼只抽出一把很小的短刀與索隆對戰，並成功用這把小刀抵擋索隆的三刀流，可見索隆與鷹眼的實力差距。影集將這場對戰完整呈現，精彩度比漫畫高很多。

Photo Credit: 《寶島少年》、Netflix 鷹眼不想要拿黑刀與索隆對戰，只拿出了把小刀就抵住了索隆的三刀流。

場景15：粉碎的刀和劍客不能背部中劍

鷹眼為了尊重索隆的劍士精神，使用劍客的禮物來與索隆對戰，抽出能斬斷船艦的黑刀，一口氣將索隆的2把刀擊碎，索隆為了劍士的尊嚴，正面面對鷹眼，讓他用黑刀一劍擊中正面但卻不致死，希望索隆變強後再來找他。

Photo Credit: 《寶島少年》、Netflix 索隆正面迎向鷹眼的攻擊，也是漫畫中滿經典的一幕。

場景16：餐廳主廚哲普斷腿救命之恩

在漫畫中香吉士原本是客船歐比特號上的見習生，但遇到庫克海賊團的攻擊後，暴風雨卻將2艘船都吹翻，庫克海賊團團長紅腳哲普與香吉士倖存下來，在島上度過70天，卻發現哲普將食物都給香吉士，而自己則吃下自己的右腿，香吉士為了感謝救命之恩則衷心效忠著哲普。影集中這段刪減的比較血腥的畫面，但感人的部分確有完整演出。

Photo Credit: 《寶島少年》、Netflix 哲普與香吉士遇到船難時，斷腿救命之恩讓香吉士難忘。

場景17：魚人惡龍以及被捏碎的斬蜂