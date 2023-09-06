TNL+ 2023/09/06,
美加

抗議拜登續建「美墨長城」，墨西哥邊境城市豎立柏林圍牆殘片，期盼「沒有高牆的世界」

抗議拜登續建「美墨長城」，墨西哥邊境城市豎立柏林圍牆殘片，期盼「沒有高牆的世界」
遊客站在墨西哥蒂華納的柏林圍牆殘片前｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

《紐約郵報》認為，由於修建美墨邊境圍欄政策最早是由川普政府施行，再由拜登政府終止，現在拜登的執政團隊卻同意重啟加高圍牆的部分施工項目，對於諸多民眾而言，這樣的轉變實在太過突然且倉促。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

墨西哥下加利福尼亞州（Baja California）最大城市蒂華納（Tijuana）市長卡巴列羅（Montserrat Caballero）於2023年8月13日帶領市府團隊，在距離美墨邊界圍欄僅幾步之遙的友誼公園（Friendship Park）內豎立起一座「柏林圍牆」（Berlin Wall）遺跡，以此抗議美國當前的移民政策。

根據《美聯社》（Associated Press）報導，蒂華納市政府將這塊重達3噸、表面凹凸不平的柏林圍牆混凝土板放置在友誼公園廣場、燈塔以及延伸至太平洋的邊境牆之間。

「願所有人都能以此作為借鏡，一同建立起能推倒高牆、搭起橋梁的社會。」卡巴列羅在該圍牆殘骸上題字寫道，並將其命名為「一個沒有圍牆的世界」（A World Without Walls）。

據悉，該柏林圍牆遺跡在設立當日，除市長卡巴列羅出席展示典禮外，墨西哥前外交部長、總統參選人厄伯拉特（Marcelo Ebrard）亦現身會場表達對該議題的關心。

為什麼會選在蒂華納放置柏林圍牆殘片？

《美聯社》解釋，柏林圍牆於1989年11月9日倒塌後，圍牆碎片便散落於世界各地，眾多收藏家將這些殘骸放置於飯店、學校、大眾運輸轉運站以及公園等處展示。

而居住於洛杉磯（Los Angeles）的商業暨數位製作人克萊恩（Marcos Cline），亦有意願將他持有的柏林圍牆殘片找到合適的地方放置，且最好是一處讓人感到「悲痛」的地方，克萊恩最終成功與卡巴列羅取得聯繫，並同意將該圍牆殘片放置於近美墨邊境處。

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