2023/09/09,
動漫

《百鬼夜行誌【童話卷】》：因為不方便下樓，請外送員將餐點綁在頭髮上⋯⋯

《百鬼夜行誌【童話卷】》：因為不方便下樓，請外送員將餐點綁在頭髮上⋯⋯
Photo Credit：時報文化

我們想讓你知道的是

台灣漫畫鬼王 阿慢──新作登場！是甜美奇幻的童話，還是毛骨悚然的怪談？小心，別變成故事主角了……

文：阿慢

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書籍介紹

本文摘錄自《百鬼夜行誌【童話卷】》，時報文化出版

作者：阿慢

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台灣漫畫鬼王 阿慢──新作登場！系列作累銷達100,000冊

挑戰自我畫風 夢幻童話恐怖再詮釋──

是甜美奇幻的童話，還是毛骨悚然的怪談？小心，別變成故事主角了……

★愛說謊的小木偶終於說出了真心話！下場卻是……
★灰姑娘穿上了那雙玻璃鞋，美得讓人渴望收藏……
★河面漂來一顆巨大的桃子，帶回家後卻引來怪人上門……
★長長的頭髮垂了下來，彷彿擁有自己的生命……
★魔鏡啊魔鏡～白雪公主看起來……好像有點奇怪……
★為了追求王子，美人魚願意離開深海，用「這個」交換……
★要是青蛙王子一直沒遇到吻他的公主，詛咒將會……

百鬼夜行誌【童話卷】_立體書JPG
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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