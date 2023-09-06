東協峰會雅加達開幕：印尼總統強調不做任何大國的代理人，緬甸議題仍缺乏共識

東南亞國家協會（ASEAN，簡稱東協）年度領袖峰會週二至週四（9月5日至7日）在印尼雅加達登場，預料將討論實現緬甸和平、南海爭議和美中在區域的角力等議題。

在東協週二舉行的峰會開幕式上，印尼總統佐科威（Joko Widodo）強調製定長期戰略的必要性，他說，「東協一致認為不做任何大國的代理人」。他還表示，「不要把我們的航船變成具有破壞性的競爭舞台」。

「作為領導人，我們必須確保這艘船繼續前行。我們必須成為這艘船的船長，共同實現和平、穩定和繁榮。」

馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）週二在演講時也表示同感，他說東協必須警惕，提防大國的「分裂 」行動。

東協各國外長周一（9月4日）先行召開會議。印尼外交部長馬爾蘇迪（Retno Marsudi）表示：「人民的目光都聚焦在我們身上，我們要證明東協仍然重要，能對區域和平、穩定與繁榮帶來貢獻。」

今年東協領袖峰會舉辦前不久，中國在8月底發布了新版的「十段線」標準地圖，範圍比「九段線」涵蓋更廣，除了納入中印邊境的主權爭議區，還包含與越南、菲律賓等國有主權爭議的南海諸島，以及台灣。

Photo Credit: GettyImages 印尼總統佐科威於9月5日在雅加達舉行的東協峰會上發表談話。

中國此舉引發多國抗議，中國外交部發言人汪文斌回應稱：「中方在南海問題上的立場是一貫、明確的。中方主管部門每年都會例行發佈各類型標準地圖……希望有關方面客觀理性看待。」

法新社提前取得本屆東協峰會公報的草案，內容顯示東協將對爭議海域的「填海造陸、活動、重大事件」表達憂慮，例如「升高緊張局勢、可能破壞區域和平穩定與繁榮」的行為。

美中的區域角力

本屆東協峰會，美中領袖皆未出席；美方由副總統賀錦麗（Kamala Harris）代表參加，中方則由總理李強與會。

東協峰會之後，印尼7日還將主辦東亞峰會（East Asia summit），賀錦麗、李強、俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也會參加。

美國國安顧問沙利文（ Jake Sullivan）8月下旬曾指出，賀錦麗將強調氣候變遷、海上安全等議題，並關注「維護、強化國際規則與區域常規」的努力。中國外交部發言人汪文斌則稱中方支持近期東亞的一系列會議，並重申「多邊主義」，「反對搞『小圈子』製造分裂、損害地區和平穩定」。

緊接著，二十國集團（G20）峰會9日將於印度新德里登場；中國國家主席習近平確定缺席，美國總統拜登對此表示「失望」。

美中爭奪印太影響力之際，拜登參加印度G20峰會之後，10日起將出訪越南；不過，他缺席東協會議引發了部分人士不滿。白宮國安會發言人柯比（John Kirby）駁斥了拜登「冷落」東協的說法。「從本屆（美國）政府所做的一切紀錄看來，不可能就這樣說我們一走了之。」柯比補充道，拜登去年5月曾在華府主辦東協領導人特別峰會。

Photo Credit: GettyImages 2022年5月12日，美國總統拜登與東南亞國家領導人在華盛頓特區白宮南草坪合影留念。

東協將如何處理緬甸問題？

緬甸軍方2021年發動政變推翻民選政府，東協長期以來遭批沒有實際約束作為，且成員國對緬甸的立場仍有分歧。根據法新社取得的東協峰會公報草案，其中關於緬甸的部分仍然空白，顯示各方仍缺乏共識。

馬來西亞太平洋研究中心（Pacific Research Center）學者胡逸山（Oh Ei Sun）認為：「若缺乏強而有力、直接的干預，坦白說東協在協助解決危機方面，幾乎無能為力。」

印尼希望緬甸軍政府實施2年前達成的5點計劃，終結暴力並恢復談判；然而，由於緬甸軍政府無視國際批評、拒絕與反對派接觸，印尼這一努力尚無結果。

泰國曾分別與緬甸軍政府以及遭推翻的民主派領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）會談，此一單方面之舉被認為加深了東協內部分歧。另一方面，緬甸軍政府目前被禁止參加東協高層級會議，但有東南亞外交官告訴法新社，部分國家正推動讓緬甸軍方重新受邀與會。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：東盟峰會：印尼總統強調不做任何大國的代理人

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