《華爾街日報》最新民調：年齡和經濟將是拜登競選連任兩大弱點，但能在人格特質上贏過川普

昨（4）日《華爾街日報》公佈的最新民調顯示，絕大多數美國民眾認為拜登（Joe Biden）太老了，不適合競選連任。同時，也在經濟和其他重要議題上給他打了低分。在這位80歲的現任總統可能要跟前總統川普（Donald Trump）再次競選之際，拜登的年齡和對經濟的處理無疑是他最大的兩個弱點。

根據《華爾街日報》在8月24日至30日對1500名登記選民進行的民調，選民對拜登的年齡與經濟政策等負面看法，可能是導致其整體執政表現支持率降至42%的原因，這遠低於不認同其表現的57%。

該民調的誤差範圍為正負2.5個百分點，並由民主黨民意調查專家波西安 （Michael Bocian），和川普2016年競選活動時的民意調查專家法布里濟歐 （Tony Fabrizio）主持。主要透過手機、室內電話和簡訊聯絡受訪者，並邀請他們參加線上調查。

60%的登記選民在民調中表示，他們認為拜登「在精神心理層面上無法勝任」（mentally up for the job）總統的工作。而近四分之三（73%）的受訪者表示，他們認為拜登的年齡已經大到不適合競選總統，而這一比例遠高於他們對77歲的川普之評價，儘管川普與拜登只相差了3歲。

「拜登經濟學」其實未能扭轉民眾對經濟的悲觀情緒

民調顯示，大多數登記選民不贊成拜登處理經濟（59%）、通膨（63%）和中產階級成長（58%）問題的方式，而對於拜登創造就業機會的作為，受訪者則看法不一。這是政府最關心的問題，因為政府正在努力使國家從致命的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的影響中恢復。選民還對拜登處理烏克蘭戰爭和美中關係給予了負面支持率。

民調也顯示，拜登未能扭轉民眾對經濟的普遍悲觀情緒，儘管他整個夏天都在努力宣傳自己的政績，並將事態的積極發展歸功於「拜登經濟學」（Bidenomics），包括通膨放緩和國內生產毛額（GDP）前景樂觀。

在費城的勞動節演講中，拜登多次猛烈抨擊川普的經濟紀錄，指控他將美國的工作機會讓給了中國，並將美國的養老金置於風險之中。「上一個傢伙從公園大道（Park Avenue）看世界，而我從賓州的斯克蘭頓（Scranton，拜登家鄉）看世界。」拜登說道。

儘管在民調中有24%的多數認為，經濟是2024年總統大選的首要考慮因素，但民調結果仍然再次壓倒性地顯現多數民眾認為，國家現在正朝著錯誤的方向前進，只有23%的選民表示前景較為樂觀。近三分之二的登記選民（63%）表示，他們對美國經濟實力持負面看法，其中36%人更稱美國經濟「不佳」（poor）。

對拜登而言更糟的是，58%的登記選民表示經濟狀況變差了，而只有28%認為變好。通貨膨脹是一大痛點，74%的受訪者表示，通膨在過去一年中朝著錯誤的方向發展。大多數選民（86%）表示，住房成本在過去一年中朝錯誤方向發展，超過一半的受訪者表示，他們的個人財務狀況在同一時期有所惡化。

然而在就業市場上，選民意見並不一。45%的人認為就業市場在過去一年中朝著正確的方向發展，而44%的人認為就業市場朝著錯誤的方向發展。

民調專家：拜登贏在人格特質，川普贏在政策表現

在個人特質上，拜登則較川普更受青睞。約48%的選民認為拜登「討人喜歡」，但對川普有同樣評價者僅有31%；約45%的選民覺得拜登「誠實」，但相信川普誠實的人卻僅有38%。法布里濟歐指出，「如果這場選戰著重（候選人的）人格和氣質，拜登將具備優勢。但如果這場競選關乎政策和表現，那麼川普較占上風。」

對於如果2024年總統大選將在今天舉行，他們會支持哪一位候選人，選民意見不一，川普和拜登皆獲得46%的支持率。這份民調對兩黨候選人的看法和評價皆不佳，共有58%的受訪者對每一個項目皆回以負面回應，而只有39%的受訪者對候選人有好感。波西安向《華爾街日報》表示，「選民正在尋求改變，而目前兩位聲勢領先的主要候選人都不是他們正在尋求的變革。」

川普最大的共和黨初選競爭者，佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）在民調中的得分更低，只有37%的選民對他表示好感。在共和黨初選選民中，川普領先迪尚特39個百分點，其中59%的人表示，如果今天投票，他們會選擇的是前總統川普。在這些共和黨選民中，只有13%的人表示會投給迪尚特，比民調機構上次在4月時得到的結果下降了11個百分點。

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核稿編輯：楊士範