這波非洲政變風潮不只伴隨反法情緒，背後還有趁虛而入的俄羅斯勢力

文：趙君朔

8月30日非洲產油國加彭發生政變，原因是軍方對8月26日舉行的總統大選結果的公正性感到不滿（在投票的當天的確發生了斷網和開票延誤等詭異現象）。而這場政變距離上一次在尼日所發生的政變才一個多月，更是從2021開始在非洲發生的第七場政變。

非洲政變多為法國前殖民地

這些政變牽涉到的不光是最高政治權力的轉移，與該國的制度遭到破壞，該國的外交政策也會同步受到嚴重影響。例如尼日8月26日軍政府便把法國大使訂為不受歡迎的人物，要求他馬上離境。但法國外長Catherine Colonna在上周日接受法國《世界報》專訪時，明確指出不會接受此不合法要求，會確保法國大使能應對來自軍政府的壓力。

而在尼日發生的外交危機也有前例可循，今年1月布吉納法索由去年10月二度發動政變的軍政府，要求境內負有反恐任務的400名法國特種部隊離境。再之前是2022年2月法國宣布撤出該國境內的2400名法國部隊（還有其他數百名歐洲盟邦的部隊），當時法國總統馬克宏決定，將對抗非洲極端伊斯蘭勢力的重心從馬利轉移到尼日。

但不幸地連尼日也發生政變，因此法國外長在前述的《世界報》專訪中承認和尼日政府共同進行的反恐任務無法確保能繼續推進。因為當地的法國軍隊已無法和尼日軍隊聯合行動。

除了這四個非洲國家外，自2020起還有西非的幾內亞、中非的查德和東北部的蘇丹同樣發生政變，這可是說一種回歸過去的不幸現象。

根據研究全世界政變的權威政治學者，肯塔基大學的Jonathan Powell和Clayton Thyne兩位所建構的資料庫：從1960－2000，每個十年中嘗試發動或是成功政變的平均次數是40次。到了2000－2010成功或不成功的政變數降低到22次，下一個十年又降到17次，但在這個十年目前已經發生了14場無論成功與否的政變。

而更進一步來看這兩位學者的資料庫，從1990年至今，在非洲所成功發動的40場政變中，有24次是發生在法語系的國家。如果看從2010年至今，則是24場成功的政變中有16次是發生在法語系國家，也就是在前法國殖民地發生成功政變的機率是特別的高，這背後有什麼共同的因素在作祟嗎？

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政變原因不同，但反法情緒同一

從目前的國際政治情勢來看，在非洲的情況很容易被看成是俄羅斯的勢力作祟所導致的。但其實這些發生政變的法語或非法語系國家各自的情況差異甚大，具體發生政變的原因也不同。

例如在尼日發動政變的Omar Tchiani是尼日前任總統的親信，在剛被罷黜的現任總統Mohamed Bazoum上任時，軍方便試圖推翻它但沒有成功。而在長期穩定、相對富裕（該國的人均GDP達到10000美元出頭，是全非洲第四）的中非產油國加彭，則是軍方不滿上周的總統大選結果的公正性，而決定起事推翻掌控加彭50多年的Bongo家族。

另一個前法屬殖民地查德在2021年的情況，是總統Idriss Deby前往北方和叛軍作戰時不幸中彈身亡，但權力並未按照憲法移交給國會議長，而是讓兒子Mahamet Deby解散政府與國會，成立軍事委員會來統治國家。

再參考2020年代七場政變唯一一場不在法語系國家蘇丹的情況，蘇丹在2021年的政變是19年政變後成立的過渡政府中文人和軍方成員不合所引發的。因此若就具體的導火線來看，各國情況都不相同。

但另一方面，在6個發生政變的法語系國家中，馬利、布吉納法索、查德和尼日都面臨嚴重的激進伊斯蘭恐怖主義的危險，因此為了協助這些國家和這些叛亂勢力對抗，法國都和這些國家有軍事合作。但對抗這些叛亂勢力的進展緩慢，加上疫情帶來的經濟衝擊，讓這些國家的軍人對現任的政府效能感到不滿。因此在分別出現對自己有利的情勢時，趁機起事終結民選政府的正常運作。

而其中馬利、布吉納法索和尼日在政變發生後，湧上街頭支持政變的民眾都展現強烈的反法情緒，不但喊出要法國滾蛋的口號，還在法國大使館外進行抗議與破壞。也就是說法國和前殖民地依然密切的合作關係，變成了當地政治混亂的代罪羔羊。經濟上的落後也怪罪到法國對其長年的經濟剝削，這是貫穿這些政變背後的共同大環境因素。

政變聲中看出瓦格納傭兵身影

當然最耐人尋味的，就是在上一段提到的這三個國家不但出現強烈的反法情緒，同時還有不少民眾拿著俄羅斯國旗表達親俄的主張。這就是讓人很難不想到是否有普亭的非正式武裝組織－瓦格納傭兵團－在背後煽動。

的確在尼日的政變發生前，總統Bezoume就多次強硬地鎮壓國內抗議法軍入駐而越來越多的反法示威。連不為伊斯蘭極端勢力所苦的加彭，《華盛頓郵報》都引用一位在當地工作的民意調查專家的看法，指出反法國的情緒在民間相當濃烈。

而前面提到要求法軍離境的馬利和布吉納法索，都轉向和俄羅斯進行軍事合作，在馬利應該大約有1000名瓦格納傭兵團進駐。而布吉納法索雖然今年4月時否認將聘請瓦格納傭兵團進駐該國，但不否認有計畫聘請俄羅斯的軍事顧問前來提供指導。此外一個由國防部副部長Yevkurov率領的俄羅斯代表團，剛剛在8月31日造訪該國，而雙方會談的重點便是軍事合作。