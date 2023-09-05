國際台劇首徵案：製作條件每集成本至少1000萬元，或總製作成本1億元以上的劇集
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文化部長史哲表示：「在數位國度時代，台灣不再是邊陲、不再是小國，而是擁有史無前例的全球發聲權。傳統電視的時代，電視節目、戲劇是區域性的，但在網路時代，透過OTT等平台，再小的國家，都有機會透過這條通往世界的高速公路，將文化內容傳送全球，讓國家的文化自明性呈現於世界眼前。」
文化部針對「國際台劇」徵案，即日起至今（2023）年12月4日止受理申請。文化部指出，「國際台劇徵案的重要目標是強化內容製作力，扶植發展大型製作公司，帶動影視人才、技術及製作規模全面升級、提升台灣內容國際競爭力與影響力」。
文化部的「2023暨2024-2027匯聚台流文化黑潮計畫（1 plus 4－T-content plan）」獲行政院支持核定4年100億元、113年30億元預算，將全面性的關照藝術、出版、文創、影視音、文化科技、文化外交等6大文化藝術面向。其中在影視音產業的推動上，文化部就公布了針對國際台劇的第一次徵案。
文化部長史哲表示：「在數位國度時代，台灣不再是邊陲、不再是小國，而是擁有史無前例的全球發聲權。傳統電視的時代，電視節目、戲劇是區域性的，但在網路時代，透過OTT等平台，再小的國家，都有機會透過這條通往世界的高速公路，將文化內容傳送全球，讓國家的文化自明性呈現於世界眼前。」
史哲進一步指出：「壯大台灣內容、建立文化自信，是希望在面對面感受文化藝術帶來最真實的感動時，我們也不忘關注數位國度裡的台灣。當台灣的文化內容，包含藝術、出版、影視音等，能夠進入到大家的手機、平板，甚至越來越普及的頭戴顯示裝置裡，台灣人的文化自信，自然更能產生。」
關於文化黑潮計畫，文化部表示，文化黑潮計畫是在各大面向都經過縝密的當前痛點及國際策略分析，並陸續展開產業諮詢會議，首波針對影視音產業中所推出的「國際台劇徵案」，便是在務實面對台灣本土平台漸失優勢、國際OTT主導平台內容、產製經費與國際差距懸殊、數位國度裡強調各國戲劇獨特性及自明性等的現況後，分別徵詢及召開產業諮詢會後所推出的計畫。
為達成旗艦製作的首要重點則是將過去影視局補助、文策院投資平行單線進行的模式，整合為「投補（捕）關係」、「政府與民間合流」等策略，以捲動更多資金投入產製。
因此，申請案在經評選小組同意並通過投資政策審議評估後，將同時送文策院進行投資審議，且補助案及投資案必須兩者都獲得審議通過，才能正式成為獲選案。
文化部也發布新聞稿公佈申請條件，申請案應具國際性及市場性，除我國民間投資者外，應提出國際投資或合製意向（如與國際企業、電視台、製作公司或串流平台等合作），以及具體明確的國際行銷規劃；製作主題（故事內容）鼓勵多元題材，但應具獨特性及國際性，以呈現台灣歷史文化及時代縱深者（包括但不限於大河劇、時代劇）優先，且應具備完整劇本。
至於製作規模，應為每集製作成本至少新台幣1000萬元，或總製作成本新台幣1億元以上的劇集；此外，工作團隊總人數五分之一以上應曾入圍或獲得金鐘獎、金馬獎或國際影視競賽獎項。
最後，文化部強調，國際台劇徵案是為了因應國際影視產業所推出的新案及預算，「完全不影響既有的輔導金或投資」，為使產業有充足的時間提出獨特性、國際性企畫，並持續給予支持，國際台劇徵案原則將採按季徵件。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html