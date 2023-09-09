頹廢系天才歌手Joji：「哈林搖」的創始者，曾是迷因網紅，一認真唱歌就刷新Spotify紀錄
我們想讓你知道的是
年僅30出頭的Joji被不僅在Youtube上有多支觀看次數破億的MV，還曾以Filthy Frank、Pink Guy等自創角色發不搞笑影片，難以捉摸的多種人設令人感到相當好奇。如果你對Joji還不甚熟悉，本次，我們整理了幾個與他有關的有趣故事，與大家一同深入認識這位受到Ｚ世代喜愛的音樂新星：
文：古家萱
音樂廠牌88rising旗下歌手Joji，日前宣布將台北加入其世界巡迴演唱會《PANDEMONIUM》行程之中，於9月2日開始正式售票，並於11月24日站上南港展覽館舞台，讓不少樂迷驚喜不已。
憑藉〈SLOW DANCING IN THE DARK〉、〈Glimpse of Us〉為人所知，年僅30出頭的他不僅在Youtube上有多支觀看次數破億的MV，還曾以Filthy Frank、Pink Guy等自創角色發佈無厘頭影片，難以捉摸的多種人設令人感到相當好奇。
如果你對Joji還不甚熟悉，本次，我們整理了幾個與他有關的有趣故事，與大家一同深入認識這位受到Z世代喜愛的音樂新星。
#01：藝名取自日本人的「George」發音
本名George Miller的Joji是一位日澳混血音樂人，他在1992年時於日本出生，直到大學時期才轉往美國布魯克林生活。其藝名「Joji」 ，就是從模仿日本人的「George」發音而來。
現在的Joji，擅長將憂傷、深長的情緒注入歌曲之中，並以Lo-fi、R&B等多種曲風呈現，曾推出多首膾炙人口的歌曲作品，頹廢、慵懶、緩慢又帶點迷茫的氣息，收到不少樂迷喜愛。然而，在走紅之初，Joji其實是一位以製作搞笑影片聞名的Youtube網紅。
#02：Filthy Frank
年少時期的Joji本來就時常在YouTube頻道「DizastaMusic」上傳各類搞笑影片，而在2011年左右，他推出了第一支以「Filthy Frank」為主角的作品。
這個總是穿著格子襯衫、帶著金屬框眼鏡，還有著誇張表情的角色迅速引起了眾人注意，而Joji也樂此不疲地陸續推出多部以他為主角的影片，並陸續增開了「TVFilthyFrank」、「TooDamnFilthy」兩個頻道，推出以日本單字小知識為主題的「Japanese 101」、閱讀網友評論的「Losers Read Haters Comments」等節目。
#03：Pink Guy
除了Filthy Frank，Joji還有另一個代表性角色，那就是穿著一身粉紅緊身衣的「Pink Guy」。相比於前者稍微有點偏激的書呆子形象，Pink Guy的行為更為大膽、狂放、胡鬧，甚至時常做出一些可能造成爭議的反社會舉動，像是在路上隨機嚇唬路人、跳上超商櫃檯熱舞等等。
雖然看似令人頭痛，但這些誇張的行徑，確實以另一種方式放大了美國社會的某些荒唐面向，像是種族歧視、白人至上主義、污名化精神疾病等。而這些過激的行為，在某些人眼中看來也有著另一番發洩、療癒之感，反映了現代人欲無視社會眼光的深層壓抑。
#04：掀起旋風的「哈林搖」創始者
而在眾多影片中，Pink Guy最著名的影片，莫過於在2013年時推出的「DO THE HARLEM SHAKE」。在這支影片中，扮演Pink Guy的Joji與其他幾位身著緊身衣的友人，在房間聽著DJ Baauer的〈Harlem Shake〉，並以誇張姿勢跳著奇怪的舞。原本只是好玩，沒想到這部影片卻在網路上爆紅，並以病毒傳播式的速度引起世界各地的網友模仿，成為我們現在所熟悉的「哈林搖」。
而除了掀起哈林搖旋風外，在此時期，Joji就曾以Pink Guy的名義發表過兩張專輯，分別是《Pink Guy》與《Pink Season》，只不過，當時的曲風是以饒舌音樂為主，而歌詞內容也延續其角色性格，充滿大量的黑色幽默、髒字與色情內容，與現在的Joji大不相同。
#05：加入音樂廠牌88Rising
雖然這兩個身份都在流量上取得了很好的成績，但不斷做出過激舉動、產出搞笑影片，已讓Joji感到相當疲倦，甚至對他的心理健康造成了不小的影響。2017年時，他宣佈將退出網紅圈，並專注往自己真正感興趣的音樂領域發展。不久後，Joji被美國音樂廠牌88rising簽下。
雖然已音樂領域發展為人所知，但根據88rising的說法，他們其實是一家「一家混合經紀、唱片廠牌、影片製作以及行銷的公司」，除了Joji外，旗下還有藝人如Rich Brian（前名為Rich Chigga）、Higher Brothers、Keith Ape、王嘉爾等人，堪稱將亞洲新星推上國際的重要推手。
#06：刷新Spotify歷史紀錄
在開始認真發展音樂事業後，Joji快速憑藉著憂傷的情歌等歌曲竄紅，融合Lo-fi、R&B等多種曲風的音樂風格有著極高的辨識度，其中，著名歌曲〈SLOW DANCING IN THE DARK〉甚至在Youtube上擁有超過3.8億次的觀看紀錄。
此外，他也刷新Spotify歷史紀錄，成為首位「擁有兩首破10億單曲」的亞洲獨唱歌手，並擁有每月超過2000萬名聽眾，可說是當今最受矚目的世界級音樂人之一。
無預警宣布來台舉辦演唱會
在2020年發表專輯《Nactor》後，Joji突然消失了一段時間，在去年四月的Coachella上，他更因身體不適而臨時中斷演出，主因為身心狀況與自小就有的神經系統疾病。直到2022年時，他才終於推出了個人最新專輯《Smithereens》。
新專輯《Smithereens》以流行民謠基底，並加入大量的鋼琴伴奏，整體風格哀傷、憂鬱且低迷綿長。在其新曲MV中，也能看見不少瘋狂的舉動，只不過，不同於Filthy Frank、Pink Guy的胡鬧，這裡呈現更多的是為情所苦、自暴自棄的心碎。
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。