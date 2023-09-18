《超級世紀》：西方意圖展現「福利國家」也能實現社會主義目標，勞動人民無須訴諸於共產專政
我們想讓你知道的是
福利國家建立者的信念是，現代社會必須依照人性尊嚴的原則來建立，唯有在這個基礎上，才能充分發揮技術和經濟革命及現代社會轉型的全部潛力，同時避免極權統治駭人的失敗。只有承諾維護人性尊嚴的社會才能讓將公民釋放全部潛力，進而確保創新、穩定、和平與繁榮。
文：愛德華．羅斯．迪金森（Edward Ross Dickinson）
一九五○—一九七五年：福利國家
我們……認為爭取工作報酬是我們的責任，不該留給市場法則來決定；也不該由那些有權勢者來決定。工資的決定必須秉持公正與公平；這意味著支付給工人的工資必須讓他們能夠過著像樣的生活，讓他們寬裕地履行家庭義務……。經濟進步必須伴隨著相應的社會進步，好讓所有階層的公民都可以參與提高生產力的活動。我們需要隨時保持警覺，盡力確保從今以後社會不平等的現象不再加劇，並將其減到最低。
——教宗若望二十三世（Pope John XXIII），一九六一年
高現代性計畫的一項重要面向是，一九五○年代和一九六○年代全球在創新上的重大投資。在北大西洋、日本及紐、澳等富裕的工業社會，要建立所謂的福利國家，首要任務便是投資人的思想和才華。世界各地的福利國家議程或計畫都各有差異，每個國家的立法者和改革者是從一系列政策選項中組合出獨特的方案，藉此追求各自的目標。有些福利國家比較著重在規劃上，其他國家則更關注於國有基礎設施的興建；一些國家會進行需求測試，其他國家則提供普遍利益；一些國家比較依賴市場監管，其他國家則將公民從需求和限制的市場經濟中「解放」出來；一些會提出誘因來鼓勵企業照顧員工，而另一些則比較依靠政府的直接干預等。
民主自由主義越盛行的福利國家，放手給大眾的空間越大，這取決於社會中的個人責任感和企業家精神。社會主義路線的民主福利國家則是以團結的想法來建立社會。大部分西歐地區的福利國家主要是由信仰基督教的民主派建立，他們相信個人主義和市場，但也認為社會有責任確保自私行為與唯物主義受到充分約束，不至於損害經濟和社會效率，並確保基督教義提倡的人的基本尊嚴原則，可以在廣泛的社會生活中具體實現。儘管如此分歧，福利國家一詞還是有用的，部分原因是所有的福利國家實際上都在追求四個基本目標。
第一個目標是穩定社會，促進社會的融合和包容，減少社會不滿，排除社會動盪，從而減少在現有體系採取激進的替代方案（無論是左傾或右傾）的機會。一九三○年代和一九四○年代的法西斯主義與共產主義所造成的災難，顯然是促成眾人重視此目標的關鍵。第二個目標是盡可能減少自由市場不可預測的風險，所造成的社會和經濟效率低落。主要是指減少貧困及其造成的社會經濟成本（如生病、輕忽、生產力低下與勞動力分配不當等）；但這也同時意味著要提供穩定的經濟環境，以鼓勵生產性投資的成長和未來。
第三個目標是盡可能提高人民的創造力，也就是鼓勵創新，無論是在技術、商業、文化、藝術或社會組織領域。要達到這一切，意味著要提供一定的經濟安全，甚至是鼓勵冒險的富裕環境。這也意味著要賦予民眾培養創造力的方法，諸如透過教育獲得的知識和技能，以及公共衛生計畫、為兒童提供充足的營養與改善住房狀況。第四個目標則是福利國家意欲建立人人有尊嚴的社會，不僅是在原則上承認個人的基本尊嚴，而且要落實在塑造社會生活的機構和程序中，包括國家、法院、地方政府、公立學校、企業與家庭等。
美國總統哈利．杜魯門（Harry Truman）在一九四八年的一張競選海報上，巧妙地總結這整套計畫：在一個平台上執行種種包括擴大社會保險、提高教育經費、提高最低工資、擴大公共住房方案、提高國民收入，以及國家醫療保險計畫，並且立法保障少數族群的人權，敦促選民「與杜魯門一起維持美國人權」。
第四個目標其實是最重要的，因為這是其他三個目標的前提。二戰後，參與建立福利國家的人都深受極權主義的負面經驗所影響。法西斯主義和共產主義都將人視為單純的物件，是國家可任意調動的資源。這兩種主張都造成災難，引發大規模屠殺、饑荒、戰爭。極權國家也缺乏創意人才，最強而有力的例證是，英、美製造出原子彈，但是日本和德國甚至連開發這類武器的統一計畫都沒有，而蘇聯則是在美國和英國證明製造核彈的可行性之後才急起直追。
福利國家建立者的信念是，現代社會必須依照人性尊嚴的原則來建立，唯有在這個基礎上，才能充分發揮技術和經濟革命及現代社會轉型的全部潛力，同時避免極權統治駭人的失敗。只有承諾維護人性尊嚴的社會才能讓將公民釋放全部潛力，進而確保創新、穩定、和平與繁榮。國家的基礎和最終目標，必須維護全體人類的尊嚴、提升人類文化與「文明」，這是我們精神和創造力的集體體現。
美國總統林登．詹森（Lyndon B. Johnson）在一九六四年五月二十二日發表的「偉大社會」（Great Society）的演講中宣告，他打算採取類似那些在西歐福利國家日漸成熟的策略，恰恰說明這項原則。在那場演講中，詹森一次又一次地強調，政策不僅要以財富或權力為中心，還要著重在「文明」的「品質」，而不是「數量」、「產品」、「無靈魂的財富」或「身體和商業的需求，而忽略對美與對社群的渴望」，並且建立一個「我們的生命意義與我們勞動所製造的美妙產物相互匹配」的社會。
人性尊嚴這個概念的核心是自由。福利國家的建立者認為，人的尊嚴在於他們的自主權，是奠定在每個人都是理性、會思考，並且能夠承擔道德責任，而不是受別人操弄對象的事實上。人類能夠主宰自身；唯有承認並意識到這一點的社會才得以蓬勃發展。因此，福利國家的主要目標是確保每個公民都具有實質上的自由，不僅是抽象的法律權利的形式自由，還包括實質自由，是一種實踐中的自由。正如詹森總統所言：「光是打開機會之門還不夠，我們所有公民都必須具備走入這些門的能力。」只有獲得實質自由才能讓人充分發掘自己的潛力，既利己，也利人，擴及整個社會。
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
我們想讓你知道的是
2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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