侯友宜的農業政策慘不忍睹，而賴清德的「幸福農業」更是一場騙

文：林佳新

容我客觀評論兩個農業政策。

首先是侯友宜，我真不知道他的農業幕僚是誰，我只能四個字形容：「慘不忍睹」。

侯友宜的農業政策

首先他提出四項大綱：

第一：提高老農津貼不低於八千

我早說過乾脆加碼兩萬，你爽我爽大家爽，你說好不好？老農有台灣發展上被犧牲的歷史，補助這些老人家津貼，我覺得兩萬都不為過，但每年八百億的農業預算都用於福利或者補助，你覺得這對台灣農業發展是正確的嗎？老農的確需要被照顧，但老農津貼應該有個退場機制，讓這些預算正面的提升台灣農業韌性 ，讓青農有看得見的未來，這才是我們樂見的台灣農業

多說句話，老農津貼原本就四年調整一次，明年就是朝八千起步，所以我只能說「有沒有你侯友宜的確明年都要調漲，慘不忍睹的幕僚。」（題外話，我還看過侯幕僚跟人提出過喪葬補助要三十萬，但早三十萬了好嗎？哈囉可以清醒了嗎？）

第二：提高開放移工數量

簡單說，你侯友宜敢不敢說一句話「本、外勞薪資脫鉤」。

農民在農業上是相對弱勢的一環，本外勞薪資無法脫鉤，請得起農業合法移工的永遠是少數人做的到，而且不降低農業成本，台灣起步上永遠沒有國際競爭力，更遑論，超日趕美，就連越南的車尾燈你都看不到呢。

第三：銷售管道制度化，增強預警機制

銷售管道制度化、是要讓農業銷售路線更被少數人掌控嗎？那農友的未來在哪？增強預警機制，不如是讓預警機制走上制度化，讓事實能上程農糧署，而不是陳吉仲部長掩耳盜鈴式的高麗菜種苗預警機制。

這個第三點，要我來說不如改成「銷售管道增強，預警機制制度化」。

第四：把水利會還於農民，讓專業管理

這點我倒贊同，但內容是什麼？像陳部長一樣嗎？說好了，水利會回歸國有，為了增加灌溉區，結果這幾年來中南部面臨無水可用，說好的農業用水優先，結果變成「農業用水優先停供」。

問題不是水利會給誰，而是農民的權益是不是真的優先，還是優先拋棄？

Photo Credit: 中央社

這篇大家看看就好，喜歡看多看點，不喜歡看多罵點我，我真的不介意，我只是一個小小的鄉下人思維，畢竟跟高樓大廈裡的高知識分子無法比擬。接下來，我們就來好好討論賴清德比悲慘更悲慘的「幸福農業」。

賴清德的「幸福農業」

有人問我「賴功德」的幸福農業，我只能說：「十個灣灣九個騙，賴清德還要再練練。」

先說他的農業機械化就好，陳部長到處輔導成立農業機耕協會，早被踢爆入會費與補助款的抽成問題，導致多年來農機的暴漲，已經變相成為剝削農民的政策，但陳部長樂此不疲，檢調都不敢介入調查，最終這些協會高層變成選舉造勢動員的一環，只要不配合者，當然馬上變成黑五類

例如我曾經貼上機耕協會的影片、「噓，別給官員知道」再再都顯露出惡意剝削農民的行徑。

賴清德不知道？！當然知道，但你們都是縱容的共犯結構。

另外像是賴清德說要讓農產品出口增長，但實際上是什麼？根據農業部的資料：

2021年：出口56.69億美金／進口 180.94億美金

2022年：出口52.37億美金／進口 204.72億美金

2023上半年：出口23.9億美金

我們不只出口銳減，更已經淪為被侵略型農業的典型案例，例如雞蛋之亂就好，再再都是突顯農業政策政策的荒謬與草率，農業逆差逐年增高，在去年已經達到4500億新台幣，你怎麼會覺得台灣農業的未來是幸福的？

「十個灣灣九個騙，賴清德還要再練練」。隨便舉兩個他的農業大綱，我們就知道主筆人當然是陳吉仲部長，畢竟農業上畫虎蘭的功夫能超越陳部長的，永遠只有陳部長。

清德兄我只能簡單說，請摸著你的良心，例如你當面跟我說過的，「你站在醫生的角度」，我相信醫生都是為人好的，但要騙別人之前請確定一下「到底會不會被抓包」或者你跟陳部長一樣，已經練到「臉不紅氣不喘了」。

本文由林佳新授權轉載，原文發表於１、２

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航