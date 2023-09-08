明年基本工資調升至月薪27470元、時薪183元——工資漲幅究竟該不該與GDP成長掛鉤？
我們想讓你知道的是
林伯豐「基本工資增幅不應超過GDP」的邏輯很奇怪，他想讓台灣的基本工資成長與GDP一樣慢，事實上，正是在台灣經濟放緩的時候，基本工資應該更快上調，以拉動國內消費和利潤，使經濟得以擴張。更何況GDP成長百分比並不是衡量經濟成長的最佳指標，更好的衡量標準是使用貨幣價值成長進行比較......
基本工資審議委員會召開會議，確認明年將基本工資從現行的每月26400元提高到27470元，時薪則跳漲至183元。會前，三三企業交流會理事長林伯豐說，由於台灣GDP預計成長1.72%，基本工資增幅不應超過2%。在本文中，我們將探討基本工資成長是否應與GDP成長掛鉤，以及百分比成長是否是比較成長的好方法。
林伯豐的邏輯很奇怪。根據歐洲央行的說法，家庭消費支出是經濟成長的驅動力，而家庭收入（如工資）是家庭消費支出的關鍵驅動力。因此，現實情況是，基本工資成長的速度決定了經濟成長的速度。如下圖所示，台灣在1997年經濟危機後大約十年內停止了基本工資的成長，導致台灣的人均GDP成長也更加緩慢。
如果按照林伯豐的邏輯，讓基本工資的成長速度與經濟成長的速度一樣慢，應該會奇蹟般地讓經濟成長得更快。但這並沒有發生。相反，事實是，由於台灣的基本工資沒有成長，其經濟也無法成長得更快。只有當台灣的基本工資開始成長時，台灣的經濟才開始加速成長。
台灣的例子尤其值得借鑒，因為基本工資長期滯後不成長，讓我們看到這如何導致經濟停滯，需要提高基本工資才能讓GDP成長再次恢復。同樣的情況也出現在其他長期停止提高基本工資的國家中，例如捷克共和國從2007年到2013年連續7年沒有提高基本工資，直到再次開始提高基本工資後，其經濟成長才有所回升。
因此，林伯豐的邏輯很奇怪，他想讓台灣的基本工資成長與GDP一樣慢。實際上，林伯豐的是減緩台灣的經濟成長。相反，正是在台灣經濟放緩的時候，基本工資應該更快上調，以拉動國內消費和利潤，使經濟得以擴張。因此，林伯豐的邏輯沒有數據依據。
林伯豐還表示，基本工資應按照與GDP相似的百分比水平提高。然而，成長百分比實際上並不是衡量經濟成長的最佳指標，因為我們還需要看衡量百分比變化的基數。例如，如果台灣和德國的人均GDP都成長了10000元，但由於台灣的人均GDP較低，其成長率將高於德國，儘管兩國的價值成長率相同。
因此，更好的衡量標準是使用貨幣價值成長進行比較。下面，我們看看使用百分比成長與使用美元成長來比較台灣經濟成長與其他國家的經濟成長有何不同。
如下圖所示，從成長百分比來看，過去40年的大部分時間裡，台灣和韓國的人均GDP成長速度快於澳洲和紐西蘭。但這是否意味著台灣的經濟成長速度快於澳洲和紐西蘭呢？
然而，當我們以美元價值成長進行比較時，我們發現在20世紀80年代中期至90年代中期，台灣和韓國的人均GDP成長僅與澳洲和紐西蘭持平，甚至在某些年份更加緩慢（見下左圖）。台灣和韓國的成長速度並沒有更快。
然後，從2000年代中期開始，以美元價值計算，台灣的人均GDP成長實際上開始比澳洲、紐西蘭和韓國還要慢（見上圖右）。相反，韓國的成長速度開始與澳洲和紐西蘭一樣快。
當使用百分比成長時，我們在上面看到台灣的成長速度與其他國家一樣快，但當使用美元價值成長進行比較時，我們可以更清楚地看到台灣在過去二十年中的成長速度實際上要慢得多。因此，用成長百分比來比較經濟成長是有缺陷的，因為它造成了一種錯覺，即台灣的成長速度更快，甚至與其他發達國家一樣快。
為了更好地理解這個現象，我們還可以將台灣與其他國家進行比較，也可以看到同樣的情況。過去四十年，以成長百分比來衡量，台灣和韓國的人均GDP成長速度與馬來西亞和泰國一樣快。
然而，就美元價值成長而言，從20世紀80年代到2000年代初，台灣的人均GDP成長速度實際上超過了馬來西亞和泰國，也超過了中國（見下左圖）。但從2000年代中期開始，台灣的美元價值成長開始放緩，而其他國家的成長速度開始加快，導致台灣的成長速度與馬來西亞、泰國和中國一樣慢（見下圖右）。
