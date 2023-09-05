國慶主視覺寫「Taiwan National Day」侯友宜批刻意抹滅中華民國，鄭文燦：不改台灣是中華民國政府事實

昨（4）日，國慶籌備委員會公布今（2023）年的國慶主視覺。在字樣的設計上，因標語「民主台灣堅韌永續」、「Taiwan National Day」未寫出中華民國而引發爭議。侯友宜就批評，民進黨政府與賴清德帶頭抹滅國名，並將意識形態凌駕在國家之上。

侯友宜批政府刻意抹滅中華民國

4日晚間，侯友宜在臉書粉專上批評，今年國慶主視覺設計中，不但看不見中華民國的名字，在英文名稱上，更以「Taiwan National Day」來書寫，翻譯成中文就變為台灣國慶日，絲毫不見中華民國的痕跡。

侯友宜認為，政府不該帶頭遺忘，甚至刻意抹滅國家名稱是中華民國的事實。他提到，中華民國是台澎金馬這片土地的全體國民，心中最大公約數，國家的民主、法治，甚至是政府機關施政，都是立基於「中華民國憲法」之上。於情、於理、於法，我們國家的名字，就是中華民國。

侯友宜質疑，「如果就連國慶日，政府都不願意說出我們的國名，選擇將『中華民國』四個字藏起來，這樣的政府，心中還有國家？還是民進黨想向世界宣告，『中華民國』已不存在？」

侯友宜斥責，民進黨政府跟賴清德不該帶頭抹滅國名，也不該將意識形態凌駕在國家之上，甚至把民眾的認同踩在腳下，踐踏屬於全體國民的中華民國。「若連中華民國四個字都不認同，如何能守護我們的國家，更沒有競選中華民國總統的最基本資格。」他寫道。

侯友宜競選辦公室昨晚發出新聞稿，發言人陳柏翰表示，依照憲法，國家正式名稱是「中華民國」，英文全稱是「Republic of China」，今年十月十日當然是慶祝中華民國112歲的生日。但民進黨政府卻自從去年開始，在主視覺上使用「TAIWAN NATIONAL DAY」，幾乎把有關中華民國意象的元素全都去除掉了。

新聞稿提到民進黨沒本事宣布台獨、沒勇氣正名制憲，就以各種不倫不類方式踐踏中華民國，只為滿足意識形態政治操作。賴清德心中根本沒有中華民國，完全是說一套做一套。

根據《中央社》報導，台北市長蔣萬安今（5）日上午出席市政會議，針對國慶主視覺沒有中華民國一事，他在接受媒體聯訪時表示，台北市政府每年國慶日都會舉辦升旗典禮，強調只要是台北市辦的活動，就一定會有「中華民國」。

鄭文燦：不改台灣是中華民國政府的事實

根據《中央社》報導，行政院副院長鄭文燦今日表示，中華民國國慶、中華民國元旦基本上定位已清楚，主視覺可以有不同的表現，但不會改變台灣是中華民國政府這個事實。

國慶籌備委員會秘書長花敬群昨日也表示，國慶活動標題全名為「中華民國各界慶祝112年國慶」，外界不必擔憂有政治動作。而「Taiwan National Day」因標題簡潔、民眾接受度高，所以今年才繼續沿用。

葛萊美獲獎設計師操刀國慶主視覺

今年國慶主視覺設計是由李政瀚、于薇操刀設計，他們曾憑藉《八歌浪Pakelang》專輯奪下葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎。

設計師李政瀚和于薇說明，今年國慶主視覺的主題為「民主台灣堅韌永續」，透過平面構成立體視覺面向，彎曲柔軟的線段，相互交疊並延伸，代表台灣人民溫柔而堅韌的態度，帶出台灣這塊土地的永續精神。

色彩方面，以紅藍白「國旗三原色」，搭配代表海納百川的「海水藍」、廟宇的「磚牆紅」，以及傳統野台戲常見的「戲台紅」，象徵台灣文化的深度與美學。

整體色彩搭配與造型，呈現出「國旗在空中飄揚」時的反光效果與自信感，當國旗隨風飄揚時，隨著光影產生了不同深淺的色彩，象徵熱情多元、團結一致，期望以此形象向世界展現這片土地上人民的希望，就如我們深愛的國家，堅韌無畏地展現與守護我們的民主價值。

設計師李政瀚和于薇表示，在這裡，有多元、富包容性與自由民主的社會型態，只要在這片土地上，我們就是一家人，為守護相同價值而努力著。

今年國慶主視覺會應用在多項文宣品、禮品及會場佈置上，而動態視覺也將在凱達格蘭大道上的國慶牌樓亮相。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範