《西遊妖物志》：沙和尚成了三徒弟，他吃掉的前九世取經僧人骷髏頭，成了載唐僧過河的寶船

我們想讓你知道的是
《西遊妖物志》共三十變，聚焦「動物視角」，按照「動物妖精」在《西遊記》原著的出場順序，細緻考證各類神佛、取經團隊成員、魔怪的身世演變及動物原型，充滿趣味橫生的觀點交融與文化混搭。全書文思活躍，文筆跳脫，用另類視角品讀西遊，別有一番酣暢淋漓的閱讀體驗。
文：趙爽
「沙和尚」・白龍馬
為什麼把「沙師弟」和白龍馬放在一起說呢？理由很直接，因為——
沙和尚「非動物」
沙和尚在下界之前是玉帝的捲簾大將，下界之後在流沙河做吃人的水妖，再之前呢？他是怎麼成為「玉帝近臣」的呢？且看他的自述：
自小生來神氣壯，乾坤萬里曾遊蕩。英雄天下顯威名，豪傑人家做模樣。
萬國九州任我行，五湖四海從吾撞。皆因學道蕩天涯，只為尋師遊地曠。常年衣缽謹隨身，每日心神不可放。沿地雲遊數十遭，到處閑行百餘趟。因此才得遇真人，引開大道金光亮。先將嬰兒姹女收，後把木母金公放。明堂腎水入華池，重樓肝火投心臟。三千功滿拜天顏，志心朝禮明華向。玉皇大帝便加升，親口封為捲簾將。
整整一大段，找不到沙僧原型是什麼動物的資訊，在書中的其他地方也沒有。看起來，「沙和尚」就是由一個凡人修道成仙的，而不是其他的什麼「動物」，某些影視劇把「沙和尚」描述成一條怪魚，這個在原著中是找不到的。所以，我們不再專門為他立題，就在這裡補充一點他的資訊。
在玄奘法師的傳記中，「孫悟空」的原型「石磐陀」，中途離開了玄奘，玄奘只帶著一匹「瘦老赤馬」前行，獨自穿越大沙漠「莫賀延磧」。
「莫賀延磧」，即現在甘肅玉門關外的「哈順戈壁」，那時又稱「八百里瀚海」，自然條件極其惡劣：目力所及看不見飛鳥，地上看不到走獸，也找不到任何草木水源，比現在所說的「無人區」還要可怕，還有兩句更嚇人的話，「夜則妖魑舉火，燦若繁星；晝則劣風擁沙，散如時雨。」所謂「妖魑舉火」，應該不是什麼真的妖精鬼魅，有可能就是死在戈壁中的人和動物屍骨發出的磷火，當然也有可能是置身荒漠中的人達到生理極限後產生的幻覺。至於「晝則劣風擁沙，散如時雨」，相當於整日的沙塵暴，這也是「莫賀延磧」的另一個名字——「沙河」的來歷。是的，「莫賀延磧」就是《西遊記》中「流沙河」的原場景。
這個真實版的「流沙河」不是大河而是大戈壁，兇險程度一點兒也不比小說裡差。玄奘走進大沙漠不久，就迷路了；接下來還有更致命的，他的水袋裡的水都灑光了。玄奘走到第五個夜晚，已接近死亡的邊緣。就在這一夜，一位高達數丈、手持長戟的神人出現在玄奘的夢中，對他說，還不快快趕路，睡在這裡做什麼？玄奘驚醒，起身繼續趕路，不久，果然遇到了水源，走出了大漠。
這位大沙漠中的神人，後來被稱為「深沙神」。其實在唐宋時期，「深沙神」是一位擁有不少信眾的神祇：像「莫賀延磧」這樣讓人九死一生的大沙漠，人們在穿越它時祈求沙漠「神人」的庇護，那是再正常不過的事了。後來，「深沙神」又從「大漠之神」一變而成為「大河之妖」，「莫賀延磧」也變成了取經故事中的「流沙河」。
在小說《西遊記》中，「流沙河」算不得「大難」，因為沙悟淨的本事最多也就和豬八戒打個平手，而且很快就皈依了，但是其中的一個細節，顯示這一難並不像看起來那麼簡單：
觀音菩薩在訪求取經人的路上遇到了「前捲簾大將」，給他取名「沙悟淨」，並命他等待取經人。此時，沙悟淨向菩薩彙報了一件詭異的事，說他在流沙河為妖吃人，流沙河本來是「鵝毛漂不起，蘆花定底沉」的，他吃完剩下的人骨頭一般都會沉下水去，但唯有九個取經人的頭骨浮在水上，所以他就把這九個頭骨戴在脖子上玩。後來，唐僧來到了流沙河，觀音派來的惠岸行者（哪吒的二哥木叉）讓沙悟淨將九個骷髏頭串起來按「九宮」排好，中間再安上菩薩給的一個紅葫蘆，做成一條法船，唐僧師徒就坐上這條船渡過了流沙河。過河之後，九個骷髏頭就化作九股陰風，寂然不見。
我們都知道取經路上的妖精們流行一句話，唐僧是「十世修行」的好人，源頭就在這裡——原來，唐僧的前九世都是取經僧人，只不過都被「沙和尚」給吃掉了，前九次的取經之路，也都是走到流沙河就終結了。這倒很像是一種暗喻，因為如前所述，「流沙河」的原場景「莫賀延磧」之於玄奘，就是一場生死考驗。
這個細節透露出「沙和尚」原型「深沙神」的另一面——曾經吃掉過取經人。這個情節，在《大唐三藏取經詩話》中就已經出現了。「猴行者」剛剛皈依，說自己知道的事情很多，曾經九次見到黃河水由渾變清。唐僧不信。猴行者又接著說，師父，我知道你前兩世都去西天取過經，但是中途遇害，所以現在你是第三世取經，你知道你的前兩世是在哪裡遇害的嗎？唐僧覺得這猴子在胡說八道，於是懟了他一句，你說你什麼都知道，那你知道今天天宮有什麼事嗎？猴行者馬上回答：「今日北方毗沙門大梵天王水晶宮設齋。」唐僧於是又「進逼」一步：那麼就借你的洪大法力（這應該是意帶諷刺的反話），我們去赴齋如何？
結果呢，猴行者立馬帶唐僧上天參加了毗沙門天王的齋會。
此次赴會，唐僧不僅受到了天王的禮遇，得到了很多禮物（其中有錫杖和缽盂），更重要的是，他還得到了一道「護身符」——天王告訴他，前路如果遇到難處，只要叫一聲「天王」，他就會得救。後面的故事證明，這一句「天王」真的很有效的，屢試不爽，特別是在「流沙河」。原來，住在那裡的「深沙神」，就是吃掉前兩世取經的唐僧的妖精。
不過這一次，因為有「天王」的庇護，深沙神對唐僧畢恭畢敬，還點化了一座金橋助他過河。這位毗沙門天王，就是如今廟宇中「天王殿」裡「四大天王」之首的「多聞天王」——關於他還會牽扯出不少話題，後文將在「黃風怪」「牛魔王」「無底洞」等章節詳細講述。只說《大唐三藏取經詩話》中的這一段，「天王」對「深沙神」有如此的威懾力，所以有傳說他就是「天王」的手下大將。到了楊景賢的雜劇《西遊記》中，「深沙神」從「天王」的部下變成了玉帝的「捲簾大將」，吃人的次數也增加了，從「兩世」變成了「九世」。「捲簾大將」被猴行者征服後，成了唐僧的第二個徒弟「沙和尚」，排在「豬八戒」之前。
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
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