蔡總統出訪友邦史瓦帝尼，見證台史簽署婦女創業等3文件，史國國王：台灣是第一世界典範

蔡總統抵達史瓦帝尼，史國傳統舞蹈迎賓儀式盛大

（中央社）總統蔡英文率團出訪非洲友邦史瓦帝尼進行國是訪問，專機於當地時間5日下午抵達恩史瓦帝三世國際機場，史國以傳統舞蹈迎賓，來自南部非洲的僑胞們，揮舞著小國旗在機場迎接蔡總統訪團。

蔡總統率團5日至8日赴非洲友邦史瓦帝尼進行4天國是訪問，此為蔡總統繼2018年後、第2度造訪史瓦帝尼，此行名為「邦誼同慶合作永續」，蔡總統強調此行主要目標是深化兩國合作關係。

專機在史國當地時間下午4時抵達恩史瓦帝三世國際機場，中華民國駐史國大使梁洪昇、史國禮賓司長Swazi Patrick Dlamini登機歡迎蔡總統及其訪團成員；史國總理戴克禮則在機場迎機梯迎接，蔡總統下機踏上紅地毯，接受儀隊禮兵致歡迎禮，場面盛大。

歡迎儀式包括當地傳統迎賓舞蹈，蔡總統觀看舞者充滿力與美的表演，頻頻點頭；許多遠道而來的僑胞則揮舞小國旗到場接機，總統開心地逐一與僑胞握手致意。

蔡總統抵達史瓦帝尼後，將與國王恩史瓦帝三世（Mswati III）進行兩國元首雙邊會談及共同見證合作文件簽署儀式，見證簽署文件包括「婦女微額貸款循環基金備忘錄」、「高雄市與姆巴巴內市締盟協定」、「海外工程公司與史國石油公司工程總承包合約」等，隨後參加僑宴。

隨同總統蔡英文出訪的成員包括外交部次長李淳、高雄市長陳其邁、經濟部長王美花及民進黨立委邱志偉、邱泰源、范雲與民眾黨立委邱臣遠等人外，藝人邰智源也是訪團成員之一，意外成為訪團亮點。

邰智源受訪時表示，為了拍攝網路節目的「一日幕僚」系列，需要近距離採訪總統幕僚，剛好碰上蔡總統有出訪的機會，利用難得機會近距離觀察幕僚與總統互動的過程，也祝福這次蔡總統出訪一切順利。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文5日率團出訪非洲友邦史瓦帝尼，藝人邰智源（中）也搭乘專機隨行，前往拍攝網路節目「木曜4超玩」一日新聞幕僚系列。

此外，來自非洲11個國家多位政要，透過聯合聲明及致函等方式，對蔡總統再度出訪非洲表達歡迎，李淳在專機上與媒體談話表示，反映外交部與台灣整體努力，與非洲國家關係愈來愈近，而鞏固邦交是重點工作之外，提升與價值觀相同國家的外交關係，也是外交重要任務之一。

對於史瓦帝尼是台灣在非洲最後友邦的看法，李淳指出，中國覬覦台灣的邦交國是每天的事情，在前線的外交人員花很大功夫面對壓力，有時成功、有時失敗；對方可以用的工具太多，但台灣就是用最大的努力來確保邦交。

李淳強調，外交空間不是只有從邦交角度來看，非洲有11個國家、80位政要用各種形式歡迎蔡總統，這已反映台灣雖與多數非洲國家無正式邦交關係，但外交上和經濟上的互動卻越來越升溫，台灣民眾可以相信，在蔡總統領導下，默默做的各種外交經營，會適時反映出來。

至於蔡總統卸任前，是否尋求與歐洲國家的關係有所突破，李淳說，目前沒聽聞相關消息，但蔡總統拚外交未必要去當地，她每天都在接見來自全世界各地的訪賓。

蔡總統抵史瓦帝尼，見證台史簽署婦女創業等3文件

（中央社）總統蔡英文當地時間5日飛抵非洲友邦史瓦帝尼，隨即與國王恩史瓦帝三世舉行元首雙邊會談，並見證台史簽署婦女創業小額信貸循環基金、高雄市與姆巴巴內市締結姊妹市與興建戰略儲油槽等3份文件。

今（2023）年是台灣與史瓦帝尼王國建交55週年，亦是史瓦帝尼獨立建國55週年，總統蔡英文於台北時間5日率團，搭乘專機赴史國進行4天國是訪問；抵達後，首場活動是與國王恩史瓦帝三世舉行元首雙邊會談，隨後共同見證台史簽署3份合作文件。

這3份文件分別為，第1份文件由經濟部長王美花與駐史瓦帝尼大使梁洪昇、史國經濟企畫暨發展部長吉納（Tambo Gina）及史國駐台大使蒙西比（Promise Msibi）簽署「婦女創業小額信貸循環基金」；第2份是高雄市長陳其邁與史京市長Vusi Tembe，簽署「高雄市與姆巴巴內市締結姊妹市協定」；第3份是海外投資開發股份有限公司（OIDC）總經理鍾家富與史瓦帝尼國家石油公司（ENPC）執行長Nhlanhla Dlamini，簽署合作備忘錄。

王美花在簽署儀式後受訪表示，婦女賦權是外交部於2020年啟動的重要計畫，涵蓋協助開發中國家婦女學習經商、財富安排、數位等內容；第一期計畫至今年結束，共培訓5000人，此次簽署備忘錄代表會接續計畫，啟動第2期合作案。

第2份文件是由台灣的海外投資開發公司（OIDC），以「總承包」模式協助史國興建戰略儲油槽。王美花說，史國期盼能興建一座至少有30天存量的戰備油槽，簽署意向書就是由OIDC做統包工程，後續進入工程細項規劃，未來才可再往興建方向走。

至於高雄市與姆巴巴內市締結姊妹市協定，陳其邁受訪表示，史國ICT部長與衛生部長今年7月曾造訪高雄，針對智慧農業、智慧交通、智慧醫療等進行交流，史瓦帝尼目前正大力推動ICT產業與中小企業轉型，高雄的經驗可促使雙方擴大交流。

陳其邁說，他此行另一重點是教育文化交流，高雄義守大學醫學院學士後醫學系外籍生專班專收外籍生，已有史國學生畢業返國行醫，而外交部也有提供名額給史國學生，在中山大學、文藻外語大學等學校就讀，兩國距離雖很遠，但城市治理經驗對台史雙方都有幫助。

至於颱風對高雄造成的影響，陳其邁表示，出訪前曾到六龜山區、茄萣區視察災損情況，還有一些水利設施必須改進；他說，「離開還是放心不下」，5日下午發生地震後，也立即詢問高雄受損狀況，追蹤最新狀況。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（左）當地時間下午4時抵達友邦史瓦帝尼，隨即前往滿都樓（Mandvulo）國際會議廳，與國王恩史瓦帝三世（Mswati III）（右）會面，兩國元首進行會談及共同見證合作文件簽署儀式。

史王：持續推動台灣參與所有聯合國機構，台灣是第一世界典範