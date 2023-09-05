「台灣表演藝術先鋒」許博允逝世享壽80歲，一生為台灣音樂、前衛表演藝術開疆闢土
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許博允勇於衝鋒闖蕩，為台灣表演藝術爭取許多創作自由，即使在80年代面臨國際現實的挑戰，許博允也要把世界帶進台灣、把台灣帶向世界。台新銀行文化藝術基金會執行長鄭雅麗表示，「如果不狂，如果不是他的衝撞，台灣的文化風景不會那麼精采。」
台灣表演藝術先鋒許博允逝世
（中央社）新象藝術創辦人也是作曲家許博允昨（4）日病逝，享壽80歲。新象藝術表示，許博允妻子也是長笛家樊曼儂正在處理後事，進一步訊息會對外正式公布。
在新象藝術超過20年的公關部經理李慧良表示，許博允近年身體狀況不如預期，新象藝術業務都已轉由樊曼儂一手處理，他自己則都在養病當中，雖然還是會進辦公室，但已不再處理新象事務。昨天噩耗傳來，令人悲痛。
許博允的祖父許丙是淡水知名富商，其父許伯埏愛好歌劇。許博允畢業於建國中學，高中畢業時，正好祖父去世，對他造成很大打擊，許博允沒有參加大學聯考，1960年啟蒙於許常惠教授，研習理論作曲及小提琴。
許博允於1962年首度公開發表歌樂作品，組織了「江浪樂集」作曲團體，開始音樂創作生涯；並與樊曼儂創辦「環境音樂製作所」，1978年創立「新象活動推展中心」，範圍擴及音樂、舞蹈、戲劇、繪畫、攝影、雕塑的演出、展覽及講座，帶進無數國際頂尖節目，促進台灣藝術化發展。
許博允逝世的消息一出，藝界人士莫不震驚，台灣表演藝術界也失去了一位開疆闢土的藝文先鋒者。
為了藝術為了愛，許博允創新象開啟台灣國際視野
（中央社）是音樂界的頑童，也是表演藝術經紀的狂人，許博允為了藝術為了愛，一生瀟灑，他的過世，令藝文界分外感傷。雲門舞集創辦人林懷民表示，許博允透過新象，開啟了台灣社會的國際視野。
林懷民昨天接受中央社訪問表示，許博允不僅是20世紀重要的作曲家之一，他在八十年代創辦了新象藝術，引進無數重量級好節目進入台灣表演藝術殿堂，開拓了台灣整個社會的視野；更重要的是，那些都是世界一流的演出，打開了台灣對於古典音樂、前衛表演藝術的巨大眼界。
雲門舞集剛創辦時，許博允總是最熱心的那幾人之一，林懷民說，「籌錢、支持，提供各種意見，雲門舞集第一台錄音機也不知道他哪裡搞來的。」林懷民回憶，許博允為雲門創作了很多音樂，包括當年自己的獨舞創作「寒食」配樂也是由許博允創作，其他包括「哪吒」、「烏龍院」等等，創作足跡鮮明。
文化學者林谷芳表示，許博允可以說是台灣過去充滿希望光明的時代代表性人物，創作開闊，萬物一切為他所用，「他從60年代開始創作，70年代逐漸奠基，到了80年代90年代開花結果，作品影響力甚至到中國。」
國家文藝獎得主賴德和接受中央社訪問時幾度哽咽，他說許博允從年輕時就不牌理出牌，「別人委託他創作，結果他寫不完，音樂會上直接自己用講的，震驚全場，這也只有他才做得出來。」賴德和說，許博允的音樂是燃燒生命的熱情而來，「不但前衛，更有開創性。」
賴德和說，許博允是作曲家許常惠的私人學生，「當時他沒有念大學，每天就在藝專教室樹蔭底下站衛兵，等著接妻子樊曼儂下課，非常浪漫。」賴德和認為，許博允開創新象藝術，節目是大把大把地進，就是要讓台灣趕快跟國際接上，「這樣的人，怎麼可以這麼早就離開，令人唏噓。」
朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶表示非常難過，許博允對於台灣國際藝術文化交流以及打擊樂發展有很大的貢獻，「他為台灣打開了一扇門，讓世界走進來。」朱宗慶回憶，新象藝術剛創辦時，引進一流節目，包括岡田知之打擊樂團與鬼太鼓座等，也創造機會跟台灣擊樂學子作接觸，對於打擊樂發展影響深遠。」
台新銀行文化藝術基金會執行長鄭雅麗表示，許博允對於台灣表演藝術界的貢獻「太大了」，「新象藝術根本是20世紀的『狂80』，許博允既是狂人，也是頑童，是一個時代的開創者。他從不曾後悔過賣地賣房做藝術，他是用最純真的心態在面對最複雜的事情。」
鄭雅麗曾經擔任是許博允擔任亞洲作曲家聯盟的執行秘書，也是新象30年主要活動的策劃者，她回憶在80年代那麼困難的國際現實，許博允不怕困難，要把世界帶進台灣，也把台灣帶向世界，與亞洲國家攜手彰顯亞洲文化價值，「如果不狂，如果不是他的衝撞，台灣的文化風景不會那麼精采。」
變賣家產被批敗家子，只為探索前衛、推廣藝術文化
（中央社）含著金湯匙出生，新象藝術創辦人許博允昨天過世，享壽80歲。他曾拒絕聯考，建中畢業後不念大學，開始自學作曲生涯，探索前衛，不顧外界評價他是敗家子變賣家產，持續成就台灣的表藝風景。
說許博允是鬼才一點也不為過，他除了作曲，還會設計大型裝置跟寫專欄，他與妻子樊曼儂創辦的新象藝術，成為台灣文化面向世界的重要推手。1980年第1次舉辦國際藝術節，超過百場演出賠掉新台幣數百萬，當時新象不只經紀節目，還辦週刊「新象藝訊」，做小劇場、畫廊、排練場跟餐廳，傾注畢生熱情。
許博允出生望族，祖父許丙曾任板橋林家庶務長，後來是台北州協議會議員、台灣總督府評議員；父親許伯埏愛好歌劇，就讀日本東京帝大政治系時，與辜振甫、林金生是同學，曾組織愛樂社。許博允從小跟祖父聽戲，高中畢業時祖父去世，加上當時熱愛老莊思想，他沒有參加大學聯考，開始學作曲跟小提琴。
從作曲出發，許博允踏入經紀，成立亞洲文化推展聯盟，至今仍有十餘個亞洲國家、40餘名理事參與；緊接新象藝術從音樂、舞蹈、戲劇、繪畫、攝影、雕塑的演出、展覽及講座都包辦，是繼張繼高創辦的遠東音樂社之後，致力表演藝術經紀與推廣的重要單位，至今培養無數樂迷與業界人士。
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共慶 Google Cloud 區域在台十週年 Google Cloud Summit Taipei 邀您智轉未來，邁向下一個十年
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