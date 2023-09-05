2023/09/05,
政治

范成連陪郭台銘造勢，遭國民黨停權2年喪失中常委，國民黨：黨紀沒有模糊空間

范成連陪郭台銘造勢，遭國民黨停權2年喪失中常委，國民黨：黨紀沒有模糊空間
Photo Credit: 中央社

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國民黨表示，依據黨員行為規範第3條規定略以，未經國民黨同意，不得為非國民黨籍參選人助選、助勢；違反規定者得處以停止黨權處分。國民黨強調，唯有團結一心才能最後勝選，黨紀沒有模糊空間，任何違紀的行為，絕不見容於黨紀，將由權責單位嚴肅處理。

（中央社）國民黨今（5）日宣布，針對中常委范成連3日全程與已宣布獨立參選總統的非國民黨籍參選人同台，且口頭明確表達支持的助勢行為，予以停止黨權2年處分；范成連將同時喪失中常委與中央客家事務委員會主委身分，為期2年。

國民黨中常委范成連3日陪同宣布參選總統的鴻海創辦人郭台銘造勢，並表示不擔心黨紀處分。

國民黨今天透過新聞稿表示，范成連身為黨的中央常務委員，其言行動見觀瞻，當為國民黨的表率，更應支持全代會決議，對其聲稱以社團理事長名義全程陪同的說法，已引起各地許多黨員不解與嚴重關切，紛紛向國民黨表達不能認同。

國民黨指出，本案由范成連所屬黃國樑支黨部於5日上午主動召開考紀會討論，會前並已通知范成連出席說明，但其表示不克出席。會議最後決定予以停止黨權2年處分，並經其上屬國軍退除役人員黨部委員會審查同意，最後送交中央考紀會核備在案。

國民黨表示，依據黨員行為規範第3條規定略以，未經國民黨同意，不得為非國民黨籍參選人助選、助勢；違反規定者得處以停止黨權處分。依國民黨黨員違反黨紀處分規程第30條第1項第2款規定，停止黨職、停止黨權處分須經直轄市、縣（市）級或專業黨部考核紀律委員會議決，並報經中央考紀會核備後方為確定。

國民黨指出，國民黨全代會已於7月23日正式通過決議，提名新北市長侯友宜為中華民國第16任總統選舉參選人，全體黨員皆有義務遵守全代會決議及黨章要求，且無任何模糊空間。

國民黨表示，為貫徹黨紀，除循例訂頒「113年中華民國總統暨立法委員選舉黨員行為規範」，經中央常會決議通過實施，並於8月30日再次發函各級黨部轉知所屬黨員，不得有任何為非國民黨籍總統參選人助選、助勢、連署、參與其活動，或其他與國民黨決策相左的行為。

國民黨強調，儘管8月28日有參選人宣布獨立參選，但任何外在風波都不應影響國民黨員團結支持國民黨正式提名參選人的堅定意志。貫徹黨紀之積極目的旨在促進團結，國民黨唯有團結一心才能最後勝選，黨紀沒有模糊空間，任何違紀的行為，絕不見容於黨紀，將由權責單位嚴肅處理。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


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