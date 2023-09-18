《超級外送員》推薦序：每次送餐都是一場戰鬥，各行各業的辛酸血淚終須透過局內人對外述說
我們想讓你知道的是
《超級外送員》是一本開啟人們重新檢視日常生活的重要著作，它圍繞著外送員的每日生活展開旅程，適時地拋出一些微小困境。透過作者的整理與剖析，你將發現許多困境的形成都有其脈絡可循。外送員不斷面對大大小小的困境，也持續地和制度合作、屈服或抗爭，換言之，每一次的送餐都是一場戰鬥。
文：張立祥（《萬能店員》作者）
【推薦序】每一場送餐都是一場戰鬥
我是個以機車作為交通工具的上班族，不論工作、三餐或是任何移動，都仰賴著機車。外送員對於我這樣的機車族，是個顯而易見又令人五味雜陳的角色。
首先，在台灣騎機車是件辛苦的事，騎乘狀態超過半小時便會開始感到疲累，而這多半是因為混亂的交通，迫使騎士必須更為警戒小心。因此當我看見路上的外送員，不論是騎車速度超快，或者緩速行進中操作著App，都令我深深困惑，是什麼樣的推力或拉力，讓他們選擇這份有點危險的工作？
其次，作為上班族，在上班期間或是精疲力竭的下班時刻，選擇外送餐點是保有自己最後一絲能量的途徑。我不需要踏出辦公室或住家，只要動動手指在手機上點餐，外送員就會把餐點送到我面前，App上面也會顯示外送員預估抵達的時間。這對於時間有限又充滿壓力的上班族，無疑是收回生活主控權的行動。生活在忙碌現代社會的我們，一切都必須是節省時間又容易預估。
不僅僅是外送員，我們還可以看見各種爭相競逐時間與效率的服務，像是自助洗衣店、清晨六點開張的早餐店、營業至凌晨的夜市攤販、無須下車的得來速，或是二十四小時營運的各類型商店。在台灣，我們早就浸淫於無數的便利之中，多到失去任何一項，都會讓人驚慌失措、甚感痛苦。
工時彈性、受科技與數據監控的便利提供者
儘管如此，我認為有兩個行業更勝其他，他們都極度貼近民生日常所需，卻又容易被忽視——那就是超商店員和外送員。
這兩個行業都以提供便利而廣受民眾青睞。便利商店作為日常零售消費的場所，廣泛佇立於巷弄街角，並且提供種類龐大的商品與服務，因而成為台灣民眾使用頻繁的商店，這樣的現象橫跨數十年都未曾消退。而外送服務看似是新興服務，但根據《超級外送員》對於外送服務在台灣發跡的簡述，早在二、三十年前，許多便當店就會提供外送服務，這樣的訂餐便利性，讓許多公司行號或較具規模的團體省去一一外出排隊用餐的時間，而且非連鎖的自營店家都能提供服務。到了近幾年，則出現了外送平台，他們沒有自家產品，而是介接於不同的餐飲店家和顧客之間，透過外送員協助送餐。
除了為消費者提供便利之外，超商店員和平台外送員還有一些相似之處，他們都能從時間彈性上獲利，也能根據自身情況調整工作時數，從而兼顧生活中的其他需求。兩者的工作地點通常也都由勞動者自行選擇，超商店員可以挑選自家附近的便利商店求職，平台外送員也能選擇提供送餐服務的區域。作為服務業的區域，兩者同樣需要面對各式各樣的客人，他們可能遭遇無理的要求，也可能遇見令人心花怒放的感動時刻。
更重要的是，他們同樣受到科技與數據監控：便利商店以消費紀錄甚至監視設備，來判斷當班店員工作的負荷度，進而安排不同時段的工作目標，面臨異常的金流或是進出貨，也能即時掌握並究責。平台外送員除了自備機車以外，在工作過程中完全仰賴手機App接單和回報等任務，完全的數位化更意味著任何資訊都能受到平台掌握，不論是接單的時間、送餐是否超過預估時間、當前所在位置等，都能透過數據分析，免去現場勘驗就能驗證平台外送員是否符合平台要求。
品牌作為後盾與一切只能靠自己
然而，在閱讀《超級外送員》對於外送平台制度的敘述時，我認為超商店員和外送員之間的差異，比相似之處更為深刻。
兩者同樣是為品牌服務，在便利商店中，超商店員的主要角色是提供服務，在消費者找不到東西、不清楚如何操作機器時，他們會提供第一線的支援服務。店員作為受僱勞動者，被要求基本的服務水準和熟練的操作技術，而這些要求也是直接受到品牌本身的管控限制。因此，當店員有異常情事，品牌乃至店長都可能會出面處理，不僅為了商店本身營運，更是為了維護品牌形象。
此外，同一間超商通常有數名勞動者，彼此會形成緊密的互動，不至於孤立無援。超商店員上班地點也比較固定，除了通勤時間以外，工作期間比較不會受到戶外環境變動的影響，相對安全與舒適。而在整個商店營運上，店員工作模式大抵確定，鮮少制度上的異動，上班期間需要做什麼、面對什麼樣的狀況，熟練後通常可以預期且妥善應對。薪資部分，也完全跟隨基本工資的調整，使超商店員擁有最低限度的保障。
平台外送員，目前多屬承攬制，勞動者是以個人的角色為平台提供勞務，這點和超商店員已經是根本上的不同。在提供外送服務時，外送員多半是自己接單、自己送餐，不會有人共同協作；面對著天候和路況上的變化，外送員也更容易暴露在災害風險中。此外，外送員還必須單獨應對店家與消費者，店家對於餐點的製作和消費者提供的取餐資訊，都有很大的不穩定性，隨時都有非預期的狀況發生。面對這些大大小小的問題，外送員都需要以一己之力去處理，降低送餐的各種干擾。隨著品牌差異與例行性制度調整，更讓他們必須不斷適應和調整工作習慣。
這些都同屬於為社會帶來便利性的服務業，經常面臨的問題。便利性的存在，並非毫無代價可言，只是風險被轉移到勞動者身上。以外送員而言，消費者終究會領到自己的餐點，但是送餐過程如何製作、時間如何拖延，外送員如何加速騎乘、是否遇到事故，最後又是如何排除障礙送達目的地，身為消費者的我們通常不得而知。又如書中對於僱傭／承攬和制度更迭的敘述，這些議題，作為消費者不僅不必要也完全沒有機會去了解。我們只是各取所需，背後卻是一個個勞動者的工作日常。
局內人訴說行內甘苦
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html