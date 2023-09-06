Netflix《航海王》真人版：25個漫畫名場景對照，哪些經典角色的戲份被刪改？
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《航海王》真人版影集還原度高低見仁見智，有人認為選角與服裝已經很貼近漫畫，角色的妝容服裝和個性設定都可以感受到講究的細節，但亦有人認為即便像是前進梅利號船首像閉口都能做成開口，從可愛吉祥物變成邪惡巴風特，還原度大打折扣。
文：討喜小姐
《航海王》真人版在Netflix推出8集，每集片長約1小時，目前劇情演到漫畫第九十四話，草帽海賊團已經集結了5名夥伴，也就是大家熟悉的魯夫、索隆、騙人布、香吉士和娜美。8集劇情走向不完全和漫畫相同，有許多角色被刪除不會登場，像是黑貓海賊團、騙人布海賊團的成員和太陽海賊團的小八，在目前的劇情中都沒有出現。
然而重要的關鍵劇情在真人版中都有完整呈現，也算是很有誠意，不過演員都用英文發音，就算切換成日文也怪怪的少了一點味道。以下整理航海王真人版與漫畫的25個名場景對照，經典的畫面讓人回想起多年前第一次看航海王漫畫的回憶。
場景1：海賊王哥爾羅傑宣布大秘寶在海上
航海王漫畫第一話的第一頁，就是海賊王哥爾羅傑被海軍捉到後，行刑死刑之前說的那句話「想要我的寶藏嗎？如果想要的話那就到海上去找吧，我全都放在那裡。」，讓全世界突然掀起海洋尋寶風氣，全世界開始迎接大海賊時代。不過影集將哥爾羅傑的話稍微改了一些，變成「想要我的寶藏嗎？我來告訴你們，財富、名氣、權力，我在這世上已經應有盡有，解放自己奔向大海吧！我的寶藏隨你們去找。」
場景2：魯夫被發現偷吃惡魔果實
山賊老大西格出現在酒場中故意把酒瓶打破，但紅髮傑克不想起爭執被魯夫罵孬種，魯夫要離開時被紅髮傑克拉住才發現魯夫的手變長了，從敵人船上搶來的惡魔果實被吃掉了。漫畫中雖然只有簡單帶到惡魔果實被吃掉，但影集除了手被拉長的畫面，也有將魯夫吃掉惡魔果實的畫面拍出來。
場景3：紅髮傑克被海怪吃掉手臂
魯夫被山賊老大格西帶到海上之後，海中突然出現巨大海怪，外形神似巨大鰻魚，正當魯夫要被海怪吃掉時紅髮傑克突然出現救了他，紅髮傑克也因此被咬掉一隻手臂。10年後魯夫回到同樣的海域找尋當年的海怪，在使出橡膠槍之後成功把海怪打飛，也是漫畫中的第一次出拳，但影集中沒有把這段演出來。
場景4：魯夫眼睛下面的傷疤
漫畫中7歲的魯夫為了要證明自己已經可以加入海賊團，拿著刀子往自己臉上刺，也因此在眼睛下面留下了疤痕，影集中也有特別將這段演出來，而且疤痕還是由紅髮傑克幫他縫合包紮。
場景5：紅髮傑克送給魯夫的草帽
魯夫頭上經典的草帽原先為紅髮傑克所有，因為聽到魯夫說想要成為海賊王，就將這頂帽子送給魯夫，等到魯夫成為優秀的海賊後，就會回來找魯夫並把草帽拿回來。影集中也有將紅髮傑克幫魯夫戴上草帽這幕完整呈現。
場景6：我要成為海賊王
魯夫滑著自己的小船在近海中打敗海怪之後，就在海中央大喊「我要成為海賊王」，也是之後魯夫常常掛在嘴邊的一句話。影集中在海中央大喊的畫面，也都刻意和漫畫取了相似的角度。
場景7：被揍的女海賊鐵棒亞爾莉塔
長大後的魯夫在海上遇到的第一個海賊就是女海賊亞爾莉塔，也同時在海上交了第一個朋友克比，在亞爾莉塔要攻擊魯夫時，他使用出了橡膠槍一拳就把亞爾莉塔打飛，也是魯夫首次將橡膠槍打在人類身上。
場景8：被綁住的羅羅亞索隆
