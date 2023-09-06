林楚茵：「特別預算」並非作假帳，都是公開透明且於法有據、上網就能找到的資訊

文：林楚茵（立法委員）

近日來「特別預算」被推上風口浪尖，利用特別預算作假帳、繞過立法院的審議、規避債務上限等不實傳言甚囂塵上，但中央政府是否真的有債務控管不當或是隱藏巨額債務？特別預算能用在哪些情況、是否受有債務限制、政府借了還了多少債務？皆會是關鍵。

依《預算法》第83條規定：「有左列情事之一時，行政院得於年度總預算外，提出特別預算︰一、國防緊急設施或戰爭。二、國家經濟重大變故。三、重大災變。四、不定期或數年一次之重大政事。」

解釋上特別預算的編列是使行政院在遇有「緊急、特別、重大事故」或「為因應不定期、數年一次之重大政事」時，得在符合相關法律規範下，提出預算案以因應重大事件。如購買戰機、因應新型冠狀病毒大流行，以及國家重大發展需要之數年期基礎建設計畫等。而其中較具爭議的前瞻基礎建設計畫，亦屬於得依預算法提出之情況。

特別預算的舉借，並非不受限制

原則上，特別預算受有「存量債限」（參照《公共債務法》第5條第1項第1款），以及「年度流量債限」（《公共債務法》第5條第7項）等限制，例外時，雖得以特別條例排除年度流量債限規範，但仍不得超過「特別條例施行期間」總預算及特別預算歲出總額合計數之15%（參照財政紀律法第14條第2項）。

簡言之，特別預算在執行期間內，並沒有排除《公債法》中每年平均占歳出15%的流量債限，及總體須低於GDP 40.6%的存量債限，故而，每年的平均舉債額度，仍受《公債法》的限制，僅是因應重大工程建設給予之彈性設計而已，並沒有排除法定之限制。

而以特別預算之方式提出，可以將特別事故或重大政事之預算執行單獨呈現，以便達到特別預算特別監督之利。且數據會說話，以中央政府長期債務比率來看，截至2023年7月底實際數來到27.2%，距法定債限的40.6%，還有一定之差距，台灣目前舉債之額度，不論是與我國法定上限，或與其他國家如新加坡（2021年163.89%）及日本（2021年221.32%）相比，皆屬於合理範圍，也被國際信評機構肯定。

2024債務還本，可望再創新高

依財政部國庫署公布之國債鐘顯示，2016年5月20號時，中央政府長期債務未償餘額5兆3988億元（未含短期債務，下同）。截至2023年8月18日止，長期債務未償餘額5兆8338億元。

由上面兩個統計數字可以得知，蔡政府執政7年多來，中央政府長期債務餘額實際淨增加數為4350億元，進一步將蔡政府與歷任首長的長期債務實際淨增加數相比（陳水扁前總統任內為1兆4923億元，馬英九前總統任內為1兆7344億元），便可清楚知道蔡政府在債務控管上並無不當之處，甚至可以說是近三任總統中，財政表現最穩健的一任總統，而馬英九前總統則是近三任中淨增加最多的一任。

由財政部統計資料庫「中央政府債務償還」的資料可知，蔡政府執政的2016年至2022年間，中央政府債務實質還本數達6700億。在2019年、2021年、2022年因為經濟發展優於預期，稅收實徵數高於預算數的情況下（2022年高達4950億），甚至能增加還本金額，並且在2024年中央政府總預算中，債務還本預算案編列高達1150億元的還本金額，是《公共債務法》修正以來的新高。

Photo Credit: 中央社 財政部長莊翠雲

特別預算與總預算一樣，都須要依《公共債務法》及財政紀律法之規定，全數納入長期債務計算，受債務存量之限制，透過財政部所設置的「國債鐘」，隨時呈現國債的最新情況。因此，依審計部決算報告，從2017至2022年底，蔡政府任內特別預算實質舉借數約1兆936億元。此些債務之舉借如同前開所述，已顯示於國債鐘內，無法規避舉債上限，更遑論作假帳。

追根究底，在野黨所指控的內容，都是一些公開透明且於法有據，甚至是上網點點按按就能找到的資訊，「作假帳」從頭到尾只是政治操作的語言，但是在野黨沒有注意到今天他們的矛頭，對準的不只是蔡政府的行政團隊而已，更多的是基層公務員。公務員是國家發展的重要根基，在野黨不應該使他們成為作秀的工具。

台灣是民主法治的國家，公務員若作假帳，需要面對刑事及行政責任，不只是飯碗不保，甚至會被抓去關，他們完全沒有必要賭上自己的人生為執政黨擦脂抹粉。在台灣民主化的過程中，公務員的公信力好不容易受到多數民眾的認同，不應該被輕易傷害，尤其是曾經取得行政權的任何一個政黨，別成為讓台灣向下沉淪的幫兇。

提醒在野黨別逾越政治操作的分際，最後傷害到的會是國家公務員的公正形象。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航