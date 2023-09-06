金正恩與普亭計劃會面，或涉及武器談判支援其在烏克蘭的戰爭
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曾在2006至2008年間任英國駐北韓大使的約翰・埃弗拉德向BBC表示，這場可能的訪問引出的風頭，成為「這次會晤現在可能不會舉行的重要因素」。金正恩對於個人安全是偏執多疑的。他竭盡所能保密自己的行蹤，而如果人們知道他正計劃去海參崴會晤普亭總統，他很可能會取消整個行程。埃弗拉德補充說，平壤知道莫斯科「迫切」需要彈藥，北韓的要價將「高得令人瞠目結舌」。
一位美國官員向《BBC》的美國合作伙伴哥倫比亞廣播公司（CBS）透露，北韓領導人金正恩計劃本月前往俄羅斯，與普亭總統會晤。
據該官員表示，兩位領導人將討論北韓是否有可能向莫斯科提供武器，以支持其在烏克蘭的戰爭。
計劃會晤的具體地點目前尚不清楚。
美國其他媒體也報導了此事，而北韓和俄羅斯均未即時就這一消息置評。
有消息源向《紐約時報》表示，金正恩此行最有可能是乘坐裝甲列車出行。
此次可能的會晤之前，白宮指兩國之間的武器談判正「積極進展」中。
美國國家安全委員會發言人約翰・柯比（John Kirby）稱，俄羅斯國防部長謝爾蓋・紹伊古在最近一次訪問北韓期間曾試圖「說服平壤出售火炮彈藥」給俄羅斯。
該次會面中所展示的武器包括被認為是該國首款使用固體推進劑的火星系列洲際彈道導彈。這是自新冠疫情全球大流行以來，金正恩首次向外國客人打開國門。
柯比表示，普亭和金正恩之後曾互通信件，「承諾要增加雙邊合作」。
「我們敦促北韓停止與俄羅斯的軍事談判，並遵守北韓曾許下的不向俄羅斯提供或銷售武器的公開承諾，」柯比說。
他警告，如果北韓確實向俄羅斯提供武器，美國將採取行動，包括實施制裁。
華盛頓和首爾都對北韓會從這樣的協議當中獲得什麼表示擔憂，這可能導致兩國加強在亞洲的軍事合作。
周一，韓國情報機構作出簡報稱，紹伊古曾建議俄羅斯、中國和北韓進行聯合海軍演習，與美國、韓國和日本進行的演習相似。
另一個擔憂則是俄羅斯可能在未來北韓最需要的時候，向北韓提供武器。
更令人擔憂的是，金正恩可能會請求普亭向他提供先進的武器技術或者知識，以幫助他在核武器計劃方面取得突破。
然而，協議可能最終更多地是交易性質的而非戰略性質。就目前而言，俄羅斯需要武器，而備受制裁的北韓則需要金錢和糧食。
《紐約時報》報導指，金正恩和普亭之間的會面可能在俄羅斯東岸港口城市符拉迪沃斯托克（中國舊稱「海參崴」）進行。
《紐約時報》外交事務記者黃安偉（Edward Wong）向BBC新聞頻道表示，北韓的先遣隊已於上月底前往海參崴和莫斯科。
黃安偉指，這個團隊中「包括處理領導人出行規程的安全人員，這對於關注此事的官員來說是重要的跡象」。
平壤與莫斯科此前均否認北韓向俄羅斯提供武器，用於其在烏克蘭的戰爭。
曾在2006至2008年間任英國駐北韓大使的約翰・埃弗拉德（John Everard）向BBC表示，這場可能的訪問引出的風頭成為「這次會晤現在可能不會舉行的重要因素」。
「金正恩對於個人安全是偏執多疑的。他竭盡所能保密自己的行蹤，而如果人們知道他正計劃去海參崴會晤普亭總統，他很可能會取消整個行程，」他說。
埃弗拉德補充說，平壤知道莫斯科「迫切」需要彈藥，北韓的要價將「高得令人瞠目結舌」。
他還表示，雖然北韓擁有大量武器，「但它們的狀況非常糟糕」。
兩位領導人上次會面是在2019年4月，當時金正恩乘火車前往海參崴，受到官員的傳統禮儀接待。這也可能是金正恩上一次的出國行程。
會面後，普亭表示，金正恩要求有「安全保證」，才會放棄他的核武計劃。
該次會晤進行之前幾個月，金正恩在越南與時任美國總統川普進行峰會，但未能在朝鮮半島無核化方面取得進展。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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我們想讓你知道的是
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