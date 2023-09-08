《山道猴子的一生》這部影片再怎麼富有教育寓意，也絕對不適合在學校課堂中播放
我們想讓你知道的是
《山道猴子的一生》這部影片的教育寓意在哪？這是有些人會產生的質疑。但要說是教育寓意，其實就是把教育現場真實發生的情境，以及老師無力介入的現象，作者用影片把它清楚重現罷了，不論從心理輔導、兩性相處、金錢管理等部分來看都是。
這陣子在網路討論度最高的影片，無疑是《山道猴子的一生》這部網路影片了，這部運用簡單畫風和對話，以男主角為中心來描述喜歡騎車跑山的故事。故事主角為了追尋跑山的快感和成就，花費重金購買重型機車，並為了讓自己在車圈、友情與愛情間備受重視，逐步使得自己的財務收支逼近窘迫，心理人格愈顯扭曲，最終在某一次的跑山搶快中車禍喪生，結束一生。
最近正好是學校開學日，在暑假掀起的山道猴子話題熱潮，其實頗適合運用在與學生的議題討論，亦富有教育寓意，尤其是對高中職生，故而在板上也看到不少教育同業在糾結著，究竟在學校課堂間是否適合播放這部影片。當然同業糾結的問題並非公播版權，畢竟它是公開發布在YouTube平台，而是影片當中所涉及的性別敏感畫面及對話，無疑是讓教師自掘墳墓。
影片畫面它所涉及的性別敏感，例如有好幾幕是男女生赤裸胸上並互摟的畫面，甚至是男生手抓女生胸部。敏感對話內容更出現有：「我現在還在濕」、「要不要再來一次」、「你好大喔」、「做得好累」等。上述內容只要是透過老師播放給學生看，無疑有性騷擾的嫌疑，而在《性別平等教育法》當中，在第3條更明確指出「性騷擾」的定義：
- 以明示或暗示之方式，從事不受歡迎且與性或性别有關之言詞或行為，致影響他人之人格尊嚴、學習、或工作之機會或表現者。
- 以性或性別有關之行為，作為自己或他人獲得、喪失或減損其學習或工作有關權益之條件者。
根據上述定義簡言之，老師若在課堂播放這部影片，只要有學生感到「不舒服」，學生便可以向學校投訴，不舒服的範圍雖然很廣泛也未必明確，哪怕只是學生內心感覺起一點波瀾，都能算是投訴條件。而學校教職員只要從學生口中聽到性別平等的相關事件，依法要向主管單位進行通報，教職員知悉後未於24小時內通報者，依法可處以最高十五萬元的罰鍰。
假設換個作法，教師在課堂播放這部影片來做教育議題引導時，只要避開性別敏感畫面和對話就好，這樣或許就沒問題了。其實未必，因為老師在課堂提到了這部影片，學生在課堂之餘就有可能搜尋來看，若是他們看到這些敏感畫面和對話而產生不悅，學生亦有可能歸咎老師而投訴；其次，就算老師沒有播放敏感畫面及對話，同學間也會在課堂起哄玩鬧這部影片的性別議題，若有其他在場學生感到心理不適，難道學生就不能投訴這位老師嗎？也沒有人說不行。
哪怕學生是因為誤會或謊報，只要學校教職員知悉通報後，便會開始啟動性平調查機制，調查機制運作期間，被投訴老師甚至可能會需要留職停薪，短暫離開學校，及至調查結束，被投訴老師輕則接受性平教育課程，重則被迫免職解聘。其次，近來社會頻傳性騷擾事件，以及近來爆紅的#Metoo事件，近來主管單位對於校園性平案件的處理，多是偏向重罰的風氣，畢竟在這資訊相對公開透明的社會，學校為了生存也不會想給自己添麻煩。
所以回到一開始的話題，究竟這部影片是否適合用在學校課堂與學生討論，只能說哪怕是只有百分之一的疑慮，也千萬不要冒這個風險。除此之外，有些老師只是在課堂外的閒聊時，無心地說出敏感字句，部分內心較敏感的學生若是認為對方語帶歧視，就算你是教學再用心認真的老師，也無法逃離你會被提報性平事件的命運。換個角度，如果是學生因為誤會或謊報而投訴老師，調查到最後若查無此事時，學生會因此而付出什麼懲處嗎？《性別平等教育法》並沒有明確罰則，不過在學生權益漸受重視的時代，加上他們也多是未成年學子，大家似乎對此也相對寬容。
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html