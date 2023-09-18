《超級世紀》：西方意圖展現「福利國家」也能實現社會主義目標，勞動人民無須訴諸於共產專政

文：愛德華．羅斯．迪金森（Edward Ross Dickinson）

一九五○—一九七五年：福利國家

我們……認為爭取工作報酬是我們的責任，不該留給市場法則來決定；也不該由那些有權勢者來決定。工資的決定必須秉持公正與公平；這意味著支付給工人的工資必須讓他們能夠過著像樣的生活，讓他們寬裕地履行家庭義務……。經濟進步必須伴隨著相應的社會進步，好讓所有階層的公民都可以參與提高生產力的活動。我們需要隨時保持警覺，盡力確保從今以後社會不平等的現象不再加劇，並將其減到最低。 ——教宗若望二十三世（Pope John XXIII），一九六一年

高現代性計畫的一項重要面向是，一九五○年代和一九六○年代全球在創新上的重大投資。在北大西洋、日本及紐、澳等富裕的工業社會，要建立所謂的福利國家，首要任務便是投資人的思想和才華。世界各地的福利國家議程或計畫都各有差異，每個國家的立法者和改革者是從一系列政策選項中組合出獨特的方案，藉此追求各自的目標。有些福利國家比較著重在規劃上，其他國家則更關注於國有基礎設施的興建；一些國家會進行需求測試，其他國家則提供普遍利益；一些國家比較依賴市場監管，其他國家則將公民從需求和限制的市場經濟中「解放」出來；一些會提出誘因來鼓勵企業照顧員工，而另一些則比較依靠政府的直接干預等。

民主自由主義越盛行的福利國家，放手給大眾的空間越大，這取決於社會中的個人責任感和企業家精神。社會主義路線的民主福利國家則是以團結的想法來建立社會。大部分西歐地區的福利國家主要是由信仰基督教的民主派建立，他們相信個人主義和市場，但也認為社會有責任確保自私行為與唯物主義受到充分約束，不至於損害經濟和社會效率，並確保基督教義提倡的人的基本尊嚴原則，可以在廣泛的社會生活中具體實現。儘管如此分歧，福利國家一詞還是有用的，部分原因是所有的福利國家實際上都在追求四個基本目標。

第一個目標是穩定社會，促進社會的融合和包容，減少社會不滿，排除社會動盪，從而減少在現有體系採取激進的替代方案（無論是左傾或右傾）的機會。一九三○年代和一九四○年代的法西斯主義與共產主義所造成的災難，顯然是促成眾人重視此目標的關鍵。第二個目標是盡可能減少自由市場不可預測的風險，所造成的社會和經濟效率低落。主要是指減少貧困及其造成的社會經濟成本（如生病、輕忽、生產力低下與勞動力分配不當等）；但這也同時意味著要提供穩定的經濟環境，以鼓勵生產性投資的成長和未來。

第三個目標是盡可能提高人民的創造力，也就是鼓勵創新，無論是在技術、商業、文化、藝術或社會組織領域。要達到這一切，意味著要提供一定的經濟安全，甚至是鼓勵冒險的富裕環境。這也意味著要賦予民眾培養創造力的方法，諸如透過教育獲得的知識和技能，以及公共衛生計畫、為兒童提供充足的營養與改善住房狀況。第四個目標則是福利國家意欲建立人人有尊嚴的社會，不僅是在原則上承認個人的基本尊嚴，而且要落實在塑造社會生活的機構和程序中，包括國家、法院、地方政府、公立學校、企業與家庭等。

美國總統哈利．杜魯門（Harry Truman）在一九四八年的一張競選海報上，巧妙地總結這整套計畫：在一個平台上執行種種包括擴大社會保險、提高教育經費、提高最低工資、擴大公共住房方案、提高國民收入，以及國家醫療保險計畫，並且立法保障少數族群的人權，敦促選民「與杜魯門一起維持美國人權」。

第四個目標其實是最重要的，因為這是其他三個目標的前提。二戰後，參與建立福利國家的人都深受極權主義的負面經驗所影響。法西斯主義和共產主義都將人視為單純的物件，是國家可任意調動的資源。這兩種主張都造成災難，引發大規模屠殺、饑荒、戰爭。極權國家也缺乏創意人才，最強而有力的例證是，英、美製造出原子彈，但是日本和德國甚至連開發這類武器的統一計畫都沒有，而蘇聯則是在美國和英國證明製造核彈的可行性之後才急起直追。

福利國家建立者的信念是，現代社會必須依照人性尊嚴的原則來建立，唯有在這個基礎上，才能充分發揮技術和經濟革命及現代社會轉型的全部潛力，同時避免極權統治駭人的失敗。只有承諾維護人性尊嚴的社會才能讓將公民釋放全部潛力，進而確保創新、穩定、和平與繁榮。國家的基礎和最終目標，必須維護全體人類的尊嚴、提升人類文化與「文明」，這是我們精神和創造力的集體體現。

美國總統林登．詹森（Lyndon B. Johnson）在一九六四年五月二十二日發表的「偉大社會」（Great Society）的演講中宣告，他打算採取類似那些在西歐福利國家日漸成熟的策略，恰恰說明這項原則。在那場演講中，詹森一次又一次地強調，政策不僅要以財富或權力為中心，還要著重在「文明」的「品質」，而不是「數量」、「產品」、「無靈魂的財富」或「身體和商業的需求，而忽略對美與對社群的渴望」，並且建立一個「我們的生命意義與我們勞動所製造的美妙產物相互匹配」的社會。

人性尊嚴這個概念的核心是自由。福利國家的建立者認為，人的尊嚴在於他們的自主權，是奠定在每個人都是理性、會思考，並且能夠承擔道德責任，而不是受別人操弄對象的事實上。人類能夠主宰自身；唯有承認並意識到這一點的社會才得以蓬勃發展。因此，福利國家的主要目標是確保每個公民都具有實質上的自由，不僅是抽象的法律權利的形式自由，還包括實質自由，是一種實踐中的自由。正如詹森總統所言：「光是打開機會之門還不夠，我們所有公民都必須具備走入這些門的能力。」只有獲得實質自由才能讓人充分發掘自己的潛力，既利己，也利人，擴及整個社會。