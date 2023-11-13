認識孫正義和軟銀集團：如果沒有他，許多我們周遭的科技恐無法孕育而生

文：黃彥鈞

軟銀創辦人孫正義在台灣媒體上第一次被大家認識，大概是2020年欲出售旗下Arm股份給Nvidia，但你知道軟銀除了Arm以外，旗下還有許多現今仍十分知名的新創公司嗎？而為什麼近幾年卻又爆出投資眼光失靈，公司面臨虧損的問題呢？以下就讓我們帶大家聊聊這號日本科技創投圈的大人物——孫正義。

孫正義是誰？

孫正義（Masayoshi Son）是軟銀集團（SoftBankGroup，股票代號JP9984）的創辦人和現任總裁。孫正義出生於1957年8月11日，是一位日本企業家和投資家。他出生在日本，但在青年時期就移居美國，並在加州大學伯克利分校攻讀電機工程學位。這段時間讓他接觸到了科技和創新的環境，並對創業和投資產生了濃厚的興趣。

其父親為韓國籍，母親為日本籍，在採訪中也表示過家庭中混合不同文化與種族的特性，使他更加重視多元化及建立全球視野，也因此積極的培養科技與技術的創新。

孫正義成長背景

孫正義在加州大學伯克利分校就讀期間，開始思考如何應用科技來創造商業價值。在念經濟系的同時不局限於書本上的理論與知識，除了非常認真的學習外，甚至在大學時期創立了他的第一家公司。公司後期成功向夏普（Sharp）出售自動翻譯機，借此賺到了1億日元的資金，並以這筆錢為本金創業，軟銀的歷史從此拉開序幕。他的投資和創業激情都是從這段時間開始形成的。

孫正義在1990年才正式加入了日本國籍，當時與其在美國認識的日籍妻子結婚，並決定用「孫」這個姓氏入籍。在當時的年代日本與韓國其實關係是較差的，彼此種族間也有芥蒂與刻板印象，因此周圍的人都勸說不該使用韓國的姓氏入籍。但孫正義表示「即使是艱苦10倍的道路，也希望保持作為人的自尊心」。從這段故事中可以看出孫正義是個十分堅定、保持自我原則的成功企業家，也因此造就了現今的成功地位。

孫正義投資過哪些公司？

孫正義的投資邏輯和風格可以被描述為大膽、前瞻性和多元化。他以其獨特的商業眼光和對未來科技趨勢的敏銳洞察，專注於投資大筆資金於發展還相當早期的新創公司。孫正義相信科技和創新將引領未來的發展，並在各個行業帶來深遠的變革。

他經常提出關於未來科技趨勢的預測，並試圖在這些領域中投資。因此我們現在所熟知的AI、物聯網、金融科技等創新領域他都有所涉略，以下我們就列舉幾個近幾年較知名的案例：

阿里巴巴集團（Alibaba Group）：

投資時間：2000年

資金投入：約2000萬美元

背景說明：在2000年，當時還處於初創階段的阿里巴巴是一家B2B電子商務平台，成立不久。軟銀的創辦人孫正義看中了阿里巴巴的潛力，特別是在當時中國網路市場才剛起步，孫正義就大手筆搶進這筆商機

影響和結果：阿里巴巴成長為全球最大的電子商務平台之一，對中國和國際市場都產生了深遠影響，在早期直接壟斷了整個中國電商市場的地位。軟銀的投資回報也相當可觀，從當時投資阿里巴巴2000萬美元後，在14年內獲利達3000 倍，成長到600億美元，成為了軟銀最為成功的投資之一。

然而自2020年以來軟銀陸陸續續透過遠期合約的方式降低阿里巴巴的持股，在2022年一口氣大賣290億美元後又持續的出脫，目前僅剩下約3.8％的持股，遠低於原本30％以上的股份占比。中國科技股在近幾年受到不論是政策監管、中美關係緊張的政治風險影響，股價本來就下跌了不少，軟銀這次透過Arm上市需要現金的理由陸續出脫也算是情有可原。

