國民黨再質疑巴西進口蛋，防檢署：於非疫區期間准入巴西雞蛋，且未助超思提前作業

（中央社）農業部專案進口雞蛋，進口蛋商超思公司近日屢遭質疑。國民黨團今（5）日召開記者會，質疑農業部遲至6月底才公告巴西為禽流感疫區，又排除已裝船的雞蛋不再限制輸台的範圍，呼籲農業部說清楚講明白。

民進黨團書記長莊瑞雄則表示，當國際在搶蛋時，國民黨卻在搗蛋，影響民眾對進口蛋的觀感。民進黨團副書記長洪申翰說，進口雞蛋都有層層把關，若檢驗出問題，不是銷毀就是退運，民眾可以放心，但國民黨卻以隱瞞資訊的方式，欲造成民眾恐慌。

國民黨再度質疑巴西進口蛋

國民黨立法院黨團副書記長王鴻薇、國民黨台北市立委參選人游淑慧、徐巧芯等人，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會。

王鴻薇指出，依法被列為疫區的國家，該國的農產品應禁止輸台，農業部6月28日公告巴西為禽流感疫區，但超思公司仍在6、7月份進口逾6000萬顆巴西雞蛋。農業部的公告表示，在公告生效日前已裝船、裝機運往台灣的產品不在此限，這已經埋下伏筆。

針對民進黨立委高嘉瑜昨（4）日指徐巧芯主張「逐顆驗蛋」的做法是「逐顆工程師」，徐巧芯表示，高嘉瑜把她沒說的話塞到她嘴裡。她所說的沒有逐顆檢驗是在形容事實，因為雞蛋當然無法逐顆檢驗，所以擔心是否會有未被抽驗到但可能有含殘藥的雞蛋流入市面，這是農業部要去注意的，這跟要求農業部逐顆檢驗是截然不同的事情。

莊瑞雄：國際在搶蛋，國民黨卻在搗蛋

針對專案進口雞蛋議題，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄、副書記長洪申翰今天召開輿情回應記者會提到，當國際在搶蛋時，國民黨卻在搗蛋，而且還用沒有邏輯的資訊，影響民眾對整體進口蛋的觀感。

莊瑞雄說，國民黨團的記者會內容令人啼笑皆非。進口雞蛋需符合來源場在28天以上未發生高病原性禽流感，及來源國未施打禽流感疫苗的規範，出口國也要出具相關檢疫證明。當進口雞蛋進入台灣時，要經過逐批檢疫，不合格的話要將其退運或銷毀，根本不會進入台灣市場。

洪申翰說，倘若出口國發生禽流感，並非以國家作為單位，而是要看其個別的省（州）或雞場，不是發生一例禽流感，就代表這個國家所有的蛋都有問題。

防檢署：於非疫區期間准入巴西雞蛋，且未助超思提前作業

（中央社）藍營質疑政府在3月10、14日說明進口條件，超思公司3月15日進口，質疑先透露消息給超思提前作業。防檢署今天說明，沒有透露消息給超思，早於2月24日已公布巴西為雞蛋專案進口國。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，再對自巴西進口雞蛋提出數項質疑。

農業部動植物防疫檢疫署今天發布新聞指出，會中有人質疑經濟部3月10日、農委會3月14日分別開記者會說明，提出4個進口條件，而巴西雞蛋從3月15日進口，難道超思2天就有辦法取得巴西官方文件，或是農委會先透露訊息給超思提前作業；防檢署對此嚴正澄清，為增加進口來源，早於2月24日已公布巴西為雞蛋專案進口國。

防檢署也說，記者會中有人質疑巴西5月已發現禽流感，政府在6月28日才宣布；對此也澄清、說明相關國際規範供了解，首先依據世界動物衛生組織（WOAH）規範，會員國通報商業養殖禽場發生高病原性禽流感案例時，輸入國才暫停其家禽及其產品貿易。

再者，巴西2次通報WOAH疫情案例，其實都不被認定為發生禽流感疫情案例。防檢署並說，第1次是巴西在5月15日向WOAH通報其境內聖埃斯皮里圖州的野鳥確診高病原性禽流感，第2次是6月27日通報有後院飼養禽隻（非商業禽場）確診高病原性禽流感案例。

防檢署強調，為了保護國內產業，對於巴西第2次通報的案例樣態，決定從嚴認定，才在6月28日公告巴西從高病原性禽流感非疫區除名，沒有拖延情勢，且國內標準比WOAH嚴格。

至於記者會中有立委質疑，巴西被列為疫區後，日本6、7月已禁止巴西禽產品輸入，台灣卻讓超思進口至8月。防檢署說，迄今最後一批從巴西海運輸入的帶殼禽蛋是7月17日申請輸入檢疫，這批貨品是農業部公告巴西為高病原性禽流感疫區之前的5月30日裝運上船，當時巴西全境為非疫區。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範