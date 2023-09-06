東協峰會雅加達開幕：印尼總統強調不做任何大國的代理人，緬甸議題仍缺乏共識
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在東協週二舉行的峰會開幕式上，印尼總統佐科威強調製定長期戰略的必要性，他說，「東協一致認為不做任何大國的代理人」。他還表示，「不要把我們的航船變成具有破壞性的競爭舞台」、「作為領導人，我們必須確保這艘船繼續前行。我們必須成為這艘船的船長，共同實現和平、穩定和繁榮。」
東南亞國家協會（ASEAN，簡稱東協）年度領袖峰會週二至週四（9月5日至7日）在印尼雅加達登場，預料將討論實現緬甸和平、南海爭議和美中在區域的角力等議題。
在東協週二舉行的峰會開幕式上，印尼總統佐科威（Joko Widodo）強調製定長期戰略的必要性，他說，「東協一致認為不做任何大國的代理人」。他還表示，「不要把我們的航船變成具有破壞性的競爭舞台」。
「作為領導人，我們必須確保這艘船繼續前行。我們必須成為這艘船的船長，共同實現和平、穩定和繁榮。」
馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）週二在演講時也表示同感，他說東協必須警惕，提防大國的「分裂 」行動。
東協各國外長周一（9月4日）先行召開會議。印尼外交部長馬爾蘇迪（Retno Marsudi）表示：「人民的目光都聚焦在我們身上，我們要證明東協仍然重要，能對區域和平、穩定與繁榮帶來貢獻。」
今年東協領袖峰會舉辦前不久，中國在8月底發布了新版的「十段線」標準地圖，範圍比「九段線」涵蓋更廣，除了納入中印邊境的主權爭議區，還包含與越南、菲律賓等國有主權爭議的南海諸島，以及台灣。
中國此舉引發多國抗議，中國外交部發言人汪文斌回應稱：「中方在南海問題上的立場是一貫、明確的。中方主管部門每年都會例行發佈各類型標準地圖……希望有關方面客觀理性看待。」
法新社提前取得本屆東協峰會公報的草案，內容顯示東協將對爭議海域的「填海造陸、活動、重大事件」表達憂慮，例如「升高緊張局勢、可能破壞區域和平穩定與繁榮」的行為。
美中的區域角力
本屆東協峰會，美中領袖皆未出席；美方由副總統賀錦麗（Kamala Harris）代表參加，中方則由總理李強與會。
東協峰會之後，印尼7日還將主辦東亞峰會（East Asia summit），賀錦麗、李強、俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也會參加。
美國國安顧問沙利文（ Jake Sullivan）8月下旬曾指出，賀錦麗將強調氣候變遷、海上安全等議題，並關注「維護、強化國際規則與區域常規」的努力。中國外交部發言人汪文斌則稱中方支持近期東亞的一系列會議，並重申「多邊主義」，「反對搞『小圈子』製造分裂、損害地區和平穩定」。
緊接著，二十國集團（G20）峰會9日將於印度新德里登場；中國國家主席習近平確定缺席，美國總統拜登對此表示「失望」。
美中爭奪印太影響力之際，拜登參加印度G20峰會之後，10日起將出訪越南；不過，他缺席東協會議引發了部分人士不滿。白宮國安會發言人柯比（John Kirby）駁斥了拜登「冷落」東協的說法。「從本屆（美國）政府所做的一切紀錄看來，不可能就這樣說我們一走了之。」柯比補充道，拜登去年5月曾在華府主辦東協領導人特別峰會。
東協將如何處理緬甸問題？
緬甸軍方2021年發動政變推翻民選政府，東協長期以來遭批沒有實際約束作為，且成員國對緬甸的立場仍有分歧。根據法新社取得的東協峰會公報草案，其中關於緬甸的部分仍然空白，顯示各方仍缺乏共識。
馬來西亞太平洋研究中心（Pacific Research Center）學者胡逸山（Oh Ei Sun）認為：「若缺乏強而有力、直接的干預，坦白說東協在協助解決危機方面，幾乎無能為力。」
印尼希望緬甸軍政府實施2年前達成的5點計劃，終結暴力並恢復談判；然而，由於緬甸軍政府無視國際批評、拒絕與反對派接觸，印尼這一努力尚無結果。
泰國曾分別與緬甸軍政府以及遭推翻的民主派領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）會談，此一單方面之舉被認為加深了東協內部分歧。另一方面，緬甸軍政府目前被禁止參加東協高層級會議，但有東南亞外交官告訴法新社，部分國家正推動讓緬甸軍方重新受邀與會。
本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：東盟峰會：印尼總統強調不做任何大國的代理人
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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