看梁朝偉在威尼斯影展奪得終身成就獎，我想起去年跟一群中國大陸學生交流，有人問：為什麼我們現在只有流量明星，出不了像梁朝偉這樣的人物？

去年，因為疫情，一群大陸學生本來要來澳門大學訪問，最後改為線上交流。負責聯絡的學生叫我不用準備任何內容，圍繞我平時關注的澳門文化及香港文化回答問題即可。結果，可憐地，沒有半個同學問關於澳門的問題；幾個小時，問題接踵而來，全都跟香港有關，而他們對香港流行文化的高度興趣，叫我驚訝不已。

開場時，主持人說我寫過關於梅艷芳的書，就有同學在聊天室說：「我也是梅艷芳迷！」當我談到張國榮在《霸王別姬》及《春光乍洩》等電影的性別形象，又有人立即留言：「老師，還有『熱情演唱會』呀！」對於香港流行文化，他們竟是如此熟悉，甚至反過來提醒我！

幾個鐘頭的討論，一大焦點是：很多人對現在大陸的年輕藝人頗為不屑，批評他們大多只是流量明星，拿不出好作品，因此通常只能紅一陣子，到了市場有其他美女或小鮮肉出現，他們的演藝生命就會結束。這種不滿，普遍存在於這群學生中。有人直問：現在中國市場為什麼出不了梁朝偉、張國榮、梅艷芳這樣的人物？

雖然我本身深愛那些他們讚譽有加的香港明星及流行文化作品，但見他們群情洶湧，我也就嘗試稍作平衡及安撫。我說，我小時候開始迷張國榮的時候，其實不少人覺得他只是偶像派，後來他才蛻變成我們眼中的藝術家。除了他的過人才藝，香港當時提供了蓬勃的產業環境及多元開放的文化環境。因為喜愛《少年的你》及《七月與安生》，我又強調我很欣賞周冬雨及易烊千壐這些大陸年輕演員，也許可以多給他們一點時間。

但無論我怎樣說，就是說服不了他們。

聊著聊著，他們開始教育我：原來，中國大陸近年有「港風美女」及「港風穿搭」的討論。據他們介紹，「港風美女」是指香港當年女星，除了公認的大美人如鍾楚虹、關芝琳及李嘉欣等人外，一些在我們眼中只屬一般的，如黎姿、朱茵及周海媚等，都一一上榜。他們說，現在大陸女星一式一樣，但這些香港女星卻各有風格，各具美態。至於「港風穿搭」，則是香港八、九十年代流行的時裝、妝容及配飾，也是大受追捧。

幾個小時的馬拉松討論，最終因為我另有會議，只好意猶未盡地結束，但實在聊得太愉快了。

這次交流令我生疑：這群學生的想法是否例外？為了印證，我事後去問修我課的大陸學生，結果他們說，這種追捧香港流行文化的風氣未必是社會主流，但的確是網上世界的熱門話題。按照一位大陸學生的說法，那是一種「今非昔比」的情緒，而張國榮、梁朝偉、梅艷芳、周星馳、王家衛等人，就成了支撐這情緒的最有力例證。

在香港，流行文化工業不復當年，巨星一個個離世，社會有懷舊情緒可以理解。但是，過去二十年，中國大陸娛樂事業發展蓬勃：大明星參加節目錄影，酬勞可是天文數字；電影動輒有數十億票房，收益可媲美荷李活大製作。然而，在一群年輕人眼中，真正有價值的是當年香港的流行文化作品。

今日，細讀李安頒獎給梁朝偉的動人演說，聽著梁朝偉強調他慶幸在香港長大，感謝香港電影滋養了他（之前許鞍華得威尼斯影展終身成就獎，楊紫瓊得奧斯卡影后，同樣特別感謝香港），我感動之餘，也想起那日那些超愛香港文化的大陸年輕人。的確，在這時代，別說中國大陸，就算是香港台灣都難出一個梁朝偉。而作為一種文化現象，他們這種「今非昔比」情緒背後的社會文化脈絡，也值得深究。

（本文獲授權轉載，作者原Facebook帖文可看此）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex