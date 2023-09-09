TNL+ 2023/09/09,
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來自哪國，有時是最不重要的資訊

來自哪國，有時是最不重要的資訊
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

我不知道他們的國家在何方，不知道那國首都是甚麼，不知道他們的總統叫甚麼名字，那又如何呢？結緣會友，不是參加世界常識問答，更不是《百萬富翁》比賽。我們先看到對方是人，無論甚麼膚色和口音，都是一樣。

交朋結友上，對方來自哪國，是最不重要的資訊。

學習中文的初級課本，除了問候語，必有一句「你是哪國人？」；而學其他外語，初階課亦會教如何問對方從何處來，雖然大多不會具體地提及「國家」。

在外地生活久了，慢慢體會到對方來自何國何地，與這人是否值得結交並無關係。結交朋友，重要的是看對方的性格和品格，之後是興趣還有共同話題。一個人是否值得信賴，可以分享和分擔悲喜，還有是否談得投契，根本不用理會他來自何方。交誼莫問出處，是否談得來才要緊。

我住的城市有幾所幼稚園，常見到不同族裔的家長 （多是母親）在園外談天，準備接孩子回來。每次路經時，總聽到不同的口音，有標準德文、有南德地方德文，亦有各種各樣歐洲和中東腔調。聽到他們談的，多是子女近況，與香港學校本地家長見面時所談沒大分別。唯一不同，是這些家長來自不同國家。

而我參加的教會，亦有兒童主日學，內有不同族裔小孩。這些小孩互動時，都不會問對方來自甚麼國家，大概因為他們都操本地德文。小孩都不會將焦點放在膚色上，甚麼族裔都可以是朋友。他們的外國家長接送時傾談，都是閒聊各自近況和小孩的情況，沒有多提及對方國家和城市的事，甚至不見對對方文化好奇。

或許對這些小孩和家長來說，別人來自哪國，是最無關痛癢的事項。

今天自己和小孩交到投契的朋友，大家相處愉快，享受了一段良辰美景，那就足夠。這些友人，在我們心中的身份就是爸爸、媽媽、朋友、好哥哥、好妹妹，還有喜歡繪畫、唱歌動聽、有舞蹈天份。沒錯，我不知道他們的國家在何方，不知道那國首都是甚麼，不知道他們的總統叫甚麼名字，那又如何呢？結緣會友，不是參加世界常識問答，更不是《百萬富翁》比賽。我們先看到對方是人，無論甚麼膚色和口音，都是一樣。

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