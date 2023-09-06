Netflix台劇《此時此刻》：號稱史上最強黃金卡司，但何謂「非典型都會愛情」？
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《此時此刻》影集一大賣點是有二十位知名藝人演出，包含王淨、朱軒洋、郭雪芙、吳慷仁、小S徐熙娣等人。此片也是小S徐熙娣睽違台灣戲劇十年的作品，劇中將和吳慷仁演出大尺度床戲，更有十二年再重返螢光幕前的女神林熙蕾與林心如的唯美情誼。
9月5日網路上開始出現由《華燈初上》金鐘編劇杜政哲執筆，即將於Netflix首播的台劇《此時此刻》的預告前導片和文章介紹，官方介紹中給的定義是「全新非典型都會愛情影集」，不禁私自想：2023年的今天，觀眾還會對「愛情影集」有如何的期待，而編劇、導演及演員又要如何展現出不如一般期待的「非典型愛情」？
首先要回應這個問題，我們需要先確定何謂「典型愛情」？為了能更具體表達，我尋求各方意見得到以下定義——讀者們可能會覺得台灣的性別意識已進步到不適用於此——，典型愛情是符合傳統價值觀的愛情，包含以下幾點：
- 異性戀：符合傳統的異性戀模式，異性戀在過去很長時間被視為社會上的主流。
- 浪漫愛情：強調浪漫和情感，包括愛情信仰、求婚、約會、贈送禮物和一系列浪漫的行為。
- 結婚和家庭：典型愛情的終極目標是結婚和建立家庭，戀愛關係強調穩定性和長期承諾，通常伴隨著正式婚禮和法律承諾。
- 傳統性別角色：如男性作為主要的提供者和保護者，女性則負責家庭和子女的照顧。
- 忠誠和專一：典型愛情要求伴侶彼此忠誠和專一以及獨佔性，外遇通常被視為背叛。
- 壓力和挑戰： 典型愛情也可能包含一些挑戰和壓力，如婆媳間矛盾、財務壓力、子女教育等。
大概可以預估本部影集中一定會出現以上六種關係以外的愛情觀，或是主角們會想辦法突破這些關係，但我必須說典型的愛情也並非都是不好的。前導預告片中第一個標題寫下「愛情是外面的人想進來」，之後又有一個標題是「愛情是裡面的人想出來」，而對所多人來說「愛情並不等於是關係」，也可能並不存在進來與出來的問題。當前導片下此定義時，也許意味著這部影集的觀點還是偏向傳統的視角。
讀者們目前還無法從預告片或是介紹文章中得出《此時此刻》的非典型愛情會以何種方式打開觀眾視野，近期最突破我想像的非典型愛情就是《關於我和鬼變成家人的那件事》，跨越靈界與人間又是LGBT的題材，我想應該很少影視作品能超越此情誼的敘述。
畢竟觀眾在串流影音平台上接觸了來自世界各地、不同文化與價值觀，甚至說是個人化差異的愛情影集，他們心中或許很難存在一種特定的「典型」愛情，因此我對於官方下的定義還是有些好奇，也期待能夠再度打破我的認知。
《此時此刻》也被官方定義為是一部都會愛情片，我想起去（2022）年九月Disney+的《台北女子圖鑑》，當時看到預告片中強化台南與台北女孩的刻板印象，與我身為台北人的經驗相去甚遠，失去了主要的共鳴，也就沒有收看女子圖鑑。實際上，我已不記得自己有多少年沒有追蹤台灣愛情影集，尤其在國際化的串流平台出現後，認為戲劇的發展已經越來越看不出地域性了（當然，或許還是能在韓劇中看到特殊的職場文化），我們似乎能把任何一個故事放到其他的都會城市中，另一方面也是現代的創意也不再被傳統文化所束縛。
法國浪漫喜劇影集《脫單助攻隊》中女主角愛上朋友找來的男妓，兩人進而發展為穩定的同居關係，成為一對一的感情，豈不也是典型愛情？而由義大利作家艾琳娜‧斐蘭德的同名小說《成年人的謊言生活》所改編的影集，十七歲的女主角將自己對於一位有才華大學生的崇拜轉化成超越肉體性慾的愛情，又該如何去界定？
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html