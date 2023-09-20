《西遊妖物志》：沙和尚成了三徒弟，他吃掉的前九世取經僧人骷髏頭，成了載唐僧過河的寶船

文：趙爽

「沙和尚」・白龍馬

為什麼把「沙師弟」和白龍馬放在一起說呢？理由很直接，因為——

沙和尚「非動物」

沙和尚在下界之前是玉帝的捲簾大將，下界之後在流沙河做吃人的水妖，再之前呢？他是怎麼成為「玉帝近臣」的呢？且看他的自述：

自小生來神氣壯，乾坤萬里曾遊蕩。英雄天下顯威名，豪傑人家做模樣。 萬國九州任我行，五湖四海從吾撞。皆因學道蕩天涯，只為尋師遊地曠。常年衣缽謹隨身，每日心神不可放。沿地雲遊數十遭，到處閑行百餘趟。因此才得遇真人，引開大道金光亮。先將嬰兒姹女收，後把木母金公放。明堂腎水入華池，重樓肝火投心臟。三千功滿拜天顏，志心朝禮明華向。玉皇大帝便加升，親口封為捲簾將。

整整一大段，找不到沙僧原型是什麼動物的資訊，在書中的其他地方也沒有。看起來，「沙和尚」就是由一個凡人修道成仙的，而不是其他的什麼「動物」，某些影視劇把「沙和尚」描述成一條怪魚，這個在原著中是找不到的。所以，我們不再專門為他立題，就在這裡補充一點他的資訊。

在玄奘法師的傳記中，「孫悟空」的原型「石磐陀」，中途離開了玄奘，玄奘只帶著一匹「瘦老赤馬」前行，獨自穿越大沙漠「莫賀延磧」。

「莫賀延磧」，即現在甘肅玉門關外的「哈順戈壁」，那時又稱「八百里瀚海」，自然條件極其惡劣：目力所及看不見飛鳥，地上看不到走獸，也找不到任何草木水源，比現在所說的「無人區」還要可怕，還有兩句更嚇人的話，「夜則妖魑舉火，燦若繁星；晝則劣風擁沙，散如時雨。」所謂「妖魑舉火」，應該不是什麼真的妖精鬼魅，有可能就是死在戈壁中的人和動物屍骨發出的磷火，當然也有可能是置身荒漠中的人達到生理極限後產生的幻覺。至於「晝則劣風擁沙，散如時雨」，相當於整日的沙塵暴，這也是「莫賀延磧」的另一個名字——「沙河」的來歷。是的，「莫賀延磧」就是《西遊記》中「流沙河」的原場景。

這個真實版的「流沙河」不是大河而是大戈壁，兇險程度一點兒也不比小說裡差。玄奘走進大沙漠不久，就迷路了；接下來還有更致命的，他的水袋裡的水都灑光了。玄奘走到第五個夜晚，已接近死亡的邊緣。就在這一夜，一位高達數丈、手持長戟的神人出現在玄奘的夢中，對他說，還不快快趕路，睡在這裡做什麼？玄奘驚醒，起身繼續趕路，不久，果然遇到了水源，走出了大漠。

這位大沙漠中的神人，後來被稱為「深沙神」。其實在唐宋時期，「深沙神」是一位擁有不少信眾的神祇：像「莫賀延磧」這樣讓人九死一生的大沙漠，人們在穿越它時祈求沙漠「神人」的庇護，那是再正常不過的事了。後來，「深沙神」又從「大漠之神」一變而成為「大河之妖」，「莫賀延磧」也變成了取經故事中的「流沙河」。

在小說《西遊記》中，「流沙河」算不得「大難」，因為沙悟淨的本事最多也就和豬八戒打個平手，而且很快就皈依了，但是其中的一個細節，顯示這一難並不像看起來那麼簡單：

觀音菩薩在訪求取經人的路上遇到了「前捲簾大將」，給他取名「沙悟淨」，並命他等待取經人。此時，沙悟淨向菩薩彙報了一件詭異的事，說他在流沙河為妖吃人，流沙河本來是「鵝毛漂不起，蘆花定底沉」的，他吃完剩下的人骨頭一般都會沉下水去，但唯有九個取經人的頭骨浮在水上，所以他就把這九個頭骨戴在脖子上玩。後來，唐僧來到了流沙河，觀音派來的惠岸行者（哪吒的二哥木叉）讓沙悟淨將九個骷髏頭串起來按「九宮」排好，中間再安上菩薩給的一個紅葫蘆，做成一條法船，唐僧師徒就坐上這條船渡過了流沙河。過河之後，九個骷髏頭就化作九股陰風，寂然不見。

我們都知道取經路上的妖精們流行一句話，唐僧是「十世修行」的好人，源頭就在這裡——原來，唐僧的前九世都是取經僧人，只不過都被「沙和尚」給吃掉了，前九次的取經之路，也都是走到流沙河就終結了。這倒很像是一種暗喻，因為如前所述，「流沙河」的原場景「莫賀延磧」之於玄奘，就是一場生死考驗。

這個細節透露出「沙和尚」原型「深沙神」的另一面——曾經吃掉過取經人。這個情節，在《大唐三藏取經詩話》中就已經出現了。「猴行者」剛剛皈依，說自己知道的事情很多，曾經九次見到黃河水由渾變清。唐僧不信。猴行者又接著說，師父，我知道你前兩世都去西天取過經，但是中途遇害，所以現在你是第三世取經，你知道你的前兩世是在哪裡遇害的嗎？唐僧覺得這猴子在胡說八道，於是懟了他一句，你說你什麼都知道，那你知道今天天宮有什麼事嗎？猴行者馬上回答：「今日北方毗沙門大梵天王水晶宮設齋。」唐僧於是又「進逼」一步：那麼就借你的洪大法力（這應該是意帶諷刺的反話），我們去赴齋如何？

結果呢，猴行者立馬帶唐僧上天參加了毗沙門天王的齋會。

此次赴會，唐僧不僅受到了天王的禮遇，得到了很多禮物（其中有錫杖和缽盂），更重要的是，他還得到了一道「護身符」——天王告訴他，前路如果遇到難處，只要叫一聲「天王」，他就會得救。後面的故事證明，這一句「天王」真的很有效的，屢試不爽，特別是在「流沙河」。原來，住在那裡的「深沙神」，就是吃掉前兩世取經的唐僧的妖精。

不過這一次，因為有「天王」的庇護，深沙神對唐僧畢恭畢敬，還點化了一座金橋助他過河。這位毗沙門天王，就是如今廟宇中「天王殿」裡「四大天王」之首的「多聞天王」——關於他還會牽扯出不少話題，後文將在「黃風怪」「牛魔王」「無底洞」等章節詳細講述。只說《大唐三藏取經詩話》中的這一段，「天王」對「深沙神」有如此的威懾力，所以有傳說他就是「天王」的手下大將。到了楊景賢的雜劇《西遊記》中，「深沙神」從「天王」的部下變成了玉帝的「捲簾大將」，吃人的次數也增加了，從「兩世」變成了「九世」。「捲簾大將」被猴行者征服後，成了唐僧的第二個徒弟「沙和尚」，排在「豬八戒」之前。