值得注意的是，2000年代之前，中國的成長速度甚至比馬來西亞和泰國還要慢，但在過去二十年裡，中國的成長速度卻與它們一樣快。
相反，從 1970年代到 80年代初，韓國的美元價值成長與馬來西亞一樣緩慢（下左圖）。然而，從20世紀80年代中期開始，韓國的人均GDP成長速度反而遠高於馬來西亞（右圖）。
比較成長百分比時，這些國家的成長率相似。但如果以美元價值成長來比較，我們可以更清楚地看到台灣經濟放緩或落後，而韓國經濟擴張得更快。
上面的條形圖描繪了美元價值的年度成長，因此無法輕易觀察到長期趨勢。下面，我們使用7年滾動平均值來繪製美元價值成長圖，以更好地說明長期趨勢。折線圖也用於更清晰地進行各國之間的比較。
據此，我們可以看到，從20世紀80年代中期到90年代中期，台灣以美元計算的人均GDP曾一度與澳洲、紐西蘭和韓國處於同一水平（看上圖中它們的線是如何處於同一水平的）。然而，自2000年代以來，其他國家的成長速度更快，而台灣的成長速度卻更慢，甚至停滯。
澳洲成長最快（如深綠線所示），其次是紐西蘭（淺綠線），然後是韓國（藍線）。台灣成長最慢（紅線）。
比較長期的美元價值成長，它清楚地說明了台灣經濟實際上成長的速度有多慢。
Tags：
全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
我們想讓你知道的是
過去的五到十年間，有著許多的投資機會，但該如何提前抓住未來十年的機會，就讓擁有豐富經驗的安誼金融分享給你聽。
- 收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜https://apple.co/3r0r88u
- Spotify ｜ https://spoti.fi/484HQVc
- KKBOX｜https://kkbox.fm/Qy04bN
- firstory｜ https://open.firstory.me/story/cllx133e1006d01wg1axw823b
- Google Podcast ｜ https://bit.ly/47Wfah8
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/side-chat/ft-9?in_playlist=side-chat
過去的五到十年間，全球有許多的投資機會乘勢而起，像是互聯網、共享經濟，甚至是到近期的AI熱。這些機會都不是突然地從天而降，但一般投資人及企業往往缺乏了那個「早知道」的洞見，而讓機會從手中溜走。
究竟在專業的資產管理公司及經理人眼中，如何提前卡位，在砂礫中找到黃金；在茫茫林木中，尋找到那些影響下個世代的獨角獸呢？塞掐Side Chat邀請到安誼金融的聯合創辦人暨首席投資總裁林彥君（Angie Lin）以及商益總編輯李柏鋒，從不同的角度聊聊如何在投資市場中，找到生存之道。
安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資，投資區域以亞洲與美國為主，「我們以科技為出發點，結合特定領域，像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等，找出那些受惠於科技進步，產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。
安誼金融在亞洲地區曾投資許多新經濟的企業，近年更跨入美國市場，除了鎖定熟悉的科技領域，也投入具發展潛力的NextGen產業（太空科技、AI），以及其他消費性產業、醫療產業。
以安誼金融橫跨亞洲與美國的經驗為例，林彥君進一步從三大面向分享其獨特的投資觀點。首先是市場，美國和亞洲有著許多獨特的市場優勢，像是創作能量、市場機制、資本市場的胃納量等， 自然就容易吸引到投資人資金的進駐。在挑選公司上，最好是挑選未來有想像空間的好公司，「一間公司未來的想像空間有多大，象徵著未來可能具有多大的市場。」林彥君表示。
最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。