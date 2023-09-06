2023/09/06,
歐洲

【國際大風吹】大英博物館驚傳多件館藏失竊：戒備森嚴的博物館為何內賊難防？竊賊又該如何脫手？

【國際大風吹】大英博物館驚傳多件館藏失竊：戒備森嚴的博物館為何內賊難防？竊賊又該如何脫手？
Photo Credit: 國際大風吹

我們想讓你知道的是

大英博物館近日證實發生長期偷竊事件，儲藏室裡約2000件館藏被盜。根據國際知名的藝術品失竊登記組織，目前全球約有70萬件古董和藝術品下落不明，博物館為何有那麼多安全漏洞？竊賊是怎麼偷竊、怎麼銷贓的？其實還有一些人偷文物，可能是因為「感情」？

大英博物館8月中旬承認，一個儲藏室有多件小收藏品失竊，包含金飾和珠寶，年份介於公元前15世紀到公元19世紀，有一名員工也因此被開除。

事發後一個星期，大英博物館館長費雪（Hartwig Fischer）引咎辭職。博物館董事長透露，被偷的館藏估計有2000件，但強調「已經開始追回一些失竊品」。館方沒有透露是怎麼追回的，不過，有些物品已經在拍賣網站上賤價出售。

全球各地的博物館竊案其實不少見，這也不是大英博物館第一次失竊。大家可能覺得，這種世界級博物館不是應該戒備森嚴嗎？而且這些珍藏品應該都有紀錄，那竊賊要怎麼脫手變賣又不被發現呢？

內鬼難防：未展出館藏有安全漏洞

一聽到博物館珍寶被偷，大家腦海裡浮現的通常是怪盜突破層層關卡，打開玻璃櫃拿走寶物的畫面，

但其實博物館絕大部分館藏，都收在儲藏室裡。例如大英博物館2019年的報告指出，大英博物館收藏品至少有800萬件，同時公開展出的卻只有8萬件，也就是1％而已。

大家都把注意力放在這些展覽品，展場也有嚴謹的防盜措施，但你可能不知道，有很多文物容易損傷、不方便展出。這類文物大部分放在博物館深處的儲藏室，讓需要研究的學者申請參觀。

博物館安全專家法倫布萊利說，理想情況下，每件文物都應該有紀錄，包含對文物的詳細描述、以及多個角度的照片。

但像大英博物館這種歷史悠久的機構，館藏實在太多，紀錄常有遺漏，大部分收藏系列的條目編纂都沒有做到百分之百。

每間儲藏室雖然有上鎖，整個儲藏區也會有感應器、監視器和刷卡門禁系統，但如果館方從頭到尾都沒發現有收藏品失竊，根本就不會去調閱監視器和刷卡紀錄，等到發現時，可能已經是好幾個月之後，紀錄都洗掉了。而且，如果被偷的文物「剛好」沒編入收藏項目，那真的是丟了也不知道。

這就是為什麼內鬼更難防。專家舉出實際案例：曾經有博物館人員從展示櫃裡拿走物品，並且把其他展品重新排列，這樣一時之間就看不出來有東西不見了。

另一個案例是，內部人員偷走收藏品後，修改了館方紀錄，把那件文物的狀態改成「出借中」，或者乾脆刪掉收藏紀錄。

大英博物館董事長歐斯本（George Osborne）坦承，這次竊案可能從2021年就開始了。當時有一名丹麥的藝術經紀人向館方示警，說在網路上看見疑似大英博物館收藏品被拍賣，但館方卻沒有追查。歐斯本說，他不認為館方是刻意隱瞞，但「館方高層可能是不願相信有內部人士會行竊」，所以沒有行動。

黑白兩道都吃，脫手沒想像中難

俗話說樹大招風，博物館遭竊的案例其實不少，光是大英博物館就發生過很多次。

例如1993年，有竊賊從屋頂闖入，偷走了價值25萬英鎊的羅馬硬幣和珠寶；2002年，一尊12公分高、有2500年歷史的古希臘時期大理石像在展場上被拔走。

2004年有15件中國文物被偷。2011年，一枚價值75萬英鎊的卡地亞鑽戒失竊，直到2017年才公布。目前為止，這些失竊文物依然下落不明。

未命名
Photo Credit: 國際大風吹

近年來知名的博物館竊案，還包含德國德勒斯登的綠穹博物館（Green Vault），

2019年11月被偷走數十件珍貴珠寶，文物上面的鑽石加起來將近5000顆，包含一把劍柄上鑲滿鑽石的劍、以及鑲了一顆49克拉鑽石的肩章。德國警方2022年底追回了大部分寶物，共31件。

根據國際知名的藝術品失竊登記組織，目前全球約有70萬件古董和藝術品下落不明。倫敦大學城市學院犯罪學教授泰勒說，竊賊得手後，就開始與時間賽跑，必須盡快把贓物脫手或運到國外，交給買家，甚至還要準備候補買家名單，因為世界各地執法單位都會密切注意這些寶物的流向。

國際藝術品修復組織的創辦人馬里內洛說，信譽良好的拍賣行，不會出售那些他們知道是贓物的物品，只會暫時保管，但另外有些拍賣行未必會查清楚拍賣品的來源，就急於銷贓、抽成。

銷贓的管道還有黑市。把珍貴文物拿去黑市交易的人，往往願意用折扣價賣給收藏家和拍賣商。反過來說，會去黑市買文物的人，不太會要求鑑定，恐怕也不在乎是不是贓物。

最可惜的是，在某些案例中，寶物最後會慘遭分解、熔化再低價出售。例如2005年，英國雕塑家亨利摩爾（Henry Moore）一件價值300萬英鎊、以當時匯率計算約合1億5000萬台幣的大型銅雕作品被偷，警方追查發現，這件雕塑最後被熔化，可能只賣了1500英鎊、大概7萬5000台幣，也就是被當成廢金屬賤賣。

平平是世界級，英美館長薪情差很大

大英博物館館長費雪在竊案傳出後引咎辭職，表示等到董事會找到適當人選就會離開。說到這裡，大家可能會好奇，到底館長的責任是什麼？像這種世界知名的博物館，館長薪水有多高呢？

根據官方網頁的說明，大英博物館的任務是把代表世界文化的文物，集中在一個地方，安全保存、公開展示、開放研究。而館長就是推動這些目標的最高行政負責人。那當館長的待遇如何？我們做了一些簡單調查，結論是：要當館長，記得去美國，薪水說不定會多一個零。《紐約時報》根據報稅資料，列出美國各大博物館館長的年薪：

未命名
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最高的是紐約現代藝術博物館館長，高達200萬美元，大約是台幣6380萬元，還有其他福利，像是健身俱樂部會員、博物館上方塔樓的免費豪華公寓，而其他博館館長也有住房津貼和交際費補助。


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