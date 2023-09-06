侯友宜的農業政策慘不忍睹，而賴清德的「幸福農業」更是一場騙
我們想讓你知道的是
我真不知道侯友宜的農業幕僚是誰，我只能四個字形容「慘不忍睹」。至於賴清德的「幸福農業」政見，隨便舉兩個他的農業大綱，我們就知道主筆人當然是陳吉仲部長，畢竟農業上畫虎蘭的功夫能超越陳部長的，永遠只有陳部長。
文：林佳新
容我客觀評論兩個農業政策。
首先是侯友宜，我真不知道他的農業幕僚是誰，我只能四個字形容：「慘不忍睹」。
侯友宜的農業政策
首先他提出四項大綱：
第一：提高老農津貼不低於八千
我早說過乾脆加碼兩萬，你爽我爽大家爽，你說好不好？老農有台灣發展上被犧牲的歷史，補助這些老人家津貼，我覺得兩萬都不為過，但每年八百億的農業預算都用於福利或者補助，你覺得這對台灣農業發展是正確的嗎？老農的確需要被照顧，但老農津貼應該有個退場機制，讓這些預算正面的提升台灣農業韌性 ，讓青農有看得見的未來，這才是我們樂見的台灣農業
多說句話，老農津貼原本就四年調整一次，明年就是朝八千起步，所以我只能說「有沒有你侯友宜的確明年都要調漲，慘不忍睹的幕僚。」（題外話，我還看過侯幕僚跟人提出過喪葬補助要三十萬，但早三十萬了好嗎？哈囉可以清醒了嗎？）
第二：提高開放移工數量
簡單說，你侯友宜敢不敢說一句話「本、外勞薪資脫鉤」。
農民在農業上是相對弱勢的一環，本外勞薪資無法脫鉤，請得起農業合法移工的永遠是少數人做的到，而且不降低農業成本，台灣起步上永遠沒有國際競爭力，更遑論，超日趕美，就連越南的車尾燈你都看不到呢。
第三：銷售管道制度化，增強預警機制
銷售管道制度化、是要讓農業銷售路線更被少數人掌控嗎？那農友的未來在哪？增強預警機制，不如是讓預警機制走上制度化，讓事實能上程農糧署，而不是陳吉仲部長掩耳盜鈴式的高麗菜種苗預警機制。
這個第三點，要我來說不如改成「銷售管道增強，預警機制制度化」。
第四：把水利會還於農民，讓專業管理
這點我倒贊同，但內容是什麼？像陳部長一樣嗎？說好了，水利會回歸國有，為了增加灌溉區，結果這幾年來中南部面臨無水可用，說好的農業用水優先，結果變成「農業用水優先停供」。
問題不是水利會給誰，而是農民的權益是不是真的優先，還是優先拋棄？
這篇大家看看就好，喜歡看多看點，不喜歡看多罵點我，我真的不介意，我只是一個小小的鄉下人思維，畢竟跟高樓大廈裡的高知識分子無法比擬。接下來，我們就來好好討論賴清德比悲慘更悲慘的「幸福農業」。
賴清德的「幸福農業」
有人問我「賴功德」的幸福農業，我只能說：「十個灣灣九個騙，賴清德還要再練練。」
先說他的農業機械化就好，陳部長到處輔導成立農業機耕協會，早被踢爆入會費與補助款的抽成問題，導致多年來農機的暴漲，已經變相成為剝削農民的政策，但陳部長樂此不疲，檢調都不敢介入調查，最終這些協會高層變成選舉造勢動員的一環，只要不配合者，當然馬上變成黑五類
例如我曾經貼上機耕協會的影片、「噓，別給官員知道」再再都顯露出惡意剝削農民的行徑。
賴清德不知道？！當然知道，但你們都是縱容的共犯結構。
另外像是賴清德說要讓農產品出口增長，但實際上是什麼？根據農業部的資料：
- 2021年：出口56.69億美金／進口 180.94億美金
- 2022年：出口52.37億美金／進口 204.72億美金
- 2023上半年：出口23.9億美金
我們不只出口銳減，更已經淪為被侵略型農業的典型案例，例如雞蛋之亂就好，再再都是突顯農業政策政策的荒謬與草率，農業逆差逐年增高，在去年已經達到4500億新台幣，你怎麼會覺得台灣農業的未來是幸福的？
「十個灣灣九個騙，賴清德還要再練練」。隨便舉兩個他的農業大綱，我們就知道主筆人當然是陳吉仲部長，畢竟農業上畫虎蘭的功夫能超越陳部長的，永遠只有陳部長。
清德兄我只能簡單說，請摸著你的良心，例如你當面跟我說過的，「你站在醫生的角度」，我相信醫生都是為人好的，但要騙別人之前請確定一下「到底會不會被抓包」或者你跟陳部長一樣，已經練到「臉不紅氣不喘了」。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。