魯夫為了陪克林去海軍總部因此遇到被綁在木頭上的羅羅亞索隆，魯夫二話不說就幫他鬆綁並幫索隆取回刀，索隆與魯夫聯手和海軍上校斧手蒙卡對戰後，正式成為魯夫的同伴。
場景9：第一個惡魔果實敵人小丑巴其
小丑巴其是航海王漫畫中除了魯夫之外的第一名登場的惡魔果實能力者，造型就像是穿著海賊服裝的小丑，小丑巴其和紅髮傑克都曾在海賊王哥爾羅傑船上當見習生，在漫畫後期依舊是很重要的角色，除了曾擔任王下七武海之一，和之國篇後甚至成為四皇之一。
場景10：四分五裂的小丑巴其
漫畫中小丑巴其與魯夫、娜美、索隆對戰後，當巴其使出四分五裂零件集合，才發現身體的大部分都被娜美綁起來，因此出現了縮小版的巴其，影集中則是魯夫、娜美和索隆分別將他的身體關到寶箱中，過程雖然不太一樣但結果相同。
場景11：前進梅利號
在漫畫中一開始3人是搭乘娜美偷來的小船，後來在西羅布村中遇到可雅的管家，官家設計製造了一艘梅利號，船首是和管家有著同樣髮型的羊頭，在草帽海賊團打敗黑毛海賊團後，可雅便把傳送給他們。影集中刪除了黑貓海賊團的戲份，直接讓魯夫與黑貓海賊團前團長管家對戰，之後可雅便把船送給魯夫。
場景12：歪歪扭扭的草帽海賊旗
魯夫獲得前進梅利號後，就自己畫了草帽海賊旗，歪歪扭扭的骷髏頭讓團員都傻了眼，接著騙人布又重新畫了代表騙人布的海賊旗，在影集中也有演出這段插曲。影集最後有出現騙人布畫的海賊旗，掛在前進梅利號的畫面。
場景13：海上餐廳芭拉蒂
魯夫為了尋找海上的廚師而前往海上的餐廳，海上餐廳巴拉蒂不只很接近偉大的航道，鷹眼男也常常在那邊出沒，海上餐廳巴拉蒂外觀就像一條魚，影集中可以看到魚嘴張開的地方是戶外用餐區，草帽海賊團也是在這裡與香吉士相遇。
場景14：世界最厲害劍客鷹眼密佛格的小刀
在海上餐廳巴拉蒂中草帽海賊團遇到的鷹眼男，就是世界最厲害劍客鷹眼密佛格，索隆在在這邊與鷹眼約戰，鷹眼只抽出一把很小的短刀與索隆對戰，並成功用這把小刀抵擋索隆的三刀流，可見索隆與鷹眼的實力差距。影集將這場對戰完整呈現，精彩度比漫畫高很多。
場景15：粉碎的刀和劍客不能背部中劍
鷹眼為了尊重索隆的劍士精神，使用劍客的禮物來與索隆對戰，抽出能斬斷船艦的黑刀，一口氣將索隆的2把刀擊碎，索隆為了劍士的尊嚴，正面面對鷹眼，讓他用黑刀一劍擊中正面但卻不致死，希望索隆變強後再來找他。
場景16：餐廳主廚哲普斷腿救命之恩
在漫畫中香吉士原本是客船歐比特號上的見習生，但遇到庫克海賊團的攻擊後，暴風雨卻將2艘船都吹翻，庫克海賊團團長紅腳哲普與香吉士倖存下來，在島上度過70天，卻發現哲普將食物都給香吉士，而自己則吃下自己的右腿，香吉士為了感謝救命之恩則衷心效忠著哲普。影集中這段刪減的比較血腥的畫面，但感人的部分確有完整演出。
場景17：魚人惡龍以及被捏碎的斬蜂
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
珍煮丹在人員流動率高、客流量變化高、市場競爭高的「三高」挑戰中穩紮穩打，得益於其對產品與服務品質的重視，如此堅持的精神也體現在企業管理上。為了同時兼顧流程細節與工作效率，珍煮丹選擇NUEIP nuHRM人資系統，實現了企業內部人事庶務的高效自動化管理。韓曉萱主任笑道：「我以前花好幾天才能完成的工作，現在按個鍵就可以搞定，同時還提高了工作品質。如果可以自動化，何必人工作業？」
員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
NUEIP化解管理壓力，成珍煮丹擴點招募的有力支持
珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
本文章內容由「人易科技」提供