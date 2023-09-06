2023/09/06,
印太

OpenAI執行長阿特曼獲印尼「黃金簽證」：「我們正鋪開紅地毯，以換取他們為印尼提供的資源」

OpenAI執行長阿特曼獲印尼「黃金簽證」：「我們正鋪開紅地毯，以換取他們為印尼提供的資源」
美國OpenAI執行長阿特曼。Photo Credit：GettyImages

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黃金簽證是專為在印尼投資的富裕投資者而設計，若投資2500萬美元者就有資格獲得5年居留簽證，而投資5000萬美元者將有資格獲得10年居留簽證。目前尚不清楚阿特曼是否有在印尼的投資需求才獲頒此簽證，不過據媒體報導，這位OpenAI創辦人可能已在高層名單中名列前茅一段時間，印尼投資部長之前就點名稱阿特曼可能會在8月初獲得該國的黃金簽證。

就在印尼開始推廣「黃金簽證」（Golden Visa）之際，印尼當局宣布2019年底打造「ChatGPT」的美國人工智慧（AI）科技企業OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman），獲得了印尼頒發的第一張「黃金簽證」。

根據印尼移民局局長Silmy Karim發布的聲明，「黃金簽證」目的是為了支持國民經濟，除了投資者的類別，還有一類是專門針對具國際聲譽的知名人士，會由中央政府機構提出並推薦有資格獲黃金簽證的外國人名單。

聲明中也表示，作為OpenAI的首席執行長兼共同創辦人，奧特曼受到了全球的關注，阿特曼在今年6月也赴印尼分享人工智慧主題，印尼政府希望藉由黃金簽證，奧特曼能為印尼人工智慧的發展做出貢獻。

作為黃金簽證持有者，阿特曼將能享受諸多福利，例如機場快速通關、優先安檢、更長的居留許可等，此簽證持有人也不再需要前往移民辦公室獲得臨時居留許可（ITAS）；聲明中強調：「我們正在鋪開紅地毯，以換取他們為印尼提供的資源。」

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
雅加達城市的中心，矗立著Henk Ngantung和Edhi Sunarso的歡迎雕像。

根據《Gizmodo》報導，黃金簽證是專為在印尼投資的富裕投資者而設計，若投資2500萬美元（約新台幣7億9828萬7500元）者就有資格獲得5年居留簽證，而投資5000萬美元（約新台幣15億9659萬）者將有資格獲得10年居留簽證。

目前尚不清楚阿特曼是否有在印尼的投資需求才獲頒此簽證。據《CNBC Indonesia報導，這位OpenAI創辦人可能已在印尼高層名單中名列前茅一段時間，印尼投資部長之前就點名稱阿特曼可能會在8月初獲得該國的黃金簽證

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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