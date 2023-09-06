中國擬修法處罰「傷害中華民族感情」行為，網一面倒掀質疑聲浪
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在社群微博，多位大V（經認證擁有眾多粉絲的網路用戶）發文反問「傷害民族感情」由誰界定？怎麼算傷害？「什麼是中華民族的精神和感情，一個管理治安的員警叔叔能說了算嗎？」有大陸網友質疑「這種無法量化完全憑主觀臆斷的條文能作為執法依據嗎？」
（中央社）中國官方擬修法處罰「有損中華民族精神、傷害中華民族感情」的特定行為，卻沒提出具體定義，已在網路掀起一面倒的質疑聲浪。網友批評這是拿來扣人「漢奸」、「反賊」帽子入罪的口袋法。
中國《治安管理處罰法》（修訂草案）8月底首次提請全國人大常委會會議審議，新增多項處罰行為。
「草案」新增第34條，「在公共場所或者強制他人在公共場所穿著、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾、標誌的」；「製作、傳播、宣揚、散布有損中華民族精神、傷害中華民族感情的物品或者言論的」，都要受罰。
有上述行為者，處5日以上10日以下拘留，或者人民幣1000元（約新台幣4400元）以上3000元以下罰款；情節較重的，處10日以上15日以下拘留，可以併處5000元以下罰款。
但「草案」並未相應提出何謂「有損中華民族精神、傷害中華民族感情」的具體定義，目前正公開徵求意見，9月30日截止。
官媒報導後，中國網路社群掀起一面倒質疑聲浪，多名意見領袖號召網友向全國人大提出反對意見。
上海復旦大學教授曲衛國昨（5）日在微信公眾號發文指出， 有關「中華民族精神」，中國目前並沒有法理上的界定。治安管理處罰法修訂草案全文，並沒有對「中華民族精神」這個核心概念做任何定義。
他表示，擔心在沒有清晰、具體、形而下界定的情況下，匆忙將其寫入法律，這不僅會造成法律操作層面的混亂，相關罪名的濫用，更有可能使「中華民族精神」被低俗化，甚至矮化。
曲衛國質疑，按照「傷害中華民族感情」這個表達式，被傷害的主體實體是中華民族。且不說這裡的「感情」該如何定義，按照這個表達式，被傷害的不是個別中華民族成員，而是全體中華民族的感情。那就法律判定而言，怎麼能確定全體中華民族的感情被某個行為傷害了呢？即便不是全體，而是多數，法院定罪時就必須確定這個多數，問題是這個多數該如何證據確鑿地確定呢？
曲衛國表示，是否該將其入法定罪，他認為有關部門還是應該慎之又慎。中國有辦案要辦成鐵案的要求，而鐵案是指證據確鑿、不能被推翻的定案或結論。如果相關法律的界定本身不清楚，證據就無法確鑿，相關條文的濫用可能性就會大大增加，這可能會造成嚴重的司法後果。
在社群微博，多位大V（經認證擁有眾多粉絲的網路用戶）發文反問「傷害民族感情」由誰界定？怎麼算傷害？「什麼是中華民族的精神和感情，一個管理治安的員警叔叔能說了算嗎？」
有大陸網友質疑「這種無法量化完全憑主觀臆斷的條文能作為執法依據嗎？」，反問「吃日本海鮮、穿日式服裝算不算傷害中華民族感情？」、「要是穿著文革時期造反派服飾的算不算？文革可是黨中央明確否定的事件。」
許多網友批評這項草案根本就是如同「尋釁滋事罪」的典型口袋法立法，拿來扣人「漢奸」、「反賊」帽子入罪；強調法律摻雜進民族主義、民粹主義有百害而無一益，主觀執法、不公執法將時有發生，後果堪憂。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html