【國際大風吹】大英博物館驚傳多件館藏失竊：戒備森嚴的博物館為何內賊難防？竊賊又該如何脫手？
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大英博物館近日證實發生長期偷竊事件，儲藏室裡約2000件館藏被盜。根據國際知名的藝術品失竊登記組織，目前全球約有70萬件古董和藝術品下落不明，博物館為何有那麼多安全漏洞？竊賊是怎麼偷竊、怎麼銷贓的？其實還有一些人偷文物，可能是因為「感情」？
大英博物館8月中旬承認，一個儲藏室有多件小收藏品失竊，包含金飾和珠寶，年份介於公元前15世紀到公元19世紀，有一名員工也因此被開除。
事發後一個星期，大英博物館館長費雪（Hartwig Fischer）引咎辭職。博物館董事長透露，被偷的館藏估計有2000件，但強調「已經開始追回一些失竊品」。館方沒有透露是怎麼追回的，不過，有些物品已經在拍賣網站上賤價出售。
全球各地的博物館竊案其實不少見，這也不是大英博物館第一次失竊。大家可能覺得，這種世界級博物館不是應該戒備森嚴嗎？而且這些珍藏品應該都有紀錄，那竊賊要怎麼脫手變賣又不被發現呢？
內鬼難防：未展出館藏有安全漏洞
一聽到博物館珍寶被偷，大家腦海裡浮現的通常是怪盜突破層層關卡，打開玻璃櫃拿走寶物的畫面，
但其實博物館絕大部分館藏，都收在儲藏室裡。例如大英博物館2019年的報告指出，大英博物館收藏品至少有800萬件，同時公開展出的卻只有8萬件，也就是1％而已。
大家都把注意力放在這些展覽品，展場也有嚴謹的防盜措施，但你可能不知道，有很多文物容易損傷、不方便展出。這類文物大部分放在博物館深處的儲藏室，讓需要研究的學者申請參觀。
博物館安全專家法倫布萊利說，理想情況下，每件文物都應該有紀錄，包含對文物的詳細描述、以及多個角度的照片。
但像大英博物館這種歷史悠久的機構，館藏實在太多，紀錄常有遺漏，大部分收藏系列的條目編纂都沒有做到百分之百。
每間儲藏室雖然有上鎖，整個儲藏區也會有感應器、監視器和刷卡門禁系統，但如果館方從頭到尾都沒發現有收藏品失竊，根本就不會去調閱監視器和刷卡紀錄，等到發現時，可能已經是好幾個月之後，紀錄都洗掉了。而且，如果被偷的文物「剛好」沒編入收藏項目，那真的是丟了也不知道。
這就是為什麼內鬼更難防。專家舉出實際案例：曾經有博物館人員從展示櫃裡拿走物品，並且把其他展品重新排列，這樣一時之間就看不出來有東西不見了。
另一個案例是，內部人員偷走收藏品後，修改了館方紀錄，把那件文物的狀態改成「出借中」，或者乾脆刪掉收藏紀錄。
大英博物館董事長歐斯本（George Osborne）坦承，這次竊案可能從2021年就開始了。當時有一名丹麥的藝術經紀人向館方示警，說在網路上看見疑似大英博物館收藏品被拍賣，但館方卻沒有追查。歐斯本說，他不認為館方是刻意隱瞞，但「館方高層可能是不願相信有內部人士會行竊」，所以沒有行動。
黑白兩道都吃，脫手沒想像中難
俗話說樹大招風，博物館遭竊的案例其實不少，光是大英博物館就發生過很多次。
例如1993年，有竊賊從屋頂闖入，偷走了價值25萬英鎊的羅馬硬幣和珠寶；2002年，一尊12公分高、有2500年歷史的古希臘時期大理石像在展場上被拔走。
2004年有15件中國文物被偷。2011年，一枚價值75萬英鎊的卡地亞鑽戒失竊，直到2017年才公布。目前為止，這些失竊文物依然下落不明。
近年來知名的博物館竊案，還包含德國德勒斯登的綠穹博物館（Green Vault），
2019年11月被偷走數十件珍貴珠寶，文物上面的鑽石加起來將近5000顆，包含一把劍柄上鑲滿鑽石的劍、以及鑲了一顆49克拉鑽石的肩章。德國警方2022年底追回了大部分寶物，共31件。
根據國際知名的藝術品失竊登記組織，目前全球約有70萬件古董和藝術品下落不明。倫敦大學城市學院犯罪學教授泰勒說，竊賊得手後，就開始與時間賽跑，必須盡快把贓物脫手或運到國外，交給買家，甚至還要準備候補買家名單，因為世界各地執法單位都會密切注意這些寶物的流向。
國際藝術品修復組織的創辦人馬里內洛說，信譽良好的拍賣行，不會出售那些他們知道是贓物的物品，只會暫時保管，但另外有些拍賣行未必會查清楚拍賣品的來源，就急於銷贓、抽成。
銷贓的管道還有黑市。把珍貴文物拿去黑市交易的人，往往願意用折扣價賣給收藏家和拍賣商。反過來說，會去黑市買文物的人，不太會要求鑑定，恐怕也不在乎是不是贓物。
最可惜的是，在某些案例中，寶物最後會慘遭分解、熔化再低價出售。例如2005年，英國雕塑家亨利摩爾（Henry Moore）一件價值300萬英鎊、以當時匯率計算約合1億5000萬台幣的大型銅雕作品被偷，警方追查發現，這件雕塑最後被熔化，可能只賣了1500英鎊、大概7萬5000台幣，也就是被當成廢金屬賤賣。
平平是世界級，英美館長薪情差很大
大英博物館館長費雪在竊案傳出後引咎辭職，表示等到董事會找到適當人選就會離開。說到這裡，大家可能會好奇，到底館長的責任是什麼？像這種世界知名的博物館，館長薪水有多高呢？
根據官方網頁的說明，大英博物館的任務是把代表世界文化的文物，集中在一個地方，安全保存、公開展示、開放研究。而館長就是推動這些目標的最高行政負責人。那當館長的待遇如何？我們做了一些簡單調查，結論是：要當館長，記得去美國，薪水說不定會多一個零。《紐約時報》根據報稅資料，列出美國各大博物館館長的年薪：
最高的是紐約現代藝術博物館館長，高達200萬美元，大約是台幣6380萬元，還有其他福利，像是健身俱樂部會員、博物館上方塔樓的免費豪華公寓，而其他博館館長也有住房津貼和交際費補助。
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
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2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
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- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html