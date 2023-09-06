突破美國技術封鎖？華為新機Mate60用7奈米晶片引熱議，專家：已達技術極限

華為低調發售新機，外界熱議是否突破美國技術封鎖

（中央社）沒有事先的宣傳、沒有事先安排的記者會，華為Mate60系列手機在中國手機市場引發熱議。最為關注的是，它是否突破了美國技術「卡脖子」封鎖，成為一款真正能使用上的5G手機。

近期，中國華為門市擠滿前來取Mate60、Mate60 Pro這兩款12GB+512GB手機的人潮。兩款手機的售價分別為人民幣5999與6999元（約新台幣2萬4至2萬8）。

據一名北京華為銷售人員告訴《中央社》，這叫做「先鋒計畫」，只先發售這一規格的產品，連名列上的功能都只是部分公布，真正這一款手機的完整功能，包含晶片技術、是否能使用上或媲美5G，要等到9月中旬的記者會才會公布。

至於Mate60、Mate60 Pro的進階款12GB+1TB，這位銷售說，估計也要等到記者會後才能夠預定購買，甚至是否有Mate60 Pro+的進階手機，「值得等記者發布會時看看有沒有」。

在新款的這部手機上，沒有顯示支援的網路為5G，甚至連4G都未有顯示，並且要等待記者會發布後，軟體將會進行進一步更新，才能體驗到功能完備的Mate60系列機。

這一款華為手機在中國爆紅，可能與它的銷售時機有關。在中國網路上出現了一個段子，「美國商務部長來了，華為Mate60攜麒麟芯片回歸」，並將之與12年前時任美國國防部長蓋茨到訪中國時，恰逢中國的「殲-20」首飛做個比擬。

將上述兩者作為比擬，與中國的「愛國」風潮有關。美國前總統川普（Donald Trump）對華為實施一連串禁令，美中科技戰開打至今未能休戰，再加上「孟晚舟事件」，更令華為與中國的「愛國主義」有一種分割不開的關係。

標示著中國民眾對華為支持的口號「遙遙領先」，上週末登中國網路平台微博的熱搜榜，為的是「預先慶祝」Mate60突破科技卡關，成為國產化最高的高端化手機。

網上的影片顯示，中國的年輕的消費者說，「因為我之前是用蘋果，這次想要用華為」、「想要支持國產」，以及期待這支手機「它是一台很合格的一個高端手機來的，期待它的國產化率能做到更高，就能實現完全自主國產化以及知識產權自主化。」

「21年被卡脖子，是最為低盪的時期；22年還好；今年是輕舟已過萬重山」，這名銷售這樣告訴記者。

Photo Credit: 中央社 中國高端手機品牌華為8月底發售Mate60系列新機， 引起中國民眾搶購與熱議，最受關注在於是否突破美 國科技封鎖。圖為北京一家華為門市張貼的Mate60廣 告。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年9月5日

華為新機Mate60用7奈米晶片引熱議，專家：已達技術極限

（中央社）中國華為新推出的Mate60系列手機引發外界對中國手機晶片是否突破美國科技封鎖的猜測。《自由亞洲電台》報導，台灣晶片專家指出，華為採用國產7奈米晶片已達到其技術極限，並指對手機市場影響不超過2年。

《自由亞洲電台》援引日經亞洲7月底的消息人士指出，中芯國際將採用7奈米工藝為華為製造晶片，這是中國最先進的水平，並指這與蘋果公司2018年推出的iPhone晶片所使用的工藝相當。

報導指出，台灣工研院產科國際所研究總監楊瑞臨受訪時說，他對中國能生產7奈米晶片，並不感到奇怪。

楊瑞臨表示，外界對究竟哪家公司幫華為包裝麒麟晶片眾說紛紜，但他認為極可能就是上海的中芯國際。

他指出：「這顆晶片，我認為是用所謂的艾斯摩爾（ASML）所謂的深紫外光生產出來的，因為中國現在買不到極紫外光EUV，深紫外光目前市場上，應該可以做到7奈米晶片，中芯集團作出晶片，再有江蘇長電集團做封裝。」

楊瑞臨說，中國已經具備製造7奈米晶片技術，包括試劑、封裝。若華為新手機短期內的銷量不錯，這將對高通、聯發科在中國手機晶片市場的銷售造成一定的影響。華為新手機若外銷，可能取得蘋果、三星手機的一部分市場份額。

不過，楊瑞臨說這些只是短期影響，未來1、2年，中國的晶片製造已無法提升。

他指出，「我認為，長期來說，中國的半導體產業還是受到美國的禁令，其實它很難繼續發展下去，中國的半導體產業自主性，最多大概到7奈米為止。」

楊瑞臨表示，再過1、2年，無論是高通、聯發科，蘋果，還是三星手機晶片都有5奈米或3奈米晶片，中國想在7奈米晶片基礎上做出跨越，難如登天。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