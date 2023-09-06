侯友宜推老人健保政見「65歲以上免費」，醫改會：受薪階級衝擊最大，應提財務困境解方
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侯友宜表示，這陣子他走訪一些縣市，聽到很多家裡有長輩的朋友向他反映，「為什麼65歲以上老人健保補助，只有六都和基隆市有，我們都沒有」，他認為現在老人健保補助政策有嚴重城鄉差距，應打破不公平，生活在相同土地，都應享有相同待遇。
侯友宜推老人健保政見，65歲以上排富全額補助
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜6日表示，未來他當選總統，65歲以上民眾以及55歲以上原住民，都享有排富全額補助健保；預計約有400萬名長者可享健保免費，經費預估約為新台幣160億元。
侯友宜6日與國民黨立委王鴻薇，以及立委參選人張斯綱、游淑慧前往崇實區民活動中心，與銀髮族互動。侯友宜在致詞時說，這陣子他走訪一些縣市，聽到很多家裡有長輩的朋友向他反映，「為什麼65歲以上老人健保補助，只有六都和基隆市有，我們都沒有」，他認為現在老人健保補助政策有嚴重城鄉差距，應打破不公平，生活在相同土地，都應享有相同待遇。
侯友宜表示，未來他擔任總統，65歲以上民眾以及55歲以上原住民，可享有排富全額補助健保，排富以綜所稅課稅20％稅率為標準，預計約有400萬名長輩可享健保免費的優惠，經費預估160億元。
他說，提出「老人健保免費」，就是要打破城鄉差距、全國一致補助標準，「老人健保我來補助，讓你免繳、免煩惱。」
侯友宜在受訪時說，一個國家對老人不應該有兩種健保補助制度，這是大家的心聲，他都聽到了；至於財源，他提出醫療健康支出要達到GDP（國內生產毛額）的8％，就足以來面對。
侯友宜也說，這段時間他提出好政策，民進黨就馬上跟著要做，這他還是要肯定，不過要提醒民進黨，就像寫論文，記得來源、出處要備註，免得被說是抄襲，這樣就不好。
針對國民黨中常委范成連陪同宣布參選總統的鴻海創辦人郭台銘造勢，遭國民黨停止黨權2年，侯友宜說，黨有黨的規定，黨的規定他予以尊重；至於有媒體報導，民眾黨不排斥藍白合，雙方朝「9月先談立委、10月再談總統」二階段合作模式進行，侯友宜表示，他是國民黨徵召的總統參選人，經全代會提名、通過，會團結所有力量，一步一腳印贏得勝選。
此外，郭台銘6日表示將在近期公布副手人選，現場媒體也關心侯友宜的副手條件，但侯友宜僅說，他會按照既定的時間與步驟，時間到自然會跟大家報告。
侯友宜提老人健保政見，醫改會：應提財務困境解方
國民黨總統參選人侯友宜6日提出老人健保政見。醫改會表示，2028年保險平衡費率將達6％法定上限，是下屆總統任期內重要課題，提出健保改革及財務困境解方，才是全民期望所在。
侯友宜6日與國民黨立委王鴻薇，以及立委參選人張斯綱、游淑慧前往崇實區民活動中心，與銀髮族互動。他致詞表示，未來他當選總統，65歲以上民眾及55歲以上原住民，都享有排富全額補助健保；預計約有400萬名長者可享健保免費，經費預估約為新台幣160億元。
對此，台灣醫療改革基金會6日傍晚透過臉書回應，保費課徵基礎大多來自青壯年的受薪階級，即便編列公務預算，也是全民買單，在世代公平、政策正當性上都有疑慮，尤其就業人口支持退休人口的保費機制，近年在公平性上備受挑戰。
醫改會也引用國內學者統計資料顯示，若台灣社會保險等制度沒有改革，各項社會安全制度約在2040年將占去整體薪資的4成，以薪資為主要收入來源的年輕族群自然衝擊最深，甚至主要繳納保費的年輕族群正在減少。
醫改會提到，健保開辦初期，7成人口正值就業階段，因此設計繳納保費對象以受薪階級為主，但台灣面臨超高齡化、少子女化社會轉型，因人口變遷等因素，健保自2017年起收不抵支，其中約4成醫療費用支付於高齡人口慢性病照護，健保改革勢在必行，總統參選人不應只有拋出政策牛肉。
全民健保監督聯盟發言人、全民健保會付費者代表滕西華接受媒體聯訪時也點出，健保改革其中一個很重要的議題就是「世代正義」，或許有一派會認為，長者健保費多是年輕人繳費，老人健保免費也減輕年輕人負擔，這完全是不對的，因為財務來源仍是全民納稅人的錢。
滕西華說，事實上，退休的長輩不一定比年輕人沒錢，若不分貧富，長者一律免付保費，都由年輕人支付，不僅沒有落實資源分配正義，也不符合使用者付費精神。想要減輕年輕人負擔，應省下的稅收增加對健保、長照建設投入。
侯友宜推老人健保政見，薛瑞元憂年輕人負擔加重
國民黨總統參選人侯友宜6日提出老人健保政見。衛福部長薛瑞元表示，在高齡化、少子化環境之下，長者使用健保占比只會增加，但繳保費青年變少，憂年輕人負擔加重。
侯友宜6日與國民黨立委王鴻薇，以及立委參選人張斯綱、游淑慧前往崇實區民活動中心，與銀髮族互動。他致詞表示，未來他當選總統，65歲以上民眾及55歲以上原住民，都享有排富全額補助健保；預計約有400萬名長者可享健保免費，經費預估約為新台幣160億元。
對此，薛瑞元6日下午接受媒體訪問表示，其實很多縣市都已自行推動長者健保補助，這不是一個全新的政策，若在財政允許的前提下，中央可謹慎評估是否統一執行，他強調重大政見不可只有眼前考量，不考慮未來長期規劃，尤其排富全額補助長者健保，不排除造成弱勢社福措施遭排擠的可能性。
另外，薛瑞元提到健保結構同樣是需要納入考量的因素之一，台灣即將進入超高齡化社會，如今已有超過400萬名65歲以上長者，未來老年人口只會更多，再加上台灣少子化，不論是繳納健保費或是其他稅收的年輕族群人數可能只會越來越少，廣泛讓長者免繳健保費是否會加重年輕人的負擔。
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