TNL+ 2023/09/08,
教育

《山道猴子的一生》這部影片再怎麼富有教育寓意，也絕對不適合在學校課堂中播放

《山道猴子的一生》這部影片再怎麼富有教育寓意，也絕對不適合在學校課堂中播放
Photo Credit: 山道猴子的一生（上集） Youtube影片截圖

我們想讓你知道的是

《山道猴子的一生》這部影片的教育寓意在哪？這是有些人會產生的質疑。但要說是教育寓意，其實就是把教育現場真實發生的情境，以及老師無力介入的現象，作者用影片把它清楚重現罷了，不論從心理輔導、兩性相處、金錢管理等部分來看都是。

這陣子在網路討論度最高的影片，無疑是《山道猴子的一生》這部網路影片了，這部運用簡單畫風和對話，以男主角為中心來描述喜歡騎車跑山的故事。故事主角為了追尋跑山的快感和成就，花費重金購買重型機車，並為了讓自己在車圈、友情與愛情間備受重視，逐步使得自己的財務收支逼近窘迫，心理人格愈顯扭曲，最終在某一次的跑山搶快中車禍喪生，結束一生。

最近正好是學校開學日，在暑假掀起的山道猴子話題熱潮，其實頗適合運用在與學生的議題討論，亦富有教育寓意，尤其是對高中職生，故而在板上也看到不少教育同業在糾結著，究竟在學校課堂間是否適合播放這部影片。當然同業糾結的問題並非公播版權，畢竟它是公開發布在YouTube平台，而是影片當中所涉及的性別敏感畫面及對話，無疑是讓教師自掘墳墓。

影片畫面它所涉及的性別敏感，例如有好幾幕是男女生赤裸胸上並互摟的畫面，甚至是男生手抓女生胸部。敏感對話內容更出現有：「我現在還在濕」、「要不要再來一次」、「你好大喔」、「做得好累」等。上述內容只要是透過老師播放給學生看，無疑有性騷擾的嫌疑，而在《性別平等教育法》當中，在第3條更明確指出「性騷擾」的定義：

  1. 以明示或暗示之方式，從事不受歡迎且與性或性别有關之言詞或行為，致影響他人之人格尊嚴、學習、或工作之機會或表現者。
  2. 以性或性別有關之行為，作為自己或他人獲得、喪失或減損其學習或工作有關權益之條件者。

根據上述定義簡言之，老師若在課堂播放這部影片，只要有學生感到「不舒服」，學生便可以向學校投訴，不舒服的範圍雖然很廣泛也未必明確，哪怕只是學生內心感覺起一點波瀾，都能算是投訴條件。而學校教職員只要從學生口中聽到性別平等的相關事件，依法要向主管單位進行通報，教職員知悉後未於24小時內通報者，依法可處以最高十五萬元的罰鍰。

假設換個作法，教師在課堂播放這部影片來做教育議題引導時，只要避開性別敏感畫面和對話就好，這樣或許就沒問題了。其實未必，因為老師在課堂提到了這部影片，學生在課堂之餘就有可能搜尋來看，若是他們看到這些敏感畫面和對話而產生不悅，學生亦有可能歸咎老師而投訴；其次，就算老師沒有播放敏感畫面及對話，同學間也會在課堂起哄玩鬧這部影片的性別議題，若有其他在場學生感到心理不適，難道學生就不能投訴這位老師嗎？也沒有人說不行。

哪怕學生是因為誤會或謊報，只要學校教職員知悉通報後，便會開始啟動性平調查機制，調查機制運作期間，被投訴老師甚至可能會需要留職停薪，短暫離開學校，及至調查結束，被投訴老師輕則接受性平教育課程，重則被迫免職解聘。其次，近來社會頻傳性騷擾事件，以及近來爆紅的#Metoo事件，近來主管單位對於校園性平案件的處理，多是偏向重罰的風氣，畢竟在這資訊相對公開透明的社會，學校為了生存也不會想給自己添麻煩。

所以回到一開始的話題，究竟這部影片是否適合用在學校課堂與學生討論，只能說哪怕是只有百分之一的疑慮，也千萬不要冒這個風險。除此之外，有些老師只是在課堂外的閒聊時，無心地說出敏感字句，部分內心較敏感的學生若是認為對方語帶歧視，就算你是教學再用心認真的老師，也無法逃離你會被提報性平事件的命運。換個角度，如果是學生因為誤會或謊報而投訴老師，調查到最後若查無此事時，學生會因此而付出什麼懲處嗎？《性別平等教育法》並沒有明確罰則，不過在學生權益漸受重視的時代，加上他們也多是未成年學子，大家似乎對此也相對寬容。

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