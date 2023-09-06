下一個梁朝偉？
我們想讓你知道的是
在香港，流行文化工業不復當年，巨星一個個離世，社會有懷舊情緒可以理解。但是，過去二十年，中國大陸娛樂事業發展蓬勃：大明星參加節目錄影，酬勞可是天文數字；電影動輒有數十億票房，收益可媲美荷李活大製作。然而，在一群年輕人眼中，真正有價值的是當年香港的流行文化作品。
看梁朝偉在威尼斯影展奪得終身成就獎，我想起去年跟一群中國大陸學生交流，有人問：為什麼我們現在只有流量明星，出不了像梁朝偉這樣的人物？
去年，因為疫情，一群大陸學生本來要來澳門大學訪問，最後改為線上交流。負責聯絡的學生叫我不用準備任何內容，圍繞我平時關注的澳門文化及香港文化回答問題即可。結果，可憐地，沒有半個同學問關於澳門的問題；幾個小時，問題接踵而來，全都跟香港有關，而他們對香港流行文化的高度興趣，叫我驚訝不已。
開場時，主持人說我寫過關於梅艷芳的書，就有同學在聊天室說：「我也是梅艷芳迷！」當我談到張國榮在《霸王別姬》及《春光乍洩》等電影的性別形象，又有人立即留言：「老師，還有『熱情演唱會』呀！」對於香港流行文化，他們竟是如此熟悉，甚至反過來提醒我！
幾個鐘頭的討論，一大焦點是：很多人對現在大陸的年輕藝人頗為不屑，批評他們大多只是流量明星，拿不出好作品，因此通常只能紅一陣子，到了市場有其他美女或小鮮肉出現，他們的演藝生命就會結束。這種不滿，普遍存在於這群學生中。有人直問：現在中國市場為什麼出不了梁朝偉、張國榮、梅艷芳這樣的人物？
雖然我本身深愛那些他們讚譽有加的香港明星及流行文化作品，但見他們群情洶湧，我也就嘗試稍作平衡及安撫。我說，我小時候開始迷張國榮的時候，其實不少人覺得他只是偶像派，後來他才蛻變成我們眼中的藝術家。除了他的過人才藝，香港當時提供了蓬勃的產業環境及多元開放的文化環境。因為喜愛《少年的你》及《七月與安生》，我又強調我很欣賞周冬雨及易烊千壐這些大陸年輕演員，也許可以多給他們一點時間。
但無論我怎樣說，就是說服不了他們。
聊著聊著，他們開始教育我：原來，中國大陸近年有「港風美女」及「港風穿搭」的討論。據他們介紹，「港風美女」是指香港當年女星，除了公認的大美人如鍾楚虹、關芝琳及李嘉欣等人外，一些在我們眼中只屬一般的，如黎姿、朱茵及周海媚等，都一一上榜。他們說，現在大陸女星一式一樣，但這些香港女星卻各有風格，各具美態。至於「港風穿搭」，則是香港八、九十年代流行的時裝、妝容及配飾，也是大受追捧。
幾個小時的馬拉松討論，最終因為我另有會議，只好意猶未盡地結束，但實在聊得太愉快了。
這次交流令我生疑：這群學生的想法是否例外？為了印證，我事後去問修我課的大陸學生，結果他們說，這種追捧香港流行文化的風氣未必是社會主流，但的確是網上世界的熱門話題。按照一位大陸學生的說法，那是一種「今非昔比」的情緒，而張國榮、梁朝偉、梅艷芳、周星馳、王家衛等人，就成了支撐這情緒的最有力例證。
在香港，流行文化工業不復當年，巨星一個個離世，社會有懷舊情緒可以理解。但是，過去二十年，中國大陸娛樂事業發展蓬勃：大明星參加節目錄影，酬勞可是天文數字；電影動輒有數十億票房，收益可媲美荷李活大製作。然而，在一群年輕人眼中，真正有價值的是當年香港的流行文化作品。
今日，細讀李安頒獎給梁朝偉的動人演說，聽著梁朝偉強調他慶幸在香港長大，感謝香港電影滋養了他（之前許鞍華得威尼斯影展終身成就獎，楊紫瓊得奧斯卡影后，同樣特別感謝香港），我感動之餘，也想起那日那些超愛香港文化的大陸年輕人。的確，在這時代，別說中國大陸，就算是香港台灣都難出一個梁朝偉。而作為一種文化現象，他們這種「今非昔比」情緒背後的社會文化脈絡，也值得深究。
（本文獲授權轉載，作者原Facebook帖文可看此）
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
我們想讓你知道的是
過去的五到十年間，有著許多的投資機會，但該如何提前抓住未來十年的機會，就讓擁有豐富經驗的安誼金融分享給你聽。
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過去的五到十年間，全球有許多的投資機會乘勢而起，像是互聯網、共享經濟，甚至是到近期的AI熱。這些機會都不是突然地從天而降，但一般投資人及企業往往缺乏了那個「早知道」的洞見，而讓機會從手中溜走。
究竟在專業的資產管理公司及經理人眼中，如何提前卡位，在砂礫中找到黃金；在茫茫林木中，尋找到那些影響下個世代的獨角獸呢？塞掐Side Chat邀請到安誼金融的聯合創辦人暨首席投資總裁林彥君（Angie Lin）以及商益總編輯李柏鋒，從不同的角度聊聊如何在投資市場中，找到生存之道。
安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資，投資區域以亞洲與美國為主，「我們以科技為出發點，結合特定領域，像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等，找出那些受惠於科技進步，產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。
安誼金融在亞洲地區曾投資許多新經濟的企業，近年更跨入美國市場，除了鎖定熟悉的科技領域，也投入具發展潛力的NextGen產業（太空科技、AI），以及其他消費性產業、醫療產業。
以安誼金融橫跨亞洲與美國的經驗為例，林彥君進一步從三大面向分享其獨特的投資觀點。首先是市場，美國和亞洲有著許多獨特的市場優勢，像是創作能量、市場機制、資本市場的胃納量等， 自然就容易吸引到投資人資金的進駐。在挑選公司上，最好是挑選未來有想像空間的好公司，「一間公司未來的想像空間有多大，象徵著未來可能具有多大的市場。」林彥君表示。
最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。