安謀（ARm Holdings）：

投資時間：2016年

資金投入：約320億美元

背景說明：ARmHoldings在移動設備領域具有廣泛的市場份額，孫正義認為這家公司的技術在物聯網、人工智慧設備等領域有巨大潛力。他相信藉助ARM的技術專長，軟銀可以在物聯網和5G等新興領域取得競爭優勢。

影響和結果：這筆巨額投資讓軟銀成為ARmHoldings的主要股東，並將ARM的技術優勢引入到軟銀的投資組合中。這次投資提高了軟銀在半導體和新興科技領域的影響力，也在全球半導體設計市場中起到了重要作用。

Arm原本計畫在2020年被Nvidia所收購，但後來面臨反壟斷等問題被取消，軟銀也藉此獲得了12億美元的「分手費」。直到近期市場傳出Arm有意在美國納斯達克交易所掛牌上市，在2023年8月已經提交了F-1表格登記聲明，市場根據其2023年的財報估計其有高達400億以上的估值空間，其中協助IPO的承銷商更是匯集了幾乎市場中所有知名的金融機構，可以說將會為2023年IPO市場投下一顆震撼彈。

WeWork：

投資時間：2017年

資金投入：投資額達到數十億美元

背景說明：WeWork是一家辦公空間共享企業，當時被視為獨角獸公司（價值超過10億美元的初創企業）。軟銀相信WeWork在共享經濟領域的潛力，以及其能夠改變傳統辦公環境的商業模式。

影響和結果：WeWork被孫正義主動承認為相當「失敗的投資」，在其要上市IPO前後都遇到了一系列挑戰。WeWork創辦人亞當．諾伊曼在一開始可以說是意氣風發，據說孫正義當時就是被其如「瘋子般」的業務擴展模式所吸引，在計程車上的談話間就決定投資了40幾億美元。

然而Wework最為人所詬病的就是過度的高估值、積極擴張和創辦人亞當被人發現有挪用公款等問題，在上市前還透過財務操作的模式掩蓋自己虧損嚴重的事實。WeWork從一開始高達400多億的估值到現在透過SPAC上市後一路暴跌，現今只剩下約2.5億美元的市值，對於當初投資數十億的軟銀來說可以說是相當失敗的結果。

軟銀集團是做什麼的？

軟銀集團（SoftBank Group）除了我們前面所介紹到擁有豐富的投資歷史事蹟外，其實集團本身也透過收購的模式擁有各式各樣的業務，產業橫跨了通信、固網網路、金融服務和媒體、科技投資與服務等。該集團成立於1981年，至今已投資超過600間企業，其中還收購了日本第三大通信公司，在2004年時正式進軍傳統的行動通訊營運商，旗下業務包含以下5個大項目：

1. 通信業務： 軟銀集團的通信業務由軟銀移動（SoftBankCorp.）負責，是日本第三大行動通信運營商。提供服務包括行動數據、固網寬頻網絡，並積極參與 5G 技術的部署。軟銀移動也積極在推動物聯網應用，例如智能家居和智能城市。

2. 科技投資： 軟銀以其創辦人孫正義的領導，積極參與全球的科技創投活動。軟銀願景基金（SoftBankVision Fund）是世界上最大的私募股權投資基金之一，專注於尖端科技領域的投資，涵蓋人工智慧、物聯網、生物科技等多個領域。

3. 網路業務： 軟銀集團涉足網路業務，旗下有許多線上電子商務相關的公司，包括網絡零售、媒體、娛樂等。軟銀投資項目涵蓋了各式線上銷售及服務平台、媒體公司。

4. 金融服務： 軟銀集團在金融領域也有參與，擁有軟銀銀行（SoftBankBank）等金融機構。軟銀銀行提供各種金融產品和服務，包括存款、貸款、保險等。