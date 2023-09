《華爾街日報》最新民調：年齡和經濟將是拜登競選連任兩大弱點，但能在人格特質上贏過川普

昨(4)日《華爾街日報》公佈的最新民調顯示,絕大多數美國民眾認為拜登(Joe Biden)太老了,不適合競選連任。同時,也在經濟和其他重要議題上給他打了低分。在這位80歲的現任總統可能要跟前總統川普(Donald Trump)再次競選之際,拜登的年齡和對經濟的處理無疑是他最大的兩個弱點。

根據《華爾街日報》在8月24日至30日對1500名登記選民進行的民調,選民對拜登的年齡與經濟政策等負面看法,可能是導致其整體執政表現支持率降至42%的原因,這遠低於不認同其表現的57%。

該民調的誤差範圍為正負2.5個百分點,並由民主黨民意調查專家波西安 (Michael Bocian),和川普2016年競選活動時的民意調查專家法布里濟歐 (Tony Fabrizio)主持。主要透過手機、室內電話和簡訊聯絡受訪者,並邀請他們參加線上調查。

60%的登記選民在民調中表示,他們認為拜登「在精神心理層面上無法勝任」(mentally up for the job)總統的工作。而近四分之三(73%)的受訪者表示,他們認為拜登的年齡已經大到不適合競選總統,而這一比例遠高於他們對77歲的川普之評價,儘管川普與拜登只相差了3歲。

「拜登經濟學」其實未能扭轉民眾對經濟的悲觀情緒

民調顯示,大多數登記選民不贊成拜登處理經濟(59%)、通膨(63%)和中產階級成長(58%)問題的方式,而對於拜登創造就業機會的作為,受訪者則看法不一。這是政府最關心的問題,因為政府正在努力使國家從致命的COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情的影響中恢復。選民還對拜登處理烏克蘭戰爭和美中關係給予了負面支持率。

民調也顯示,拜登未能扭轉民眾對經濟的普遍悲觀情緒,儘管他整個夏天都在努力宣傳自己的政績,並將事態的積極發展歸功於「拜登經濟學」(Bidenomics),包括通膨放緩和國內生產毛額(GDP)前景樂觀。

在費城的勞動節演講中,拜登多次猛烈抨擊川普的經濟紀錄,指控他將美國的工作機會讓給了中國,並將美國的養老金置於風險之中。「上一個傢伙從公園大道(Park Avenue)看世界,而我從賓州的斯克蘭頓(Scranton,拜登家鄉)看世界。」拜登說道。

儘管在民調中有24%的多數認為,經濟是2024年總統大選的首要考慮因素,但民調結果仍然再次壓倒性地顯現多數民眾認為,國家現在正朝著錯誤的方向前進,只有23%的選民表示前景較為樂觀。近三分之二的登記選民(63%)表示,他們對美國經濟實力持負面看法,其中36%人更稱美國經濟「不佳」(poor)。

對拜登而言更糟的是,58%的登記選民表示經濟狀況變差了,而只有28%認為變好。通貨膨脹是一大痛點,74%的受訪者表示,通膨在過去一年中朝著錯誤的方向發展。大多數選民(86%)表示,住房成本在過去一年中朝錯誤方向發展,超過一半的受訪者表示,他們的個人財務狀況在同一時期有所惡化。

然而在就業市場上,選民意見並不一。45%的人認為就業市場在過去一年中朝著正確的方向發展,而44%的人認為就業市場朝著錯誤的方向發展。

民調專家:拜登贏在人格特質,川普贏在政策表現

在個人特質上,拜登則較川普更受青睞。約48%的選民認為拜登「討人喜歡」,但對川普有同樣評價者僅有31%;約45%的選民覺得拜登「誠實」,但相信川普誠實的人卻僅有38%。法布里濟歐指出,「如果這場選戰著重(候選人的)人格和氣質,拜登將具備優勢。但如果這場競選關乎政策和表現,那麼川普較占上風。」

對於如果2024年總統大選將在今天舉行,他們會支持哪一位候選人,選民意見不一,川普和拜登皆獲得46%的支持率。這份民調對兩黨候選人的看法和評價皆不佳,共有58%的受訪者對每一個項目皆回以負面回應,而只有39%的受訪者對候選人有好感。波西安向《華爾街日報》表示,「選民正在尋求改變,而目前兩位聲勢領先的主要候選人都不是他們正在尋求的變革。」

川普最大的共和黨初選競爭者,佛羅里達州州長迪尚特(Ron DeSantis)在民調中的得分更低,只有37%的選民對他表示好感。在共和黨初選選民中,川普領先迪尚特39個百分點,其中59%的人表示,如果今天投票,他們會選擇的是前總統川普。在這些共和黨選民中,只有13%的人表示會投給迪尚特,比民調機構上次在4月時得到的結果下降了11個百分點。

