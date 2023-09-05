15-30歲免費心理諮商衛福部加碼：再投入逾7800萬元經費，增加服務人數1.6萬人

（中央社）衛福部今（5）日表示，15到30歲免費諮商方案到8月底已服務5702人；因使用踴躍，加碼再投入新台幣7843萬餘元經費，預計可再增加服務1萬6341人，總方案累計經費破億元。

衛生福利部次長李麗芬今日在「年輕的心，有我傾聽」記者會上表示，「年輕族群心理健康支持方案」自8月1日上路使用踴躍，加碼投入逾7800萬元，增加服務人數1.6萬人，今（2023）年投入總經費破億元；明（2024）年將持續編列預算，屆時將盤點今年方案使用情況，擬定更細緻方案。

各縣市資源分配，李麗芬說明，根據8月施行狀況，平均每個諮商所1週會諮商約8人，因此將以每間合作醫院、諮商所1週服務8人次估算，解決雙北、台中等縣市合作機構較多、民眾跨縣市求助問題；並因應各縣市合作諮商所和醫院配比、量能不同，保留彈性調整空間。

先前衛福部長薛瑞元表示，新方案預計將設使用限制，外界揣測可能是排富條款。心理健康司長陳亮妤今日說明，考量方案主旨為鼓勵求助，排富可能會排除高風險族群，甚至讓他們更覺得被社會排斥，因此仍維持沒有排富的作法。

陳亮妤現場簡報指出，統計8月共5702人使用，達原訂補助人數的95%，總使用人次已1萬278人次，經費使用率57%；總使用者男女比是1比2.8，符合國際精神醫學流行趨勢，女性因憂鬱求助的比例較男性高；各年齡中，24到30歲佔7成，未成年有300多人佔6.2%；其中高風險轉介個案達1710人，佔30%。

陳亮妤指出，本次再挹注經費高達7843萬6800元，方案總經費達1億723萬6800元；預計新增服務人數達1萬6341人（共4萬9023人次），今年度總服務人數達2萬2341人。

相關配套措施包含，2次諮商服務間隔不得超過1個月，總期程不得超過3個月；地方衛生局應每週盤點轄內補助服務使用情形，並公告於官網，如補助額度將用罄，應至少提前2週公告；並將在個案用完補助額度時，協助媒合至社區心理衛生中心、社區心理諮商服務據點等資源。

衛福部指出，年輕族群心理健康支持方案旨在鼓勵年輕族群勇於求助、傳達正確心理諮商認知、加強高風險個案醫療轉介，提供15至30歲民眾每人3次免費諮商；盼透過3次諮商介入，協助個案察覺心理議題，並轉介高風險族群至醫療體系。

《今日新聞》報導，心理健康司長陳亮妤解釋，3次諮商是評估短期心理治療架構而定，以篩選高風險族群、協助釐清心理議題為目標，且每次諮商間隔時間不得超過1個月，目前簽約心理機構計383家，合作機構分佈以心理治療所、心理諮商所為主，醫院則主要承擔後續風險轉介重責大任。

《中時新聞網》報導，台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰表示，3次諮商並不是結束，而是心理健康的起點，政府帶頭補助，有助民眾不被污名化，心理的苦痛能有人承接。北榮社區復健精神科主任李正達提醒民眾，透過早期的防範，將有機會阻止心理問題延伸成大病，及早恢復健康。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範