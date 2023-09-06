香港終審法院：港府應設替代框架承認同性伴侶
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香港終審法院作出裁決，要求香港政府制定法律框架，使同性伴侶基本社會需求合法化。但這不意味著同性伴侶將獲得完整的婚姻權利。
文：德國之聲中文網
香港終審法院昨日（9月5日）審理前民陣召集人岑子杰就港府拒絕承認海外同性婚姻註册提出的上訴案，這是香港終審法院首次直接審理同性婚姻的案件。
目前因「民主派初選案」持續被還押的岑子杰，2013年在美國與同性伴侶註册結婚，但這一婚姻關係在香港無法得到承認。岑子杰在2018年提出司法覆核，認為港府不承認海外同性婚姻的做法違憲，但在高等法院敗訴。岑子杰2022年獲批向終審法院提起上訴。
終審法院裁定，香港政府並未履行其積極義務，確立替代途徑讓同性婚姻獲得法律承認，也沒有向同性伴侶給予適當權利，違反了《人權法案》賦予的權利。終院下令港府制定一個承認同性伴侶關係的官方框架，例如民事結合，使他們的基本社會需求合法化。
不過，終院駁回了上訴人要求承認同性婚姻的請求，裁定《基本法》及《香港人權法案》所保障的婚姻憲法自由只限於異性婚姻。
終院這一裁定將在兩年後生效。就是說，港府有兩年時間落實法院的上述要求。針對終院的判決，香港婚姻平權協會發聲明說，裁決對整體社會而言是一個重要的勝利，判決明確指出香港法律必須尊重和保障同性伴侶，並無對任何人構成傷害。
香港中文大學的性別研究學者孫耀東指出，這一裁決對香港是一個「局部性的、但十分重要的勝利」，因為婚姻作為一個重要的社會制度，不僅具有象徵意義，而且是獲得一系列權利的前提條件。
直到1991年，成年男性間的性行為在香港都屬於刑事犯罪。過去十年間，香港的LGBTQ活動人士在法庭上取得了零星的勝利，推翻了政府在簽證、稅收和住房福利方面的歧視性政策。今年的一項民意調查顯示，60%的港人支持同性婚姻，而十年前這一比例僅為38%。
在亞洲，只有尼泊爾和台灣承認同性婚姻，而韓國的立法機構最近提出了承認同性伴侶關係的立法計劃。
（法新社、聯合早報）
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原標題：香港終審法院：政府須使同性伴侶關係合法化
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html