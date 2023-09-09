頹廢系天才歌手Joji：「哈林搖」的創始者，曾是迷因網紅，一認真唱歌就刷新Spotify紀錄

文：古家萱

音樂廠牌88rising旗下歌手Joji，日前宣布將台北加入其世界巡迴演唱會《PANDEMONIUM》行程之中，於9月2日開始正式售票，並於11月24日站上南港展覽館舞台，讓不少樂迷驚喜不已。

憑藉〈SLOW DANCING IN THE DARK〉、〈Glimpse of Us〉為人所知，年僅30出頭的他不僅在Youtube上有多支觀看次數破億的MV，還曾以Filthy Frank、Pink Guy等自創角色發佈無厘頭影片，難以捉摸的多種人設令人感到相當好奇。

如果你對Joji還不甚熟悉，本次，我們整理了幾個與他有關的有趣故事，與大家一同深入認識這位受到Z世代喜愛的音樂新星。

#01：藝名取自日本人的「George」發音

本名George Miller的Joji是一位日澳混血音樂人，他在1992年時於日本出生，直到大學時期才轉往美國布魯克林生活。其藝名「Joji」 ，就是從模仿日本人的「George」發音而來。

現在的Joji，擅長將憂傷、深長的情緒注入歌曲之中，並以Lo-fi、R&B等多種曲風呈現，曾推出多首膾炙人口的歌曲作品，頹廢、慵懶、緩慢又帶點迷茫的氣息，收到不少樂迷喜愛。然而，在走紅之初，Joji其實是一位以製作搞笑影片聞名的Youtube網紅。

#02：Filthy Frank

年少時期的Joji本來就時常在YouTube頻道「DizastaMusic」上傳各類搞笑影片，而在2011年左右，他推出了第一支以「Filthy Frank」為主角的作品。

這個總是穿著格子襯衫、帶著金屬框眼鏡，還有著誇張表情的角色迅速引起了眾人注意，而Joji也樂此不疲地陸續推出多部以他為主角的影片，並陸續增開了「TVFilthyFrank」、「TooDamnFilthy」兩個頻道，推出以日本單字小知識為主題的「Japanese 101」、閱讀網友評論的「Losers Read Haters Comments」等節目。

#03：Pink Guy

除了Filthy Frank，Joji還有另一個代表性角色，那就是穿著一身粉紅緊身衣的「Pink Guy」。相比於前者稍微有點偏激的書呆子形象，Pink Guy的行為更為大膽、狂放、胡鬧，甚至時常做出一些可能造成爭議的反社會舉動，像是在路上隨機嚇唬路人、跳上超商櫃檯熱舞等等。

雖然看似令人頭痛，但這些誇張的行徑，確實以另一種方式放大了美國社會的某些荒唐面向，像是種族歧視、白人至上主義、污名化精神疾病等。而這些過激的行為，在某些人眼中看來也有著另一番發洩、療癒之感，反映了現代人欲無視社會眼光的深層壓抑。

#04：掀起旋風的「哈林搖」創始者

而在眾多影片中，Pink Guy最著名的影片，莫過於在2013年時推出的「DO THE HARLEM SHAKE」。在這支影片中，扮演Pink Guy的Joji與其他幾位身著緊身衣的友人，在房間聽著DJ Baauer的〈Harlem Shake〉，並以誇張姿勢跳著奇怪的舞。原本只是好玩，沒想到這部影片卻在網路上爆紅，並以病毒傳播式的速度引起世界各地的網友模仿，成為我們現在所熟悉的「哈林搖」。

而除了掀起哈林搖旋風外，在此時期，Joji就曾以Pink Guy的名義發表過兩張專輯，分別是《Pink Guy》與《Pink Season》，只不過，當時的曲風是以饒舌音樂為主，而歌詞內容也延續其角色性格，充滿大量的黑色幽默、髒字與色情內容，與現在的Joji大不相同。

#05：加入音樂廠牌88Rising

雖然這兩個身份都在流量上取得了很好的成績，但不斷做出過激舉動、產出搞笑影片，已讓Joji感到相當疲倦，甚至對他的心理健康造成了不小的影響。2017年時，他宣佈將退出網紅圈，並專注往自己真正感興趣的音樂領域發展。不久後，Joji被美國音樂廠牌88rising簽下。

雖然已音樂領域發展為人所知，但根據88rising的說法，他們其實是一家「一家混合經紀、唱片廠牌、影片製作以及行銷的公司」，除了Joji外，旗下還有藝人如Rich Brian（前名為Rich Chigga）、Higher Brothers、Keith Ape、王嘉爾等人，堪稱將亞洲新星推上國際的重要推手。

#06：刷新Spotify歷史紀錄

在開始認真發展音樂事業後，Joji快速憑藉著憂傷的情歌等歌曲竄紅，融合Lo-fi、R&B等多種曲風的音樂風格有著極高的辨識度，其中，著名歌曲〈SLOW DANCING IN THE DARK〉甚至在Youtube上擁有超過3.8億次的觀看紀錄。

此外，他也刷新Spotify歷史紀錄，成為首位「擁有兩首破10億單曲」的亞洲獨唱歌手，並擁有每月超過2000萬名聽眾，可說是當今最受矚目的世界級音樂人之一。

無預警宣布來台舉辦演唱會

在2020年發表專輯《Nactor》後，Joji突然消失了一段時間，在去年四月的Coachella上，他更因身體不適而臨時中斷演出，主因為身心狀況與自小就有的神經系統疾病。直到2022年時，他才終於推出了個人最新專輯《Smithereens》。

新專輯《Smithereens》以流行民謠基底，並加入大量的鋼琴伴奏，整體風格哀傷、憂鬱且低迷綿長。在其新曲MV中，也能看見不少瘋狂的舉動，只不過，不同於Filthy Frank、Pink Guy的胡鬧，這裡呈現更多的是為情所苦、自暴自棄的心碎。