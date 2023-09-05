香港民主黨籌款晚宴再受阻，質疑餐廳「受外來壓力而放棄」

（中央社）香港民主黨再度未能舉辦籌款晚宴，該黨質疑有外來壓力。

民主黨昨晚（4日）在九龍啟德郵輪碼頭聯邦宴會中心舉辦籌款晚宴，但前天（3日）收到宴會中心職員通知，指宴會廳受颱風「蘇拉」吹襲後，玻璃有裂痕，需要維修並暫停營業，不能提供場地。

民主黨為此被逼臨時取消晚宴。

民主黨發表聲明指出，籌款晚宴原先安排15桌，但外界反應踴躍，需要加開至20桌，卻最終被逼取消。

民主黨主席羅健熙說，過去已曾多次嘗試舉辦晚宴，但多家餐廳最終都以不同理由取消該黨的預訂席位，而該黨為了籌備這次晚宴，早於8月就詢問了60家餐館，其中10家願意承接。

他說，相關餐廳由始至終都知道是民主黨預訂的，商談期間也非常配合，直到晚宴即將舉行，才突然以「奇怪原因」予以取消。

聲明表示，餐廳突然推卻原已預訂的酒席，在香港極為罕有，而類似情況卻一再發生在該黨身上，可見並非餐廳本身不想做生意，「很可能受到外來壓力而放棄」。

聲明指出：「……向食肆、商界施壓，阻撓一個正常社團的晚宴聚會，對香港開放、自由、包容的社會氛圍構成非常負面的影響。」

聲明指出，近日有建制人士撰文指民主黨舉辦晚宴是為了「搞反中亂港小動作」、「軟對抗」等，民主黨做事從來以港人利益出發，光明磊落，民主黨創黨以來均推動「一國兩制」成功實踐，「但亦從不掩飾民主黨與中央政府及香港政府對一國兩制如何落實有不同意見」。

聲明呼籲所有相關人士須了解，保持香港開放、自由、包容、多元是「一國兩制」成功落實的關鍵；向香港商界作出無理施壓，是打擊香港的聲譽，破壞「一國兩制」的舉動。

資料顯示，這已是民主黨近年來第6次遭到類似情況，這也反映出2019年爆發的「反送中」運動雖已結束，社會也恢復穩定，但這場運動對泛民主派的影響似乎尚未過去。

據報導，民主黨早前曾邀請政務司司長陳國基見面，希望就行政長官李家超即將提出的施政報告提出意見，但也遭對方以「公務繁忙」為由拒見。

《香港國安法》2020年實施後，泛民許多黨派及團體紛紛自行解散，民主黨是陣營中至今仍然存在的主要力量，但該黨及相關活動常常受到親北京力量抨擊，指它一直沒有放棄「反中亂港」的道路。

《大公報》去年就曾刊登文章聲稱：「民主黨即將舉辦籌款宴會，市民首先想到的是，籌款幹什麼？聚會為哪般？與外國勢力有無關係。」

文章表示：「市民的質疑並不是沒有根據，民主黨越來越反中亂港、勾結外國的政治組織。」

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex