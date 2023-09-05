超特惠！Cleanup台灣代理商竹桓南部直營首次參展，2023高雄國際建材大展 以廚房為中心的新生活型態

Cleanup 台灣代理商-竹桓股份有限公司(下稱竹桓)，首次參與由經濟日報主辦的「2023高雄國際建材大展」，將於今日登場至9月11日連續四日於高雄展覽館S2064攤位盛大展出。本次展出之Cleanup日本廚具品牌成立於1961年，並於1973年在日本推出第一套系統廚具，今年屆滿50周年，而竹桓公司作為台灣代理商，於2006年成立台北旗艦展示中心，陸續在全國各縣市成立經銷據點，去年更於台南成立首間直營展示中心以服務更多的客戶，讓南部喜愛Cleanup廚具的朋友們也能就近享受到由代理商直營的銷售服務。此次參與南台灣最大建材專業展，竹桓公司不僅將展示價值數佰萬的品牌頂級系列「CENTRO」外，更特別自日本訂製彰顯日本傳統特色名為「京友禪」工藝的獨特門板，除了華麗夢幻的廚具外，針對南部的朋友們，竹桓公司更推出絕無僅有展覽期間限定特惠活動，包含只有代理商才能給的展場直營特惠價、磁吸壁板免費加價購及指定滿額好禮贈等多重特惠，想要省預算的朋友們，現場也提供多套展示優惠。

竹桓公司自2006年代理日本進口廚具Cleanup，迄今已逾十餘年，其經營理念與專業熱誠的服務，深獲國內建設公司及設計公司的肯定與支持，期間更曾榮獲台灣居家用品理想品牌大賞—人氣設計師評選廚具設備類第二名的肯定，在台參與的建案及設計案更是不勝枚舉，於南部市場開發僅一年不到的時間，旋即簽下和宜建設世界世星、達麗建設松丹達麗…等南部知名建案，並陸續開發簽訂中。

竹桓公司南部直營門市斥資千萬打造舒適明亮的參觀體驗環境，展示中心展示多款台灣常用廚具配置空間，不論是最精巧省空間的一字型廚房、機能方便的L 型廚房、雙一字型廚房或高貴大氣的外廚中島款式，皆能在竹桓南部直營展示中心實際親身體驗，提供客人在選擇廚房規劃時最直接的感受；除了廚具外，更結合了同屬集團的伸達股份有限公司，於二樓展示了更多室內裝潢建材，橫向整合裝修相關建材，從廚具到衛浴設備、磁磚、珊瑚塗料等多樣化選擇，給予全方位選材服務，省下了奔走多間建材行的辛勞，一次購足裝修所需材料。

Cleanup自成立推出系統廚具以來，即深受日本與台灣廣大市場的喜愛，其滿意程度更是年年領先，在日本更是連續8年蟬聯日本室內裝潢建材大獎廚具類綜合評比冠軍的殊榮！Cleanup日本進口廚具不僅享有設計美觀及品質耐用等美譽外，從環保不鏽鋼櫃體、強大的收納設計（萬用道具盒、口袋收納盒、足元底抽、轉角餐車、電動昇降及多款下拉功能吊櫃等）、超人氣的靜音水槽外，產品細節從Blum五金零件、抗污塗層技術及制震安全門扣等，處處可見品牌貼心的設計。

Photo Credit : 竹桓股份有限公司

竹桓公司相信，一套有質感的廚具，定能為家增添幸福，而Cleanup以廚具為中心的新生活型態，在健康、安全、環保、無毒的經營理念下，我們可提供客戶更豐富、更美好的廚房空間設計及收納解決方案，讓您與家人的生活充滿微笑與幸福，歡迎您親臨現場感受，把握機會，一圓夢幻廚房的夢想。

台灣代理商 竹桓股份有限公司 南部直營展示中心

台南市北區西門路三段260號1樓 (06)222-1718

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