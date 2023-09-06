Netflix台劇《此時此刻》：號稱史上最強黃金卡司，但何謂「非典型都會愛情」？

9月5日網路上開始出現由《華燈初上》金鐘編劇杜政哲執筆，即將於Netflix首播的台劇《此時此刻》的預告前導片和文章介紹，官方介紹中給的定義是「全新非典型都會愛情影集」，不禁私自想：2023年的今天，觀眾還會對「愛情影集」有如何的期待，而編劇、導演及演員又要如何展現出不如一般期待的「非典型愛情」？

首先要回應這個問題，我們需要先確定何謂「典型愛情」？為了能更具體表達，我尋求各方意見得到以下定義——讀者們可能會覺得台灣的性別意識已進步到不適用於此——，典型愛情是符合傳統價值觀的愛情，包含以下幾點：

異性戀：符合傳統的異性戀模式，異性戀在過去很長時間被視為社會上的主流。

浪漫愛情：強調浪漫和情感，包括愛情信仰、求婚、約會、贈送禮物和一系列浪漫的行為。

結婚和家庭：典型愛情的終極目標是結婚和建立家庭，戀愛關係強調穩定性和長期承諾，通常伴隨著正式婚禮和法律承諾。

傳統性別角色：如男性作為主要的提供者和保護者，女性則負責家庭和子女的照顧。

忠誠和專一：典型愛情要求伴侶彼此忠誠和專一以及獨佔性，外遇通常被視為背叛。

壓力和挑戰： 典型愛情也可能包含一些挑戰和壓力，如婆媳間矛盾、財務壓力、子女教育等。

大概可以預估本部影集中一定會出現以上六種關係以外的愛情觀，或是主角們會想辦法突破這些關係，但我必須說典型的愛情也並非都是不好的。前導預告片中第一個標題寫下「愛情是外面的人想進來」，之後又有一個標題是「愛情是裡面的人想出來」，而對所多人來說「愛情並不等於是關係」，也可能並不存在進來與出來的問題。當前導片下此定義時，也許意味著這部影集的觀點還是偏向傳統的視角。

讀者們目前還無法從預告片或是介紹文章中得出《此時此刻》的非典型愛情會以何種方式打開觀眾視野，近期最突破我想像的非典型愛情就是《關於我和鬼變成家人的那件事》，跨越靈界與人間又是LGBT的題材，我想應該很少影視作品能超越此情誼的敘述。

畢竟觀眾在串流影音平台上接觸了來自世界各地、不同文化與價值觀，甚至說是個人化差異的愛情影集，他們心中或許很難存在一種特定的「典型」愛情，因此我對於官方下的定義還是有些好奇，也期待能夠再度打破我的認知。

《此時此刻》也被官方定義為是一部都會愛情片，我想起去（2022）年九月Disney+的《台北女子圖鑑》，當時看到預告片中強化台南與台北女孩的刻板印象，與我身為台北人的經驗相去甚遠，失去了主要的共鳴，也就沒有收看女子圖鑑。實際上，我已不記得自己有多少年沒有追蹤台灣愛情影集，尤其在國際化的串流平台出現後，認為戲劇的發展已經越來越看不出地域性了（當然，或許還是能在韓劇中看到特殊的職場文化），我們似乎能把任何一個故事放到其他的都會城市中，另一方面也是現代的創意也不再被傳統文化所束縛。

法國浪漫喜劇影集《脫單助攻隊》中女主角愛上朋友找來的男妓，兩人進而發展為穩定的同居關係，成為一對一的感情，豈不也是典型愛情？而由義大利作家艾琳娜‧斐蘭德的同名小說《成年人的謊言生活》所改編的影集，十七歲的女主角將自己對於一位有才華大學生的崇拜轉化成超越肉體性慾的愛情，又該如何去界定？