突破美國技術封鎖？華為新機Mate60用7奈米晶片引熱議，專家：已達技術極限
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楊瑞臨說，中國已經具備製造7奈米晶片技術，包括試劑、封裝。若華為新手機短期內的銷量不錯，這將對高通、聯發科在中國手機晶片市場的銷售造成一定的影響。華為新手機若外銷，可能取得蘋果、三星手機的一部分市場份額。不過，楊瑞臨說這些只是短期影響，未來1、2年，中國的晶片製造已無法提升。
華為低調發售新機，外界熱議是否突破美國技術封鎖
（中央社）沒有事先的宣傳、沒有事先安排的記者會，華為Mate60系列手機在中國手機市場引發熱議。最為關注的是，它是否突破了美國技術「卡脖子」封鎖，成為一款真正能使用上的5G手機。
近期，中國華為門市擠滿前來取Mate60、Mate60 Pro這兩款12GB+512GB手機的人潮。兩款手機的售價分別為人民幣5999與6999元（約新台幣2萬4至2萬8）。
據一名北京華為銷售人員告訴《中央社》，這叫做「先鋒計畫」，只先發售這一規格的產品，連名列上的功能都只是部分公布，真正這一款手機的完整功能，包含晶片技術、是否能使用上或媲美5G，要等到9月中旬的記者會才會公布。
至於Mate60、Mate60 Pro的進階款12GB+1TB，這位銷售說，估計也要等到記者會後才能夠預定購買，甚至是否有Mate60 Pro+的進階手機，「值得等記者發布會時看看有沒有」。
在新款的這部手機上，沒有顯示支援的網路為5G，甚至連4G都未有顯示，並且要等待記者會發布後，軟體將會進行進一步更新，才能體驗到功能完備的Mate60系列機。
這一款華為手機在中國爆紅，可能與它的銷售時機有關。在中國網路上出現了一個段子，「美國商務部長來了，華為Mate60攜麒麟芯片回歸」，並將之與12年前時任美國國防部長蓋茨到訪中國時，恰逢中國的「殲-20」首飛做個比擬。
將上述兩者作為比擬，與中國的「愛國」風潮有關。美國前總統川普（Donald Trump）對華為實施一連串禁令，美中科技戰開打至今未能休戰，再加上「孟晚舟事件」，更令華為與中國的「愛國主義」有一種分割不開的關係。
標示著中國民眾對華為支持的口號「遙遙領先」，上週末登中國網路平台微博的熱搜榜，為的是「預先慶祝」Mate60突破科技卡關，成為國產化最高的高端化手機。
網上的影片顯示，中國的年輕的消費者說，「因為我之前是用蘋果，這次想要用華為」、「想要支持國產」，以及期待這支手機「它是一台很合格的一個高端手機來的，期待它的國產化率能做到更高，就能實現完全自主國產化以及知識產權自主化。」
「21年被卡脖子，是最為低盪的時期；22年還好；今年是輕舟已過萬重山」，這名銷售這樣告訴記者。
華為新機Mate60用7奈米晶片引熱議，專家：已達技術極限
（中央社）中國華為新推出的Mate60系列手機引發外界對中國手機晶片是否突破美國科技封鎖的猜測。《自由亞洲電台》報導，台灣晶片專家指出，華為採用國產7奈米晶片已達到其技術極限，並指對手機市場影響不超過2年。
《自由亞洲電台》援引日經亞洲7月底的消息人士指出，中芯國際將採用7奈米工藝為華為製造晶片，這是中國最先進的水平，並指這與蘋果公司2018年推出的iPhone晶片所使用的工藝相當。
報導指出，台灣工研院產科國際所研究總監楊瑞臨受訪時說，他對中國能生產7奈米晶片，並不感到奇怪。
楊瑞臨表示，外界對究竟哪家公司幫華為包裝麒麟晶片眾說紛紜，但他認為極可能就是上海的中芯國際。
他指出：「這顆晶片，我認為是用所謂的艾斯摩爾（ASML）所謂的深紫外光生產出來的，因為中國現在買不到極紫外光EUV，深紫外光目前市場上，應該可以做到7奈米晶片，中芯集團作出晶片，再有江蘇長電集團做封裝。」
楊瑞臨說，中國已經具備製造7奈米晶片技術，包括試劑、封裝。若華為新手機短期內的銷量不錯，這將對高通、聯發科在中國手機晶片市場的銷售造成一定的影響。華為新手機若外銷，可能取得蘋果、三星手機的一部分市場份額。
不過，楊瑞臨說這些只是短期影響，未來1、2年，中國的晶片製造已無法提升。
他指出，「我認為，長期來說，中國的半導體產業還是受到美國的禁令，其實它很難繼續發展下去，中國的半導體產業自主性，最多大概到7奈米為止。」
楊瑞臨表示，再過1、2年，無論是高通、聯發科，蘋果，還是三星手機晶片都有5奈米或3奈米晶片，中國想在7奈米晶片基礎上做出跨越，難如登天。
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
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後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。