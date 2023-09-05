15-30歲免費心理諮商衛福部加碼：再投入逾7800萬元經費，增加服務人數1.6萬人
我們想讓你知道的是
衛福部次長李麗芬說明，根據8月施行狀況，平均每個諮商所1週會諮商約8人，因此將以每間合作醫院、諮商所1週服務8人次估算，解決雙北、台中等縣市合作機構較多、民眾跨縣市求助問題；並因應各縣市合作諮商所和醫院配比、量能不同，保留彈性調整空間。
（中央社）衛福部今（5）日表示，15到30歲免費諮商方案到8月底已服務5702人；因使用踴躍，加碼再投入新台幣7843萬餘元經費，預計可再增加服務1萬6341人，總方案累計經費破億元。
衛生福利部次長李麗芬今日在「年輕的心，有我傾聽」記者會上表示，「年輕族群心理健康支持方案」自8月1日上路使用踴躍，加碼投入逾7800萬元，增加服務人數1.6萬人，今（2023）年投入總經費破億元；明（2024）年將持續編列預算，屆時將盤點今年方案使用情況，擬定更細緻方案。
各縣市資源分配，李麗芬說明，根據8月施行狀況，平均每個諮商所1週會諮商約8人，因此將以每間合作醫院、諮商所1週服務8人次估算，解決雙北、台中等縣市合作機構較多、民眾跨縣市求助問題；並因應各縣市合作諮商所和醫院配比、量能不同，保留彈性調整空間。
先前衛福部長薛瑞元表示，新方案預計將設使用限制，外界揣測可能是排富條款。心理健康司長陳亮妤今日說明，考量方案主旨為鼓勵求助，排富可能會排除高風險族群，甚至讓他們更覺得被社會排斥，因此仍維持沒有排富的作法。
陳亮妤現場簡報指出，統計8月共5702人使用，達原訂補助人數的95%，總使用人次已1萬278人次，經費使用率57%；總使用者男女比是1比2.8，符合國際精神醫學流行趨勢，女性因憂鬱求助的比例較男性高；各年齡中，24到30歲佔7成，未成年有300多人佔6.2%；其中高風險轉介個案達1710人，佔30%。
陳亮妤指出，本次再挹注經費高達7843萬6800元，方案總經費達1億723萬6800元；預計新增服務人數達1萬6341人（共4萬9023人次），今年度總服務人數達2萬2341人。
相關配套措施包含，2次諮商服務間隔不得超過1個月，總期程不得超過3個月；地方衛生局應每週盤點轄內補助服務使用情形，並公告於官網，如補助額度將用罄，應至少提前2週公告；並將在個案用完補助額度時，協助媒合至社區心理衛生中心、社區心理諮商服務據點等資源。
衛福部指出，年輕族群心理健康支持方案旨在鼓勵年輕族群勇於求助、傳達正確心理諮商認知、加強高風險個案醫療轉介，提供15至30歲民眾每人3次免費諮商；盼透過3次諮商介入，協助個案察覺心理議題，並轉介高風險族群至醫療體系。
《今日新聞》報導，心理健康司長陳亮妤解釋，3次諮商是評估短期心理治療架構而定，以篩選高風險族群、協助釐清心理議題為目標，且每次諮商間隔時間不得超過1個月，目前簽約心理機構計383家，合作機構分佈以心理治療所、心理諮商所為主，醫院則主要承擔後續風險轉介重責大任。
《中時新聞網》報導，台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰表示，3次諮商並不是結束，而是心理健康的起點，政府帶頭補助，有助民眾不被污名化，心理的苦痛能有人承接。北榮社區復健精神科主任李正達提醒民眾，透過早期的防範，將有機會阻止心理問題延伸成大病，及早恢復健康。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
Tags：
全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
我們想讓你知道的是
過去的五到十年間，有著許多的投資機會，但該如何提前抓住未來十年的機會，就讓擁有豐富經驗的安誼金融分享給你聽。
- 收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜https://apple.co/3r0r88u
- Spotify ｜ https://spoti.fi/484HQVc
- KKBOX｜https://kkbox.fm/Qy04bN
- firstory｜ https://open.firstory.me/story/cllx133e1006d01wg1axw823b
- Google Podcast ｜ https://bit.ly/47Wfah8
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/side-chat/ft-9?in_playlist=side-chat
過去的五到十年間，全球有許多的投資機會乘勢而起，像是互聯網、共享經濟，甚至是到近期的AI熱。這些機會都不是突然地從天而降，但一般投資人及企業往往缺乏了那個「早知道」的洞見，而讓機會從手中溜走。
究竟在專業的資產管理公司及經理人眼中，如何提前卡位，在砂礫中找到黃金；在茫茫林木中，尋找到那些影響下個世代的獨角獸呢？塞掐Side Chat邀請到安誼金融的聯合創辦人暨首席投資總裁林彥君（Angie Lin）以及商益總編輯李柏鋒，從不同的角度聊聊如何在投資市場中，找到生存之道。
安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資，投資區域以亞洲與美國為主，「我們以科技為出發點，結合特定領域，像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等，找出那些受惠於科技進步，產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。
安誼金融在亞洲地區曾投資許多新經濟的企業，近年更跨入美國市場，除了鎖定熟悉的科技領域，也投入具發展潛力的NextGen產業（太空科技、AI），以及其他消費性產業、醫療產業。
以安誼金融橫跨亞洲與美國的經驗為例，林彥君進一步從三大面向分享其獨特的投資觀點。首先是市場，美國和亞洲有著許多獨特的市場優勢，像是創作能量、市場機制、資本市場的胃納量等， 自然就容易吸引到投資人資金的進駐。在挑選公司上，最好是挑選未來有想像空間的好公司，「一間公司未來的想像空間有多大，象徵著未來可能具有多大的市場。」林彥君表示。
最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。