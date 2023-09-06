這波非洲政變風潮不只伴隨反法情緒，背後還有趁虛而入的俄羅斯勢力
我們想讓你知道的是
非洲許多國家都深受極端伊斯蘭勢力所影響、滲透。美國、法國和部分法國歐盟盟友多年來打擊這些極端勢力的努力，現在卻因為這些盟友接連出現政變而出現變數。趁虛而入的俄羅斯勢力往往更為殘酷，在內戰中造成更多武裝人員和平民的傷亡。
文：趙君朔
8月30日非洲產油國加彭發生政變，原因是軍方對8月26日舉行的總統大選結果的公正性感到不滿（在投票的當天的確發生了斷網和開票延誤等詭異現象）。而這場政變距離上一次在尼日所發生的政變才一個多月，更是從2021開始在非洲發生的第七場政變。
非洲政變多為法國前殖民地
這些政變牽涉到的不光是最高政治權力的轉移，與該國的制度遭到破壞，該國的外交政策也會同步受到嚴重影響。例如尼日8月26日軍政府便把法國大使訂為不受歡迎的人物，要求他馬上離境。但法國外長Catherine Colonna在上周日接受法國《世界報》專訪時，明確指出不會接受此不合法要求，會確保法國大使能應對來自軍政府的壓力。
而在尼日發生的外交危機也有前例可循，今年1月布吉納法索由去年10月二度發動政變的軍政府，要求境內負有反恐任務的400名法國特種部隊離境。再之前是2022年2月法國宣布撤出該國境內的2400名法國部隊（還有其他數百名歐洲盟邦的部隊），當時法國總統馬克宏決定，將對抗非洲極端伊斯蘭勢力的重心從馬利轉移到尼日。
但不幸地連尼日也發生政變，因此法國外長在前述的《世界報》專訪中承認和尼日政府共同進行的反恐任務無法確保能繼續推進。因為當地的法國軍隊已無法和尼日軍隊聯合行動。
除了這四個非洲國家外，自2020起還有西非的幾內亞、中非的查德和東北部的蘇丹同樣發生政變，這可是說一種回歸過去的不幸現象。
根據研究全世界政變的權威政治學者，肯塔基大學的Jonathan Powell和Clayton Thyne兩位所建構的資料庫：從1960－2000，每個十年中嘗試發動或是成功政變的平均次數是40次。到了2000－2010成功或不成功的政變數降低到22次，下一個十年又降到17次，但在這個十年目前已經發生了14場無論成功與否的政變。
而更進一步來看這兩位學者的資料庫，從1990年至今，在非洲所成功發動的40場政變中，有24次是發生在法語系的國家。如果看從2010年至今，則是24場成功的政變中有16次是發生在法語系國家，也就是在前法國殖民地發生成功政變的機率是特別的高，這背後有什麼共同的因素在作祟嗎？
政變原因不同，但反法情緒同一
從目前的國際政治情勢來看，在非洲的情況很容易被看成是俄羅斯的勢力作祟所導致的。但其實這些發生政變的法語或非法語系國家各自的情況差異甚大，具體發生政變的原因也不同。
例如在尼日發動政變的Omar Tchiani是尼日前任總統的親信，在剛被罷黜的現任總統Mohamed Bazoum上任時，軍方便試圖推翻它但沒有成功。而在長期穩定、相對富裕（該國的人均GDP達到10000美元出頭，是全非洲第四）的中非產油國加彭，則是軍方不滿上周的總統大選結果的公正性，而決定起事推翻掌控加彭50多年的Bongo家族。
另一個前法屬殖民地查德在2021年的情況，是總統Idriss Deby前往北方和叛軍作戰時不幸中彈身亡，但權力並未按照憲法移交給國會議長，而是讓兒子Mahamet Deby解散政府與國會，成立軍事委員會來統治國家。
再參考2020年代七場政變唯一一場不在法語系國家蘇丹的情況，蘇丹在2021年的政變是19年政變後成立的過渡政府中文人和軍方成員不合所引發的。因此若就具體的導火線來看，各國情況都不相同。
但另一方面，在6個發生政變的法語系國家中，馬利、布吉納法索、查德和尼日都面臨嚴重的激進伊斯蘭恐怖主義的危險，因此為了協助這些國家和這些叛亂勢力對抗，法國都和這些國家有軍事合作。但對抗這些叛亂勢力的進展緩慢，加上疫情帶來的經濟衝擊，讓這些國家的軍人對現任的政府效能感到不滿。因此在分別出現對自己有利的情勢時，趁機起事終結民選政府的正常運作。
而其中馬利、布吉納法索和尼日在政變發生後，湧上街頭支持政變的民眾都展現強烈的反法情緒，不但喊出要法國滾蛋的口號，還在法國大使館外進行抗議與破壞。也就是說法國和前殖民地依然密切的合作關係，變成了當地政治混亂的代罪羔羊。經濟上的落後也怪罪到法國對其長年的經濟剝削，這是貫穿這些政變背後的共同大環境因素。
政變聲中看出瓦格納傭兵身影
當然最耐人尋味的，就是在上一段提到的這三個國家不但出現強烈的反法情緒，同時還有不少民眾拿著俄羅斯國旗表達親俄的主張。這就是讓人很難不想到是否有普亭的非正式武裝組織－瓦格納傭兵團－在背後煽動。
的確在尼日的政變發生前，總統Bezoume就多次強硬地鎮壓國內抗議法軍入駐而越來越多的反法示威。連不為伊斯蘭極端勢力所苦的加彭，《華盛頓郵報》都引用一位在當地工作的民意調查專家的看法，指出反法國的情緒在民間相當濃烈。
而前面提到要求法軍離境的馬利和布吉納法索，都轉向和俄羅斯進行軍事合作，在馬利應該大約有1000名瓦格納傭兵團進駐。而布吉納法索雖然今年4月時否認將聘請瓦格納傭兵團進駐該國，但不否認有計畫聘請俄羅斯的軍事顧問前來提供指導。此外一個由國防部副部長Yevkurov率領的俄羅斯代表團，剛剛在8月31日造訪該國，而雙方會談的重點便是軍事合作。
Tags：
珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
我們想讓你知道的是
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
珍煮丹在人員流動率高、客流量變化高、市場競爭高的「三高」挑戰中穩紮穩打，得益於其對產品與服務品質的重視，如此堅持的精神也體現在企業管理上。為了同時兼顧流程細節與工作效率，珍煮丹選擇NUEIP nuHRM人資系統，實現了企業內部人事庶務的高效自動化管理。韓曉萱主任笑道：「我以前花好幾天才能完成的工作，現在按個鍵就可以搞定，同時還提高了工作品質。如果可以自動化，何必人工作業？」
員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
NUEIP化解管理壓力，成珍煮丹擴點招募的有力支持
珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
本文章內容由「人易科技」提供