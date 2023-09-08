明年基本工資調升至月薪27470元、時薪183元——工資漲幅究竟該不該與GDP成長掛鉤？

基本工資審議委員會召開會議，確認明年將基本工資從現行的每月26400元提高到27470元，時薪則跳漲至183元。會前，三三企業交流會理事長林伯豐說，由於台灣GDP預計成長1.72%，基本工資增幅不應超過2%。在本文中，我們將探討基本工資成長是否應與GDP成長掛鉤，以及百分比成長是否是比較成長的好方法。

林伯豐的邏輯很奇怪。根據歐洲央行的說法，家庭消費支出是經濟成長的驅動力，而家庭收入（如工資）是家庭消費支出的關鍵驅動力。因此，現實情況是，基本工資成長的速度決定了經濟成長的速度。如下圖所示，台灣在1997年經濟危機後大約十年內停止了基本工資的成長，導致台灣的人均GDP成長也更加緩慢。

作者製作提供 數據來源：人均GDP、基本工資。注：本圖表顯示了的升幅，並使用7年滾動平均值來說明長期趨勢

如果按照林伯豐的邏輯，讓基本工資的成長速度與經濟成長的速度一樣慢，應該會奇蹟般地讓經濟成長得更快。但這並沒有發生。相反，事實是，由於台灣的基本工資沒有成長，其經濟也無法成長得更快。只有當台灣的基本工資開始成長時，台灣的經濟才開始加速成長。

台灣的例子尤其值得借鑒，因為基本工資長期滯後不成長，讓我們看到這如何導致經濟停滯，需要提高基本工資才能讓GDP成長再次恢復。同樣的情況也出現在其他長期停止提高基本工資的國家中，例如捷克共和國從2007年到2013年連續7年沒有提高基本工資，直到再次開始提高基本工資後，其經濟成長才有所回升。

因此，林伯豐的邏輯很奇怪，他想讓台灣的基本工資成長與GDP一樣慢。實際上，林伯豐的是減緩台灣的經濟成長。相反，正是在台灣經濟放緩的時候，基本工資應該更快上調，以拉動國內消費和利潤，使經濟得以擴張。因此，林伯豐的邏輯沒有數據依據。

林伯豐還表示，基本工資應按照與GDP相似的百分比水平提高。然而，成長百分比實際上並不是衡量經濟成長的最佳指標，因為我們還需要看衡量百分比變化的基數。例如，如果台灣和德國的人均GDP都成長了10000元，但由於台灣的人均GDP較低，其成長率將高於德國，儘管兩國的價值成長率相同。

因此，更好的衡量標準是使用貨幣價值成長進行比較。下面，我們看看使用百分比成長與使用美元成長來比較台灣經濟成長與其他國家的經濟成長有何不同。

如下圖所示，從成長百分比來看，過去40年的大部分時間裡，台灣和韓國的人均GDP成長速度快於澳洲和紐西蘭。但這是否意味著台灣的經濟成長速度快於澳洲和紐西蘭呢？

作者製作提供 數據來源：國際貨幣基金組織

然而，當我們以美元價值成長進行比較時，我們發現在20世紀80年代中期至90年代中期，台灣和韓國的人均GDP成長僅與澳洲和紐西蘭持平，甚至在某些年份更加緩慢（見下左圖）。台灣和韓國的成長速度並沒有更快。

作者製作提供 數據來源：台灣、其他國家。注：人均GDP是用各國GDP數據除以人口得出的，並進一步除以12以說明按月計算的數據

然後，從2000年代中期開始，以美元價值計算，台灣的人均GDP成長實際上開始比澳洲、紐西蘭和韓國還要慢（見上圖右）。相反，韓國的成長速度開始與澳洲和紐西蘭一樣快。

當使用百分比成長時，我們在上面看到台灣的成長速度與其他國家一樣快，但當使用美元價值成長進行比較時，我們可以更清楚地看到台灣在過去二十年中的成長速度實際上要慢得多。因此，用成長百分比來比較經濟成長是有缺陷的，因為它造成了一種錯覺，即台灣的成長速度更快，甚至與其他發達國家一樣快。

為了更好地理解這個現象，我們還可以將台灣與其他國家進行比較，也可以看到同樣的情況。過去四十年，以成長百分比來衡量，台灣和韓國的人均GDP成長速度與馬來西亞和泰國一樣快。

作者製作提供

然而，就美元價值成長而言，從20世紀80年代到2000年代初，台灣的人均GDP成長速度實際上超過了馬來西亞和泰國，也超過了中國（見下左圖）。但從2000年代中期開始，台灣的美元價值成長開始放緩，而其他國家的成長速度開始加快，導致台灣的成長速度與馬來西亞、泰國和中國一樣慢（見下圖右）。

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值得注意的是，2000年代之前，中國的成長速度甚至比馬來西亞和泰國還要慢，但在過去二十年裡，中國的成長速度卻與它們一樣快。

相反，從 1970年代到 80年代初，韓國的美元價值成長與馬來西亞一樣緩慢（下左圖）。然而，從20世紀80年代中期開始，韓國的人均GDP成長速度反而遠高於馬來西亞（右圖）。

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比較成長百分比時，這些國家的成長率相似。但如果以美元價值成長來比較，我們可以更清楚地看到台灣經濟放緩或落後，而韓國經濟擴張得更快。

上面的條形圖描繪了美元價值的年度成長，因此無法輕易觀察到長期趨勢。下面，我們使用7年滾動平均值來繪製美元價值成長圖，以更好地說明長期趨勢。折線圖也用於更清晰地進行各國之間的比較。

作者製作提供 注1：本文中的圖表在相關情況下繪製了截至2019年的數據，以突出顯示因Covid-19新冠肺炎疫情而造成經濟中斷之前的總體趨勢。注2：澳洲的數據繪製截至2015年，以便於與其他國家進行比較。

據此，我們可以看到，從20世紀80年代中期到90年代中期，台灣以美元計算的人均GDP曾一度與澳洲、紐西蘭和韓國處於同一水平（看上圖中它們的線是如何處於同一水平的）。然而，自2000年代以來，其他國家的成長速度更快，而台灣的成長速度卻更慢，甚至停滯。

澳洲成長最快（如深綠線所示），其次是紐西蘭（淺綠線），然後是韓國（藍線）。台灣成長最慢（紅線）。

比較長期的美元價值成長，它清楚地說明了台灣經濟實際上成長的速度有多慢。