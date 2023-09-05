2023/09/05,
社會

港大學迎新營非禮強暴案連爆，特首李家超：不能容忍

港大學迎新營非禮強暴案連爆，特首李家超：不能容忍
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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踏入9月，香港學校近日先後開學，各大學的學生也按照慣例舉辦迎新營，但香港大學及香港教育大學先後傳出非禮及強暴案，備受社會重視，警方已介入調查，初步逮捕了一名男學生。

（中央社）香港各大學近日開學，部分迎新營先後傳出非禮及強暴案件，引起港人關注，行政長官李家超今天（5日）強調，不能容忍這些行為。

李家超上午告訴媒體，大學生是社會的未來，社會對他們有高度期望，他們的任何違法行為都令人難以接受。

對於迎新營傳出的違法行為，他要求校方與執法部門配合處理，若非涉及違法，只是違反校規，校方也應該自行處理。

踏入9月，香港學校近日先後開學，各大學的學生也按照慣例舉辦迎新營，但香港大學及香港教育大學先後傳出非禮及強暴案，備受社會重視，警方已介入調查，初步逮捕了一名男學生。

首宗案件涉及香港大學護理系，該系上月20至22日在新界元朗大堂度假村舉辦迎新營，近日有學生在網上留言，指迎新營期間，有女生遭男生猥褻侵犯，警方調查後拘捕了一名20歲男生，依法控告他兩項非禮罪。

相關留言還透露，在上述迎新營中，有高年級學生懷疑吸大麻。

在港大護理系迎新營發生非禮案後，香港教育大學也傳出發生類似違法行為，且有女生被強暴。

綜合本地媒體的報導，教大於7月及8月舉辦了兩次迎新營，近日有參與活動的學生在網上留言表示，8月27日的活動上，一名女生沐浴時，有男生衝進浴室並拉開浴簾，短暫停留後才離開。

另有人在網上留言，指其女性朋友7月底參加教大的迎新營時，被一名男子性侵。

警方已接獲兩名受害女生報案，正循「強姦案件」及「雜項案件」跟進處理，暫時沒有人被捕。

教大已公開表示，校方對校園欺凌及性騷擾採取零容忍態度；由於案件性質嚴重，校方呼籲知情人士提供進一步資料，將會視乎情況交由學生紀律委員會處理，若涉及刑事成分，會轉交執法機關調查。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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