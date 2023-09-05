《華爾街日報》最新民調：年齡和經濟將是拜登競選連任兩大弱點，但能在人格特質上贏過川普
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《華爾街日報》昨（4）日公布最新民調，結果顯示絕大多數民眾覺得拜登老到不適合當總統，也對拜登的經濟政策持否定態度，「拜登經濟學」（Bidenomics）在人民眼中績效並不大。然而拜登在人格特質上勝出，較多選民認為其討人喜歡且誠實，民調結果為2024美國總統大選帶來了新的話題與討論方向。
昨（4）日《華爾街日報》公佈的最新民調顯示，絕大多數美國民眾認為拜登（Joe Biden）太老了，不適合競選連任。同時，也在經濟和其他重要議題上給他打了低分。在這位80歲的現任總統可能要跟前總統川普（Donald Trump）再次競選之際，拜登的年齡和對經濟的處理無疑是他最大的兩個弱點。
根據《華爾街日報》在8月24日至30日對1500名登記選民進行的民調，選民對拜登的年齡與經濟政策等負面看法，可能是導致其整體執政表現支持率降至42%的原因，這遠低於不認同其表現的57%。
該民調的誤差範圍為正負2.5個百分點，並由民主黨民意調查專家波西安 （Michael Bocian），和川普2016年競選活動時的民意調查專家法布里濟歐 （Tony Fabrizio）主持。主要透過手機、室內電話和簡訊聯絡受訪者，並邀請他們參加線上調查。
60%的登記選民在民調中表示，他們認為拜登「在精神心理層面上無法勝任」（mentally up for the job）總統的工作。而近四分之三（73%）的受訪者表示，他們認為拜登的年齡已經大到不適合競選總統，而這一比例遠高於他們對77歲的川普之評價，儘管川普與拜登只相差了3歲。
「拜登經濟學」其實未能扭轉民眾對經濟的悲觀情緒
民調顯示，大多數登記選民不贊成拜登處理經濟（59%）、通膨（63%）和中產階級成長（58%）問題的方式，而對於拜登創造就業機會的作為，受訪者則看法不一。這是政府最關心的問題，因為政府正在努力使國家從致命的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的影響中恢復。選民還對拜登處理烏克蘭戰爭和美中關係給予了負面支持率。
民調也顯示，拜登未能扭轉民眾對經濟的普遍悲觀情緒，儘管他整個夏天都在努力宣傳自己的政績，並將事態的積極發展歸功於「拜登經濟學」（Bidenomics），包括通膨放緩和國內生產毛額（GDP）前景樂觀。
在費城的勞動節演講中，拜登多次猛烈抨擊川普的經濟紀錄，指控他將美國的工作機會讓給了中國，並將美國的養老金置於風險之中。「上一個傢伙從公園大道（Park Avenue）看世界，而我從賓州的斯克蘭頓（Scranton，拜登家鄉）看世界。」拜登說道。
儘管在民調中有24%的多數認為，經濟是2024年總統大選的首要考慮因素，但民調結果仍然再次壓倒性地顯現多數民眾認為，國家現在正朝著錯誤的方向前進，只有23%的選民表示前景較為樂觀。近三分之二的登記選民（63%）表示，他們對美國經濟實力持負面看法，其中36%人更稱美國經濟「不佳」（poor）。
對拜登而言更糟的是，58%的登記選民表示經濟狀況變差了，而只有28%認為變好。通貨膨脹是一大痛點，74%的受訪者表示，通膨在過去一年中朝著錯誤的方向發展。大多數選民（86%）表示，住房成本在過去一年中朝錯誤方向發展，超過一半的受訪者表示，他們的個人財務狀況在同一時期有所惡化。
然而在就業市場上，選民意見並不一。45%的人認為就業市場在過去一年中朝著正確的方向發展，而44%的人認為就業市場朝著錯誤的方向發展。
民調專家：拜登贏在人格特質，川普贏在政策表現
在個人特質上，拜登則較川普更受青睞。約48%的選民認為拜登「討人喜歡」，但對川普有同樣評價者僅有31%；約45%的選民覺得拜登「誠實」，但相信川普誠實的人卻僅有38%。法布里濟歐指出，「如果這場選戰著重（候選人的）人格和氣質，拜登將具備優勢。但如果這場競選關乎政策和表現，那麼川普較占上風。」
對於如果2024年總統大選將在今天舉行，他們會支持哪一位候選人，選民意見不一，川普和拜登皆獲得46%的支持率。這份民調對兩黨候選人的看法和評價皆不佳，共有58%的受訪者對每一個項目皆回以負面回應，而只有39%的受訪者對候選人有好感。波西安向《華爾街日報》表示，「選民正在尋求改變，而目前兩位聲勢領先的主要候選人都不是他們正在尋求的變革。」
川普最大的共和黨初選競爭者，佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）在民調中的得分更低，只有37%的選民對他表示好感。在共和黨初選選民中，川普領先迪尚特39個百分點，其中59%的人表示，如果今天投票，他們會選擇的是前總統川普。在這些共和黨選民中，只有13%的人表示會投給迪尚特，比民調機構上次在4月時得到的結果下降了11個百分點。
新聞來源
- Biden’s Age, Economic Worries Endanger Re-Election in 2024, WSJ Poll Finds（華爾街日報）
- 華爾街日報民意調查結果
- Biden gets low marks on economy and major concerns about his age as he looks to Trump rematch, new poll shows（全國廣播公司商業頻道）
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核稿編輯：楊士範
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html