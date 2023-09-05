國際原子能總署：伊朗濃縮鈾生產速度放緩但庫存還是增加，遺憾未取得重要進展
我們想讓你知道的是
國際原子能總署在報告中指出，伊朗生產純度60%濃縮鈾的速度有所減緩。外界猜測，這可能與美伊近期達成的臨時協議有關。根據兩國協議內容，伊朗將釋放5名美國囚犯，而美國也可能釋放伊朗囚犯，並解凍部分伊朗海外資產。
綜合《路透社》與《美聯社》報導，國際原子能總署（IAEA）向成員國提交的2份機密報告指出，伊朗的濃縮鈾庫存依舊持續增長，但增加速度有放緩。然而，目前伊朗仍未按照規定安裝監視攝影機，也未解釋在未申報地點發現的鈾痕跡來源，而此舉將使國際局勢更加惡化。報告還提到，署長葛羅西（Rafael Grossi）對未能在這個報告期內，取得解決重要問題的進展而感到遺憾。
伊朗不配合恢復安裝監視攝影機
國際原子能總署在報告中嚴厲譴責，伊朗拆除所有監視設備，對國際原子能總署所能提供的和平保證產生了不利的影響。
今年3月，伊朗和國際原子能總署宣布達成一項協議，即伊朗將在自願的基礎上，允許國際原子能總署展開適當的監查活動，並恢復去年拆除的監視攝影機，以便國際原子能總署能持續監察伊朗核設施。
然而，自2021年2月以來，國際原子能總署一直無法獲取監視影像的紀錄。而自2022年6月以來，國際原子能總署僅可透過伊朗中部伊斯法罕（Isfahan）的一部監視攝影機蒐集數據。
葛羅西在報告中重申，為了讓攝影機發揮作用，國際原子能總署需要進入該地，取得紀錄數據。但報告中也提到，伊朗不斷拒絕發放簽證給國際原子能總署人員。
伊朗濃縮鈾生產減緩
報告指出，伊朗已能提煉出純度60%的濃縮鈾，而其60%濃縮鈾的庫存達到121.6公斤，較之前增加了約7.5公斤。而根據《路透社》報導，一位高階外交官表示，伊朗生產純度60%濃縮鈾的速度，已從之前每個月9公斤的產量，降至每個月3公斤。
國際原子能總署在報告中估計，伊朗濃縮鈾庫存的總量約3795.5公斤，這和之前的數據（4744公斤）相比數量有所下降，因為伊朗已稀釋了部分的濃縮鈾。
長期以來，伊朗一直否認有發展核武器的野心，並堅稱執行核計劃完全是為了和平的目的。國際原子能總署署長曾警告，伊朗的濃縮鈾庫存足以製造出「數枚」核彈。
以色列駐聯合國特使表示：「世界上最危險的政權即將獲得發展核武器的能力，安理會早就應該解決這一嚴重威脅……我們必須採取行動，以免為時已晚。」
最新美伊談判的進展：解凍伊朗海外資產、釋放囚犯
根據《CBS》報導，伊朗調降生產高純度濃縮鈾的產能具有一定的外交意義，因為這是伊朗在進行了幾年的擴張後，第一次減緩生產速度。
外界猜測，這可能與美伊近期達成的臨時協議有關。根據兩國協議內容，伊朗將釋放5名美國囚犯，而美國也可能釋放伊朗囚犯，並解凍部分伊朗海外資產。美國表示，在資產解凍後，伊朗只能將資金用於人道物資，如藥品和食物。
目前，外接依然不清楚資金轉移、囚犯最終釋放等談判細節，但美國與伊朗的官員表示，臨時協議預計會在9月底前執行。若此次談判最終成功，將可能進一步促成《聯合行動計畫》（伊朗核協議）新一輪的談判機會。
新聞來源
- Iran expands stock of near-weapons grade uranium, IAEA reports no progress（Reuters）
- UN nuclear watchdog report seen by AP says Iran slows its enrichment of near-weapons-grade uranium（AP）
- U.N. nuclear agency reports with "regret" no progress in monitoring Iran's growing enrichment program（CBS）
- What’s behind the tentative US-Iran agreement involving prisoners and frozen funds（AP）
延伸閱讀
- 美伊緊張局勢加劇：因應伊朗扣押船隻，美國部署3000名海軍至紅海
- 傳美國以解凍海外資金換取伊朗停止發展核計畫，布林肯否認、納坦雅胡稱「資助恐怖組織」
- 金磚5國變11國：伊朗、沙烏地阿拉伯、阿根廷等6國受邀加入，新金磚掌握逾半石油大國
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
Tags：
提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。