香港終審法院：港府應設替代框架承認同性伴侶

文：德國之聲中文網

香港終審法院昨日（9月5日）審理前民陣召集人岑子杰就港府拒絕承認海外同性婚姻註册提出的上訴案，這是香港終審法院首次直接審理同性婚姻的案件。

目前因「民主派初選案」持續被還押的岑子杰，2013年在美國與同性伴侶註册結婚，但這一婚姻關係在香港無法得到承認。岑子杰在2018年提出司法覆核，認為港府不承認海外同性婚姻的做法違憲，但在高等法院敗訴。岑子杰2022年獲批向終審法院提起上訴。

Photo Credit: GettyImages 圖為2020年岑子杰參與民主派初選活動

終審法院裁定，香港政府並未履行其積極義務，確立替代途徑讓同性婚姻獲得法律承認，也沒有向同性伴侶給予適當權利，違反了《人權法案》賦予的權利。終院下令港府制定一個承認同性伴侶關係的官方框架，例如民事結合，使他們的基本社會需求合法化。

不過，終院駁回了上訴人要求承認同性婚姻的請求，裁定《基本法》及《香港人權法案》所保障的婚姻憲法自由只限於異性婚姻。

終院這一裁定將在兩年後生效。就是說，港府有兩年時間落實法院的上述要求。針對終院的判決，香港婚姻平權協會發聲明說，裁決對整體社會而言是一個重要的勝利，判決明確指出香港法律必須尊重和保障同性伴侶，並無對任何人構成傷害。

香港中文大學的性別研究學者孫耀東指出，這一裁決對香港是一個「局部性的、但十分重要的勝利」，因為婚姻作為一個重要的社會制度，不僅具有象徵意義，而且是獲得一系列權利的前提條件。

直到1991年，成年男性間的性行為在香港都屬於刑事犯罪。過去十年間，香港的LGBTQ活動人士在法庭上取得了零星的勝利，推翻了政府在簽證、稅收和住房福利方面的歧視性政策。今年的一項民意調查顯示，60%的港人支持同性婚姻，而十年前這一比例僅為38%。

在亞洲，只有尼泊爾和台灣承認同性婚姻，而韓國的立法機構最近提出了承認同性伴侶關係的立法計劃。

（法新社、聯合早報）

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原標題：香港終審法院：政府須使同性伴侶關係合法化

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex