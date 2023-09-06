2023/09/06,
中國

中國擬修法處罰「傷害中華民族感情」行為，網一面倒掀質疑聲浪

中國擬修法處罰「傷害中華民族感情」行為，網一面倒掀質疑聲浪
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

在社群微博，多位大V（經認證擁有眾多粉絲的網路用戶）發文反問「傷害民族感情」由誰界定？怎麼算傷害？「什麼是中華民族的精神和感情，一個管理治安的員警叔叔能說了算嗎？」有大陸網友質疑「這種無法量化完全憑主觀臆斷的條文能作為執法依據嗎？」

（中央社）中國官方擬修法處罰「有損中華民族精神、傷害中華民族感情」的特定行為，卻沒提出具體定義，已在網路掀起一面倒的質疑聲浪。網友批評這是拿來扣人「漢奸」、「反賊」帽子入罪的口袋法。

中國《治安管理處罰法》（修訂草案）8月底首次提請全國人大常委會會議審議，新增多項處罰行為。

「草案」新增第34條，「在公共場所或者強制他人在公共場所穿著、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾、標誌的」；「製作、傳播、宣揚、散布有損中華民族精神、傷害中華民族感情的物品或者言論的」，都要受罰。

有上述行為者，處5日以上10日以下拘留，或者人民幣1000元（約新台幣4400元）以上3000元以下罰款；情節較重的，處10日以上15日以下拘留，可以併處5000元以下罰款。

但「草案」並未相應提出何謂「有損中華民族精神、傷害中華民族感情」的具體定義，目前正公開徵求意見，9月30日截止。

官媒報導後，中國網路社群掀起一面倒質疑聲浪，多名意見領袖號召網友向全國人大提出反對意見。

上海復旦大學教授曲衛國昨（5）日在微信公眾號發文指出， 有關「中華民族精神」，中國目前並沒有法理上的界定。治安管理處罰法修訂草案全文，並沒有對「中華民族精神」這個核心概念做任何定義。

他表示，擔心在沒有清晰、具體、形而下界定的情況下，匆忙將其寫入法律，這不僅會造成法律操作層面的混亂，相關罪名的濫用，更有可能使「中華民族精神」被低俗化，甚至矮化。

曲衛國質疑，按照「傷害中華民族感情」這個表達式，被傷害的主體實體是中華民族。且不說這裡的「感情」該如何定義，按照這個表達式，被傷害的不是個別中華民族成員，而是全體中華民族的感情。那就法律判定而言，怎麼能確定全體中華民族的感情被某個行為傷害了呢？即便不是全體，而是多數，法院定罪時就必須確定這個多數，問題是這個多數該如何證據確鑿地確定呢？

曲衛國表示，是否該將其入法定罪，他認為有關部門還是應該慎之又慎。中國有辦案要辦成鐵案的要求，而鐵案是指證據確鑿、不能被推翻的定案或結論。如果相關法律的界定本身不清楚，證據就無法確鑿，相關條文的濫用可能性就會大大增加，這可能會造成嚴重的司法後果。

在社群微博，多位大V（經認證擁有眾多粉絲的網路用戶）發文反問「傷害民族感情」由誰界定？怎麼算傷害？「什麼是中華民族的精神和感情，一個管理治安的員警叔叔能說了算嗎？」

有大陸網友質疑「這種無法量化完全憑主觀臆斷的條文能作為執法依據嗎？」，反問「吃日本海鮮、穿日式服裝算不算傷害中華民族感情？」、「要是穿著文革時期造反派服飾的算不算？文革可是黨中央明確否定的事件。」

許多網友批評這項草案根本就是如同「尋釁滋事罪」的典型口袋法立法，拿來扣人「漢奸」、「反賊」帽子入罪；強調法律摻雜進民族主義、民粹主義有百害而無一益，主觀執法、不公執法將時有發生，後果堪憂。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。