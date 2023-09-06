中國不爽印度的三個理由，最終讓習近平決定缺席G20峰會

文：鄧聿文（政治評論員、獨立學者、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

習近平不出席本月9日在印度首都新德里舉辦的G20領導人峰會，改由總理李強參加，得到中國外交部證實。此前媒體透露這個消息，可以說相當的突然，出乎大多數人的預料，因為中國政府向來重視G20會議。

G20和APEC峰會是中美共同作為主角的兩場國際會議，習近平以前必出席這兩個會議，已形成慣例，除了2021年義大利峰會因疫情授權外長王毅代習參加外。

現在中國的角色在全球的重要性自不待言，以致但凡習的任何非正常舉措都會引起外界的高度關注。

因此，習此次缺席G20新德里峰會，人們自然要問，這背後基於何種考量，是中國內政出現了令習放心不下的問題，讓他不願出國門，還是不想在G20場合見拜登（Joe Biden），又或像中國一些網友所說，沒有自信，怕在新德里受到孤立和圍攻？看起來都有幾分道理，但又沒有說服力。

習不去印度參加G20峰會，最可能的解釋，應該還是和中印關係的緊張，習對莫迪（Narendra Modi）不滿，不想在G20這個場合為他捧場有關。

中印近幾年因邊界糾紛一直處於僵持狀態，美國的印太戰略將印度作為一個遏制中國的支點，新德里也有意投奔華盛頓的懷抱加入四方安全對話以抗衡北京；另外，印度以查稅為名故意刁難在印的中企，也令中國民眾不悅。而北京持續強化同印度周邊國家的關係，特別是幾十年如一日支持印度的宿敵巴基斯坦，同樣讓新德里不滿。中印緊張的遠因早已埋下。

印度近期的一些動作，則讓北京認為新德里有意配合美國，削弱中國在上海合作組織和金磚國家的主導地位，以及在全球南方國家的影響力。

今年印度是上合組織元首理事會的主辦國，它原本打算在7月舉辦線下峰會，已向包括習近平在內的與會國家領導人發出了邀請，但後來又改為線上舉行，理由是一個多月後還要舉辦G20峰會，參加上合組織會議的多數國家領導人也都會受邀出席G20峰會，因此為節約資源改為線上舉行，免得大家跑兩趟。

印度讓中國不爽的三個理由

印度的這個理由並非說不過去。但問題在於，莫迪同時跑到華盛頓，對美國進行國事訪問，和拜登把酒言歡，打成一片。

當時就有說法認為，莫迪將上合組織元首理事會從線下的實體峰會改為線上會議，是秉承美國的意思，不讓中國出風頭。因為線下會議和線上會議的氣氛和效果是有很大不同的，而中國在上合組織又是絕對主角，7月的元首理事會決定伊朗加入上合組織，如果線下舉行，會被輿論宣傳為中國的勝利，作為主辦國的印度會被看作配角。

因此，這一改動的背後不管有沒有美國的指使，印度本身確實有動機去杯葛中國的。

印度第二個讓中國不爽的舉措，就是在剛結束不久的在南非舉行的金磚峰會上，充當了某種程度的攪局者的角色。

本次金磚約翰尼斯堡峰會的一大議程是擴員，但會前西方媒體報導印度反對擴員，甚至莫迪不會出席會議，雖然莫迪後來出席了會議，但又傳出印度為擴員設立了兩個前提條件，一是不能被國際社會制裁，二是國家不能太窮。有消息說南亞的孟加拉國本來這次擴員有它的名字，但被印度擋下了。

雖然這兩個條件沒有公開報導，然而印度媒體確實表達了對中國在金磚組織中的影響力的憂慮，擔憂在中國的主導下，金磚國家會成為抗衡美國和西方的集團，印度當然不希望這種情況出現，因此它有動機反對擴員。而從被納入的六個國家來看，證明了中國在金磚國家的影響力不是印度可比的。

印度第三個惹得中國不高興的動作，是莫迪和習近平在金磚國家的場內交談以及隨後印度匿名外交官的放話。

莫迪和習近平的會見，中國特意強調是習應約和前者見面，兩人沒有正式會談，只是場內有一個短暫交流，莫迪表示印中關係由印中的邊界談判來決定，習表示中印關係包括方方面面。

隨後，印度一位不具名的外交官在接受採訪時稱，如果在G20會議前中方不在邊界談判中讓步，印度會降低對習近平的接待規格。此話從外交禮儀上是很不得體的，中國聽了一定會不高興，與其讓印度羞辱習近平，不如習不與會先羞辱莫迪。

儘管印中互相看不順眼，但這次習近平不會去參加G20峰會，對莫迪可稱作是一次外交的遇挫，考慮莫迪的另一重要朋友普亭（Vladimir Putin）也不出席這次峰會——雖然普亭的不出席是受國際刑事法院的逮捕令影響，但兩位重要領導人的缺席，也無形中降低了G20的重要性。

對習近平來說，他或許認為，比起上合和金磚組織這兩個中國能夠主導的集團，以及和中國關係良好的東協和海灣國家組織等非西方集團來，G20已不再那麼重要，它的峰會可以不必親自出席。

習缺席G20峰會也讓外界關心起他會不會參加11月在美國舊金山舉辦的APEC峰會。倘若連接缺席這兩場會議，拜習會在今年就泡湯了。而鑑於美國已經表態不讓香港特首李家超與會，習不出席APEC會議的可能性不能排除。

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原標題：客座評論：習近平為什麼缺席G20新德里峰會

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九