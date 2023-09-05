2023/09/05,
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國際原子能總署：伊朗濃縮鈾生產速度放緩但庫存還是增加，遺憾未取得重要進展

國際原子能總署：伊朗濃縮鈾生產速度放緩但庫存還是增加，遺憾未取得重要進展
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

國際原子能總署在報告中指出，伊朗生產純度60%濃縮鈾的速度有所減緩。外界猜測，這可能與美伊近期達成的臨時協議有關。根據兩國協議內容，伊朗將釋放5名美國囚犯，而美國也可能釋放伊朗囚犯，並解凍部分伊朗海外資產。

綜合《路透社》《美聯社》報導，國際原子能總署（IAEA）向成員國提交的2份機密報告指出，伊朗的濃縮鈾庫存依舊持續增長，但增加速度有放緩。然而，目前伊朗仍未按照規定安裝監視攝影機，也未解釋在未申報地點發現的鈾痕跡來源，而此舉將使國際局勢更加惡化。報告還提到，署長葛羅西（Rafael Grossi）對未能在這個報告期內，取得解決重要問題的進展而感到遺憾。

伊朗不配合恢復安裝監視攝影機

國際原子能總署在報告中嚴厲譴責，伊朗拆除所有監視設備，對國際原子能總署所能提供的和平保證產生了不利的影響。

今年3月，伊朗和國際原子能總署宣布達成一項協議，即伊朗將在自願的基礎上，允許國際原子能總署展開適當的監查活動，並恢復去年拆除的監視攝影機，以便國際原子能總署能持續監察伊朗核設施。

然而，自2021年2月以來，國際原子能總署一直無法獲取監視影像的紀錄。而自2022年6月以來，國際原子能總署僅可透過伊朗中部伊斯法罕（Isfahan）的一部監視攝影機蒐集數據。

葛羅西在報告中重申，為了讓攝影機發揮作用，國際原子能總署需要進入該地，取得紀錄數據。但報告中也提到，伊朗不斷拒絕發放簽證給國際原子能總署人員。

伊朗濃縮鈾生產減緩

報告指出，伊朗已能提煉出純度60%的濃縮鈾，而其60%濃縮鈾的庫存達到121.6公斤，較之前增加了約7.5公斤。而根據《路透社》報導，一位高階外交官表示，伊朗生產純度60%濃縮鈾的速度，已從之前每個月9公斤的產量，降至每個月3公斤。

國際原子能總署在報告中估計，伊朗濃縮鈾庫存的總量約3795.5公斤，這和之前的數據（4744公斤）相比數量有所下降，因為伊朗已稀釋了部分的濃縮鈾。

長期以來，伊朗一直否認有發展核武器的野心，並堅稱執行核計劃完全是為了和平的目的。國際原子能總署署長曾警告，伊朗的濃縮鈾庫存足以製造出「數枚」核彈。

以色列駐聯合國特使表示：「世界上最危險的政權即將獲得發展核武器的能力，安理會早就應該解決這一嚴重威脅​……我們必須採取行動，以免為時已晚。」

最新美伊談判的進展：解凍伊朗海外資產、釋放囚犯

根據《CBS》報導，伊朗調降生產高純度濃縮鈾的產能具有一定的外交意義，因為這是伊朗在進行了幾年的擴張後，第一次減緩生產速度。

外界猜測，這可能與美伊近期達成的臨時協議有關。根據兩國協議內容，伊朗將釋放5名美國囚犯，而美國也可能釋放伊朗囚犯，並解凍部分伊朗海外資產。美國表示，在資產解凍後，伊朗只能將資金用於人道物資，如藥品和食物。

目前，外接依然不清楚資金轉移、囚犯最終釋放等談判細節，但美國與伊朗的官員表示，臨時協議預計會在9月底前執行。若此次談判最終成功，將可能進一步促成《聯合行動計畫》（伊朗核協議）新一輪的談判機會。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


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