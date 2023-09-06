林楚茵：「特別預算」並非作假帳，都是公開透明且於法有據、上網就能找到的資訊
我們想讓你知道的是
特別預算與總預算一樣，都須要依《公共債務法》及財政紀律法之規定，全數納入長期債務計算，透過財政部所設置的「國債鐘」，隨時呈現國債的最新情況。追根究底，在野黨所指控的內容都是一些公開透明且與法有據，甚至是上網點點按按就能找到的資訊，更沒有注意到今天他們的矛頭，對準的不只是蔡政府的行政團隊，更多的是基層公務員。
文：林楚茵（立法委員）
近日來「特別預算」被推上風口浪尖，利用特別預算作假帳、繞過立法院的審議、規避債務上限等不實傳言甚囂塵上，但中央政府是否真的有債務控管不當或是隱藏巨額債務？特別預算能用在哪些情況、是否受有債務限制、政府借了還了多少債務？皆會是關鍵。
依《預算法》第83條規定：「有左列情事之一時，行政院得於年度總預算外，提出特別預算︰一、國防緊急設施或戰爭。二、國家經濟重大變故。三、重大災變。四、不定期或數年一次之重大政事。」
解釋上特別預算的編列是使行政院在遇有「緊急、特別、重大事故」或「為因應不定期、數年一次之重大政事」時，得在符合相關法律規範下，提出預算案以因應重大事件。如購買戰機、因應新型冠狀病毒大流行，以及國家重大發展需要之數年期基礎建設計畫等。而其中較具爭議的前瞻基礎建設計畫，亦屬於得依預算法提出之情況。
特別預算的舉借，並非不受限制
原則上，特別預算受有「存量債限」（參照《公共債務法》第5條第1項第1款），以及「年度流量債限」（《公共債務法》第5條第7項）等限制，例外時，雖得以特別條例排除年度流量債限規範，但仍不得超過「特別條例施行期間」總預算及特別預算歲出總額合計數之15%（參照財政紀律法第14條第2項）。
簡言之，特別預算在執行期間內，並沒有排除《公債法》中每年平均占歳出15%的流量債限，及總體須低於GDP 40.6%的存量債限，故而，每年的平均舉債額度，仍受《公債法》的限制，僅是因應重大工程建設給予之彈性設計而已，並沒有排除法定之限制。
而以特別預算之方式提出，可以將特別事故或重大政事之預算執行單獨呈現，以便達到特別預算特別監督之利。且數據會說話，以中央政府長期債務比率來看，截至2023年7月底實際數來到27.2%，距法定債限的40.6%，還有一定之差距，台灣目前舉債之額度，不論是與我國法定上限，或與其他國家如新加坡（2021年163.89%）及日本（2021年221.32%）相比，皆屬於合理範圍，也被國際信評機構肯定。
2024債務還本，可望再創新高
依財政部國庫署公布之國債鐘顯示，2016年5月20號時，中央政府長期債務未償餘額5兆3988億元（未含短期債務，下同）。截至2023年8月18日止，長期債務未償餘額5兆8338億元。
由上面兩個統計數字可以得知，蔡政府執政7年多來，中央政府長期債務餘額實際淨增加數為4350億元，進一步將蔡政府與歷任首長的長期債務實際淨增加數相比（陳水扁前總統任內為1兆4923億元，馬英九前總統任內為1兆7344億元），便可清楚知道蔡政府在債務控管上並無不當之處，甚至可以說是近三任總統中，財政表現最穩健的一任總統，而馬英九前總統則是近三任中淨增加最多的一任。
由財政部統計資料庫「中央政府債務償還」的資料可知，蔡政府執政的2016年至2022年間，中央政府債務實質還本數達6700億。在2019年、2021年、2022年因為經濟發展優於預期，稅收實徵數高於預算數的情況下（2022年高達4950億），甚至能增加還本金額，並且在2024年中央政府總預算中，債務還本預算案編列高達1150億元的還本金額，是《公共債務法》修正以來的新高。
特別預算與總預算一樣，都須要依《公共債務法》及財政紀律法之規定，全數納入長期債務計算，受債務存量之限制，透過財政部所設置的「國債鐘」，隨時呈現國債的最新情況。因此，依審計部決算報告，從2017至2022年底，蔡政府任內特別預算實質舉借數約1兆936億元。此些債務之舉借如同前開所述，已顯示於國債鐘內，無法規避舉債上限，更遑論作假帳。
追根究底，在野黨所指控的內容，都是一些公開透明且於法有據，甚至是上網點點按按就能找到的資訊，「作假帳」從頭到尾只是政治操作的語言，但是在野黨沒有注意到今天他們的矛頭，對準的不只是蔡政府的行政團隊而已，更多的是基層公務員。公務員是國家發展的重要根基，在野黨不應該使他們成為作秀的工具。
台灣是民主法治的國家，公務員若作假帳，需要面對刑事及行政責任，不只是飯碗不保，甚至會被抓去關，他們完全沒有必要賭上自己的人生為執政黨擦脂抹粉。在台灣民主化的過程中，公務員的公信力好不容易受到多數民眾的認同，不應該被輕易傷害，尤其是曾經取得行政權的任何一個政黨，別成為讓台灣向下沉淪的幫兇。
提醒在野黨別逾越政治操作的分際，最後傷害到的會是國家公務員的公正形象。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html